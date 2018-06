Drinques à base de café e almoço na padaria estão na seleção de quitutes para conferir na capital

Além dos bons pães e bolos feitos com ingredientes orgânicos, a recém-aberta unidade da PÃO – Padaria Artesanal Orgânica, em Pinheiros, serve almoço (R$ 41,90), com suco, sobremesa e prato, como o fettuccine com vegetais refogados e parmesão (foto). Prove também o bolo de chocolate de seis camadas, que leva ganache e caramelo (R$ 17, a fatia). R. Mateus Grou, 89, Pinheiros, 3062-8041. 7h/20h (dom. e fer., 7h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

O bartender Marco De La Roche assina a nova carta de drinques da cafeteria Santo Grão, que traz opções com e sem álcool. O ‘Black Iced Latte’ (R$ 29; foto), por exemplo, é feito com café expresso, leite de arroz, amora, blueberry e carvão ativado. Já o ‘Golden Milk’ (R$ 16) mistura leite de arroz, açafrão e especiarias. R. Oscar Freire, 413, Jd. Pauista, 3062-9294. 7h30/0h (6ª e sáb., 7h30/1h30; dom., 7h/0h; 2ª, 9h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cafés

Octavio Café

O cafezinho – bem tratado da seleção dos grãos ao preparo – é só mais um pretexto para quem frequenta a movimentada casa, que serve a bebida preparada com diferentes métodos, do coado (R$ 14) ao expresso (R$ 9). Outra boa receita é o drinque ‘Menta Café’ (R$ 22), com expresso, menta, chocolate cremoso, pedaços de chocolate belga e sorvete de menta. Para comer, há saladas, sanduíches e pratos rápidos. Av. Brig. Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074-0111. 7h/21h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Casa do Sabor Amma

Localizada na Vila Modernista, a sala principal reúne fotos da produção do chocolate e, sobre a grande mesa, livros dividem espaço com os tabletes da Amma (R$ 17). Na salinha seguinte, funciona o misto de empório e café, onde são vendidos os doces feitos com o chocolate baiano, como o bolo do dia (R$ 16, a fatia), o petit gâteau (R$ 16) e o brigadeiro 100% cacau (R$ 6), que faz companhia ao expresso (R$ 5). Al. Min. Rocha Azevedo, 1.052, Jd. Paulista, 3068-0240. 11h/20h (dom., 13h/19h; fecha 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: todos.

Doceria Húngara

O cartão de visitas ainda é o strudel de cereja – massa folhada, recheada de cerejas e castanhas de caju, coberta por uma generosa porção de açúcar. Custa R$ 9,50, a fatia, e R$ 88, o doce inteiro, que rende cerca de dez pedaços. Tem também o de maçã, papoula, damasco, chocolate e nozes (R$ 9,50, a fatia). A casa serve ainda sabores salgados, como palmito, frango com requeijão ou bacalhau (R$ 9,50, a fatia). R. Maria Carolina, 714, Pinheiros, 3812-4602. 9h/17h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

A Lareira

A segunda unidade da tradicional padaria do Limão é mais ampla e moderna – reúne padaria, confeitaria e mercearia, além de um salão com 220 lugares e varanda. Ainda assim, o extenso cardápio à la carte preserva muito das pequenas padarias de bairro, com pães e doces nas vitrines, salgados, petiscos, sanduíches e sucos. Todos os dias, o bufê de almoço traz várias opções de saladas, pratos quentes e sobremesas, por 59,90, o quilo. Av. Sumaré, 488, Perdizes, 2892-0073. 6h/0h (6ª e sáb., 6h/2h). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios sempre fartos, como o ‘Funcional’, de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 16,59), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 12,59), com presunto, muçarela e tomate. Em qualquer opção, é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Bloody Hell Burger

Não se atenha ao ambiente simples – o foco aqui é o hambúrguer. Adaptada em um corredor com decoração de estilo industrial, a lanchonete trabalha com sistema de autoatendimento. O pedido é feito no caixa e retirado no balcão da cozinha, nos fundos. O cardápio sugere desde sanduíches tradicionais, como o ‘Cheese Bacon Salada’ (R$ 22), até criações da casa, como ‘The Gorgeous’ (R$ 29), com 150 gramas de carne, queijo prato, bacon, picles, molho da casa, cebola e alface. Há ainda uma lista de complementos à parte, como cheddar, ovo e cebola crispy (R$ 3/R$ 4). Para acompanhar, batata rústica (R$ 9) e cervejas artesanais. R. Iaiá, 31A, Itaim Bibi, 3078-0857. 11h45/15h (5ª, 11h45/15h e 18h30/22h30; 6ª, 11h45/15h30 e 18h30/22h30; sáb., 18h/22h30; fecha dom.). Cc.: E, M e V. Cd.: todos.

Joakin’s

Você pode enfrentar longas filas na lanchonete, principalmente no fim de semana. Mas os sanduíches costumam ser bons. Experimente o ‘Cheese Bacon Salada’ (R$ 32,30). Para acompanhar, peça a porção de batata smile (R$ 23) e o milk-shake de chocolate (R$ 33,60, 700 ml). R. Joaquim Floriano, 163, Itaim Bibi, 3168-0030. 11h/5h (6ª e sáb., 11h/6h; dom., 11h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Gelateria Primo Amore

A casa segue a cartilha italiana na hora de fazer os sorvetes, com frutas frescas e, às vezes, ingredientes peculiares, como Yakult. Entre os sabores estão ainda banana com Nutella, crocante, morango e pistache (R$ 12/R$ 18). As criações conquistam a clientela, assim como as taças de sundae (R$ 20) e banana split (R$ 26). Nos fundos, há um espaço kids. R. Barão do Bananal, 947, V. Pompeia, 3672-6014. 12h/21h (6ª e sáb., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Peccati Gelati & Dolce

A simpática sorveteria fica em meio a uma rua residencial. Passe as mesinhas do lado de fora e vá direto à geladeira que expõe os gelatos feitos com leite e creme de leite, como os de paçoca, abacate, crocante de avelã e doce de leite. Ao lado ficam os sorbets, à base de água e fruta fresca, como jabuticaba, caqui, figo, goiaba e manga (R$ 12/R$ 16). Se ficar na dúvida, peça o menu-degustação, com sete sabores (R$ 30). R. Assungui, 806, Saúde, 3213-0277. 12h30/19h (6ª a dom., 12h30/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Mercado Nosso SP

A primeira edição da feira vai reunir pequenos e médios produtores de comidas e bebidas artesanais, como Instituto Brasil a Gosto, Orgânicos Urbanos, Feito a Pão, Dona Celina Pão de Queijo, Doce Lia e Despedaços Brownies. A programação inclui oficinas e atividades interativas para as crianças. Espaço Achadinhos. R. Mateus Grou, 576, Pinheiros. 6ª (13), 10h/19h; sáb. (14), 11h/17h. Grátis.