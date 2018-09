Dona Deôla realiza festival do queijo quente em suas unidades

A rede de padarias Dona Deôla realiza, até novembro, o Festival do Queijo Quente, com seis versões do sanduíche (R$ 17,90, cada). Um deles leva cheddar, queijo prato e bacon no pão australiano (foto). Outra pedida é o de ciabatta com muçarela, parmesão, gorgonzola, tomate-cereja e pesto de manjericão. R. Cotoxó, 901, Perdizes, 3871-2656. 24h.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café For Fun

Não se engane: o salão do simpático café é apertadinho, mas, ali, o cardápio é extenso e o café ganha atenção especial nos diferentes métodos de preparo. O blend com grãos do cerrado mineiro fica ótimo coado na Aeropress (R$ 12). Também há drinques gelados e, para acompanhar, comidinhas como a bureka de batata com cebola e a úmida torta de banana com canela (R$ 8, cada). R. Álvaro Anes, 37, Pinheiros, 3034-5467. 8h/18h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Diário Café

Tem o cenário perfeito, com jardim e árvores frutíferas, para uma pausa ao lado de uma boa xícara de café. O clima familiar se estende ao serviço acolhedor e às comidinhas feitas pelos proprietários, a exemplo do pão de queijo (R$ 4,50) e dos bolos (R$ 8, a fatia) – o de chocolate amargo é delicioso. Há ainda empanadas do Juanito’s (R$ 7,90) e uma boa carta de cafés dividida em expressos, gelados e coados, como Kalita e Hario V60 (R$ 12, cada), com grãos torrados pelo True Coffee Inc. R. Girassol, 481, V. Madalena, 3476-5675. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Da Feira ao Baile Café

Os tecidos listrados e as louças coloridas dão charme ao salãozinho. O menu traz salgados, pratos e tortas do dia (R$ 19,90), que são servidas no almoço. Especialidade da chef Roberta Julião, os bolos são fatiados e vendidos por quilo. Há versões como brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 112, o quilo); bolo pão de mel com doce de leite (R$ 102); e bolo de coco cremoso (R$ 104). R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb., 11h/18h; 2ª, 11h/19h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gita Make My Cake

O bolo de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro é apenas uma das tentações na vitrine da doceria. Ao lado da estufa com coxinhas (R$ 8,50) e empanadas (R$ 8,50), saltam aos olhos os bolos de paçoca, brigadeiro com café e de pão de ló branco com recheio de creme e coco (R$ 14,50/R$ 18,20, a fatia). Na dúvida, peça uma ‘provinha’ à atendente, enquanto observa o trabalho da confeiteira Gita Szmulewicz na cozinha. Para acompanhar os bolos, o cardápio traz chá gelado (R$ 10,90) e cappuccino (R$ 11,50). Av. da Aclimação, 246, Aclimação, 2228-2077. 10h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Grão Fino

Tudo é feito na casa, dos pães aos molhos, massas, iogurtes e doces. Detalhe importante: sem glúten nem lactose. No salãozinho com poucas mesas, chama a atenção a prateleira de pães atrás do balcão. O ‘Rústico’ (R$ 4,80, 100g) leva farinhas de arroz integral e de linhaça, semente de chia, figo e nozes. O cardápio também lista opções para o café da manhã e pratos para o almoço, como omelete (R$ 26,90 com salada) e tapiocas (R$ 14,90/R$ 17,90). Para adoçar, tem bolo de chocolate 70% (R$ 17). R. Pedroso Alvarenga, 672, Itaim Bibi, 3078-6062. 7h/20h (5ª e 6ª, 7h/22h; sáb., 8h/22h; dom. e fer., 8h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Art Esfiha

As irmãs Abdud preparam boas esfihas abertas como as de carne (R$ 5,50), queijo branco (R$ 6,40) e a de coalhada seca com zaatar (R$ 6,80); e fechadas, nas versões de frango com Catupiry e calabresa (R$ 5,50, cada). Da cozinha também saem especialidades como quibe cru (R$ 14,50 130g), coalhada seca (R$ 12,50, 130g) e charuto de folha de uva (R$ 13,10, 130g). R. Joinville, 314, V. Mariana, 3051-3992. 11h/20h (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rancho da Empada

Entre as opções de empadinhas, a de palmito é a campeã de pedidos (R$ 7), seguida pela de camarão (R$ 7,50). Há ainda opções doces como a de nozes (R$ 7,50) ou de banana com doce de leite (R$ 7). Além das empadas, há salgados como o bolinho de bacalhau (R$ 9,50) e a coxinha de camarão (R$ 17). Para refrescar, faz sucos com polpa de frutas (R$ 7,50). R. Sena Madureira, 557, V. Clementino, 5904-7650. 9h/23h30 (dom., 11h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Burger Joint

A filial da hamburgueria nova-iorquina reproduz o luminoso néon na porta e as paredes de madeira rabiscadas pelos clientes. Para comemorar o sucesso nas redes, apenas na 3ª (2), o cheese burguer será vendido por R$ 5. Outra novidade é o lanche ‘Los Polos Hermanos’, com sobrecoxa de frango empanada, maionese de jalapeño, queijos colby e cheddar, alface, tomate, cebola roxa, picles, catchup e mostarda Dijon (R$ 20). R. Bela Cintra, 2.116, Jd. Paulista, 2495-1019. 12h/23h (4ª, 12h/0h; 5ª, 6ª e sáb., 12h/1h). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Joakin’s

Você pode enfrentar longas filas na lanchonete, principalmente no fim de semana. Mas os sanduíches costumam ser bons. Experimente o ‘Cheese Bacon Salada’ (R$ 32,30). Para acompanhar, peça a porção de batata smile (R$ 23) e o milk-shake de chocolate (R$ 29, 500 ml). R. Joaquim Floriano, 163, Itaim Bibi, 3168-0030. 11h/5h (6ª e sáb., 11h/6h; dom., 11h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Sorveteria do Centro

Na pequena casa, os sorvetes tipo soft, sem conservantes, ganham diferentes sabores como leite, cupuaçu e chocolate 70% (R$ 8), e também entram na composição de sobremesas montadas nas ótimas casquinhas da casa. Uma delas leva sorbet de morango, morango fresco, poejo, suspiro e pimenta-rosa (R$ 14). Há ainda versões com bacon, brigadeiro e ‘frutas crocantes’, além de sorvetes alcoólicos (R$ 18). R. Bento Freitas, 454, República, 3129-8735. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes Jundiá

Começou como uma pequena sorveteria em Jundiaí (SP), em 1977. Na primeira butique da marca, os freezers estão abastecidos com a linha completa, que inclui o picolé ‘Grego’, de iogurte, nas versões frutas silvestres e amarelas (R$ 4,50, cada), e o ‘Max Chocolate com Avelã’ (R$ 5). Al. Lorena, 1.930, Jd. Paulista, 3062-2468. 10h/20h (dom., 10h/18h).