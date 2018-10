Documentários para ver nos cinemas em SP

Camocim

(Brasil/2017, 76 min.) – Documentário. Dir. Quentin Delaroche. Com Mayara Gomes, César Luceno. Mayara organiza uma campanha durante as eleições municipais de Camocim de São Félix para eleger o candidato e colega César. Durante o processo, ela toma consciência da dificuldade de participar de uma disputa marcada por hierarquias. Livre. Confira salas e horários de exibição

Marcha Cega

(Brasil/2018, 88 min.) – Documentário. Dir. Gabriel Di Giacomo. Durante as manifestações que ocorreram em São Paulo nos últimos anos, a violência da Polícia Militar envolveu o uso excessivo de gás lacrimogêneo e outros métodos. Neste cenário, a cidade se transformou em um verdadeiro campo de batalha e as marchas, inicialmente pacíficas, foram consumidas pela violência. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Verão em Rildas

(Brasil/2018, 71 min.) – Documentário. Dir. Daniel Caetano. Com Alice Gorman, Dayane Benício. Um grupo de universitários decide organizar um festival de artes. Durante a divulgação nas redes sociais, são surpreendidos pela repercussão equivocada de um postagem. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Vestígios e ruptura: o cinema de Sergei Loznitsa

Até 14/10, o IMS recebe a mostra do cineasta ucraniano Sergei Loznitsa, que estreou três longas-metragens em 2018. Nesta 4ª (10), às 19h, será exibido o documentário ‘Maidan: protestos na Ucrânia’, que acompanha um levante civil em Kiev contra o regime do presidente Yanukovych, a partir do final de 2013. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 8. Programação completa: bit.ly/IMSSergei