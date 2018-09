Drama iraniano ‘Sem Data, Sem Assinatura’ é uma das estreias da semana nos cinemas

22 Milhas

(Mile 22, Estados Unidos/2018, 95 min.) – Ação. Dir. Peter Berg. Com Mark Wahlberg, Lauren Cohan. Após ser auxiliado por uma unidade de comando tático, um agente da CIA deve transportar um informante da Indonésia para um refúgio em um aeroporto a 22 milhas de distância. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Buscando…

(Searching, Estados Unidos/2018, 102 min.) – Suspense. Dir. Aneesh Chaganty. Com John Cho, Debra Messing. Quando a filha de David Kim desaparece, uma investigação é aberta. Sem pistas, David decide procurar no único lugar em que ninguém olhou: o laptop dela. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Mistério do Relógio na Parede

(The House With a Clock in its Walls, Estados Unidos/2018, 106 min.) – Família. Dir. Eli Roth. Com Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro. Lewis acaba de perder os pais e vai morar com o tio Jonathan Barnavelt. A mansão cheia de segredos do parente logo desperta a curiosidade do jovem. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Uma Questão Pessoal

(Una Questione Privata, Itália/2018, 85 min.) – Drama. Dir. Paolo Taviani, Vittorio Taviani. Com Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, Valentina Bellè. Milton é um jovem membro da Resistência Italiana que decide cruzar a região de Langhe, durante a 2ª Guerra Mundial, para investigar o paradeiro da antiga namorada. Ao descobrir que ela pode ter se envolvido com seu melhor amigo, Milton se vê diante de marcas do passado. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Retorno do Herói

(Le Retour du Héros, França/2018, 90 min.) – Comédia. Dir. Laurent Tirard. Com Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant. Em 1809, na França, o capitão Neuville é chamado para batalha, deixando a futura noiva com o coração partido. Vendo a tristeza da moça, sua irmã decide escrever cartas em seu nome para animá-la. Tudo vai por água abaixo quando Neuville reaparece. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Sem Data, Sem Assinatura

(Bedoune Tarikh, Bedoune Emza, Irã/2018, 104 min.) – Drama. Dir. Vahid Jalilvand. Com Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaei. O doutor Nariman se envolve em um acidente de carro com motociclista. Na ocasião, o filho do homem se fere e Nariman se oferece para levá-lo a um hospital próximo, oferta recusada pelo pai. Na manhã seguinte, o médico descobre que a criança morreu. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Traffik – Liberdade Roubada

(Traffik, Estados Unidos/2018, 99 min.) – Suspense. Dir. Deon Taylor. Com Paula Patton, Omar Epps. Brea e John estão nas montanhas com amigos, mas encontram uma gangue de motoqueiros. Sozinhos, eles precisam se defender do grupo. 16 anos. Confira salas e horários de exibição