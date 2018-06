Dois novos endereços para comer hambúrguer e outras dicas de quitutes na cidade

Depois de fechar as portas no Sumarezinho, em novembro, o Sheriff’s Grilled Burgers reabriu em Moema, em dezembro. No ambiente ao estilo das hamburguerias texanas, serve o ‘Mac and Cheese’ (R$ 28), um dos campeões de pedidos. Montado no pão da casa, vem com disco de carne, mac and cheese, tomate e páprica. Outra opção é o clássico ‘Jack Cheddar The Meltdown’ (R$ 26; foto), com hambúrguer bovino, bacon, queijo cheddar fundido e tomate. Al. dos Nhambiquaras, 781, Moema, 2337-6719. 12h/23h (dom., 13h/22h).

A primeira unidade de rua da Johnny Rockets ocupa o ponto deixado pelo PJ Clarke’s. A decoração segue inspirada nos anos 1950. Já o menu surge mais enxuto, com hambúrgueres como o ‘Smoke House’ (R$ 33,90), com cheddar, bacon, onion rings e molho barbecue. Para acompanhar, ‘Mozzarella Sticks’ (R$ 26,90; foto). No domingo (4), a casa transmite o Super Bowl com bebidas alcoólicas pela metade do preço e entradas com 30% de desconto, das 16h à 0h. R. Oscar Freire, 497, Cerqueira César, 2339-5595. 11h/22h (6ª e sáb., 11h/0h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Vista Café

É mais um bom motivo para se visitar o MAC USP. Localizado no mezanino do edifício projetado por Oscar Niemeyer, o lugar é uma parada agradável, com salão arejado e amplo terraço ao ar livre. O cardápio – elaborado pelo chef Marcelo Corrêa Bastos – tem desde salgados e sanduíches até pratos que figuram no almoço, das 12h às 16h. A qualquer hora, dá para pedir o saboroso queijo quente com banana no pão brioche (R$ 13), e o ovo frito com abacate e tomate assado sobre pão australiano (R$ 15). Para beber, sucos frescos e o caprichado ‘Cappuccino Urbe’ (R$ 12,50), na taça, com espuma cremosa, raspas de limão e doce de leite. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 94202-5640. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Glück Tartelettes

Diariamente, fornadas fresquinhas de tarteletes abastecem as vitrines da loja. O pequeno quitute é preparado à moda alemã – com massa mais fina e crocante – em mais de 20 versões, entre doces e salgadas. Vale provar a que vem recheada com shitake e queijo gruyère (R$ 4,10). Da série doce, mais leve e com menos açúcar, há opções delicadas como a de frutas vermelhas (R$ 4,60) e a de pera (R$ 3,90). Para apetites maiores, o cardápio reúne crepes e pratos alemães. R. Conde de Porto Alegre, 1.366, Campo Belo, 5093-5813. 11h/18h (5ª a sáb., 11h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Kazu Cake

Se não houver lugar nas mesas, seja paciente e foque na vitrine de doces. Ali repousam pérolas da confeitaria yogashi, a versão oriental da pâtisserie francesa, dos mais fofinhos ‘Chiffon Cakes’ (R$ 5,90, fatia; R$ 60, o bolo inteiro) aos mais crocantes e cremosos ‘Choux Creams’ (R$ 5,20/R$ 5,90). Vale provar também as tortinhas de chocolate belga (R$ 11,80) e de frutas (R$ 12,20). A vitrine conta ainda com mousses e bolos. Em tempo: há um restaurante no térreo, que serve sushis e pratos quentes. R. Thomaz Gonzaga, 84/90, 1º andar, Liberdade, 3203-1588. 10h/21h (fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Padaria Monte Líbano

É a típica padaria de bairro, com fregueses chamados pelo nome, coxinhas enormes na estufa (R$ 7, cada), geladeira com bolos decorados e prateleiras forradas com pães salgados e doces. Se quiser comer ali, basta encostar no balcão. “O pão francês é o melhor da Mooca”, garantem os donos. Porém, não saia sem levar uma bandeja da ‘Lua de Mel’, pão doce redondinho recheado com doce de leite e coberto com coco (R$ 54, o quilo). Av. Paes de Barros, 1.283, Mooca, 2605-3537. 5h/23h (dom., 6h/23h). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Salgados

Arabin Esfihas

Os beirutes são os destaques do menu da casa. O tradicional, de rosbife, é feito com salada de alface, tomate, maionese, presunto e queijo (R$ 28,90, pequeno; R$ 40,90, grande). Há também opções de beirute de filé mignon (R$ 33,90/R$ 47,90) e de kafta (R$ 30,90/R$ 43,90). Na seção de esfihas abertas, há desde a clássica de carne (R$ 5,10) até opções como atum (R$ 6,90), escarola (R$ 6,60) e zaatar (R$ 5,90). R. Aratãs, 697, Moema, 5093-1818. 16h/23h15 (6ª a dom., 11h30h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

La Guapa

Pequena casa de empanadas da chef Paola Carosella, do Arturito. No menu, há dez variedades do salgado (R$ 7,50, cada), que pode ser acompanhado de salada (R$ 17,90). O combo com duas empanadas e salada sai por R$ 27. Prove a ‘Salteña’, com carne, azeitona, ovo caipira e batata. Encerre com o ‘Tabletón’ (R$ 16), alfajor gigante com doce de leite e chantilly. R. dos Pinheiros, 248B, Pinheiros, 3061-3661. 10h/22h (sáb., 12h/22h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Indústria Brasileira

O lugar, quase todo aberto e rústico, serve hambúrgueres, boa oferta de drinques e chopes. À noite, impera um clima mais de bar, com música ao vivo. Da cozinha saem hambúrgueres com ingredientes brasileiros. O ‘Conexão Minas-Amazônia’ (R$ 28) vem com disco de carne, queijo canastra, tomate tostado e aioli de tucupi negro. Serve chope Wäls, Colorado e Brahma (R$ 8,50/R$ 14,90). Não saia sem provar o bolo de coco gelado (R$ 21). R. Prof. Atílio Innocenti, 419, Itaim Bibi, 3078-3888. 12h15/ 15h e 17h/0h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Gelateria San Paolo

Os sorvetes da rede cearense são cremosos e densos, feitos à moda italiana. Destaque para os sabores de pistache, cheesecake, chocolate e morango (R$ 11/R$ 15,50). Também há versões para paladares mais infantis, como leite Ninho, Danoninho, Kit Kat e Ovomaltine. E ainda dá para incrementar: a casa prepara o gelato na pedra fria, misturando-o a chocolates, biscoitos, frutas e caldas (R$ 15/R$ 19,90). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7433. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Frutaria São Paulo

Uma casa de sucos com ampla varanda e extenso cardápio de sanduíches e pratos leves. O destaque fica por conta dos 40 tipos de fruta que resultam em ótimos sucos (a partir de R$ 8,50, com uma fruta). Prove também o açaí cremoso ‘Tipo A’ (R$ 22,50, 300 ml). Já o suco de açaí com morango custa R$ 24,50. R. Bandeira Paulista, 327, Itaim Bibi, 2364.5720. 10h/0h (sáb., 8h/0h30; dom., 8h/0h). Cc. e Cd.: todos.