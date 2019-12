‘Dois Papas’ e ‘As Golpistas’ estreiam nos cinemas paulistanos; confira a programação

Ainda Temos a Imensidão da Noite

(Brasil-Alemanha/2019, 98 min.) – Drama. Dir. Gustavo Galvão. Com Ayla Gresta, Gustavo Halfeld, Steven Lange. Karen é trompetista e cantora em uma banda de rock, mas não tem muito sucesso durante sua trajetória musical. Ela decide seguir os passos de Artur, ex-companheiro de carreira prestes a ir para a Alemanha. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Brooklyn – Sem Pai Nem Mãe

(Motherless Brooklyn, EUA/2019, 144 min.) – Drama. Dir. Edward Norton. Com Edward Norton. Na Nova York de 1950, Lionel Essrog é um solitário detetive particular com Síndrome de Tourette. Com poucas pistas, ele investiga o assassinato de seu amigo e mentor, Frank Minna (Bruce Willis). Com uma mente obsessiva, Lionel transita por vários meios da cidade e consegue desvendar segredos que preservam o equilíbrio de toda a cidade. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Dois Papas

(The Two Popes, Reino Unido-Itália-Argentina-EUA/2019, 125 min.) – Drama. Dir. Fernando Meirelles. Com Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujin. Buenos Aires, 2012. O cardeal argentino Jorge Bergoglio está decidido a pedir sua aposentadoria, devido a divergências sobre a forma como o papa Bento XVI tem conduzido a Igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio papa para visitá-lo. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Feliz Aniversário

(Fête de Famille, França/2019, 101 min) – Drama. Dir. Cédric Kahn. Com Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne. No aniversário de 70 anos da mãe, toda a família se reúne para celebrar. Quando uma inesperada visita chega à festa, a harmonia do ambiente está prestes a acabar. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

As Golpistas

(Hustlers, EUA/2019, 110 min.) – Drama. Dir. Lorene Scafaria. Com Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles. Um grupo de dançarinas em um bar de striptease se une para aplicar um golpe sem precedentes em clientes milionários de Wall Street. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

O Juízo

(Brasil/2019, 98 min.) – Terror. Dir. Andrucha Waddington. Com Felipe Camargo, Carol Castro, Joaquim Torres Waddington. Em crise no casamento, Augusto Menezes decide se mudar com a família para uma fazenda herdada de seu avô. O que ele não imaginava era que a propriedade fosse assombrada por Couraça e Ana, escravos decididos a se vingar dos antepassados de Augusto. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Western Stars

(EUA/2019, 83 min.) – Documentário. Dir. Thom Zimny, Bruce Springsteen. Filme que reúne músicas do show do cantor e compositor americano Bruce Springsteen e canções de seu álbum chamado ‘Western Stars’. 10 anos. Confira salas e horários de exibição