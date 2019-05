Drama ‘Tudo o que Tivemos’ traz Hilary Swank como protagonista

+ Para quem foi duas vezes vencedora do Oscar de melhor atriz, pode-se dizer que, nos últimos anos, Hilary Swank estava um tanto quanto ‘sumida’. Mas, após algumas atuações mais discretas, a protagonista de ‘Meninos Não Choram’ (2000) e ‘Menina de Ouro’ (2005) conduz, com intensidade, o novo Tudo o que Tivemos, drama dirigido por Elizabeth Chomko.

Sua personagem é Bridget, que retorna à cidade natal, Chicago, após um episódio envolvendo os sintomas de Alzheimer da mãe, Ruth (Blythe Danner). Ao acordar de madrugada, Ruth desaparece após caminhar sem rumo por uma forte tempestade de neve, deixando o marido, Burt (Robert Forster), sem saber o que fazer.

Tudo ocorre poucos dias antes do Natal, data que passa quase despercebida diante do dilema da família: internar Ruth em uma casa de repouso ou mantê-la sob os cuidados do zeloso (e teimoso) parceiro.

Assim como a filha adolescente Emma (Taissa Farmiga), Bridget ainda precisa lidar com o temperamento impaciente do pai e de seu irmão Nicky (Michael Shannon), que têm opiniões totalmente opostas sobre o que seria mais apropriado para o bem-estar de Ruth.

Enquanto notam o progresso dramático da doença, que afeta, cada vez mais, a memória da mãe, os membros da família enfrentam também seus próprios sofrimentos – como as diferentes maneiras de encarar o difícil momento e uma latente sensação de perda que acompanha a todos.