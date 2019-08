Dois festivais gastronômicos para aproveitar no fim de semana em São Paulo

Taste of São Paulo 2019

Em sua 4ª edição, o Taste of São Paulo promove aulas, palestras e degustações no Clube Hípico de Santo Amaro. No espaço Fire Pit, por exemplo, grandes chefs vão ensinar receitas feitas na brasa. Já o Empório Taste reunirá mais de 70 expositores de produtos como embutidos, queijos e doces. O evento também contará com restaurantes renomados preparando e vendendo pratos no local, por R$ 15 a R$ 30. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais. R. Visconde de Taunay, 508, S. Amaro. De 6ª (16) a 25/8. 6ª, 19h/0h; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/20h. R$ 40/R$ 60.

Festival de Vinhos

O Shopping Pátio Higienópolis é palco de mais uma edição do evento, com a participação de 15 vinícolas e importadoras, somando mais de 100 rótulos de várias regiões do mundo. O ingresso, à venda no Emporium Dinis, dá direito a degustar a bebida, conversar com especialistas e ter o valor convertido em crédito na compra de vinhos. Proibido o acesso a menores de 18 anos. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2300. 5ª (15), 6ª (16) e sáb. (17), 17h/22h. R$ 100.