Documentários brasileiros para ver em São Paulo, entre eles ‘A Turma do Pererê.doc’, sobre obra de Ziraldo

(Brasil/2019, 77 min.) – Documentário. Dir. Ricardo Favilla. Com Ziraldo, Mauricio de Sousa. Marcada na história como a primeira revista em quadrinhos brasileira, totalmente em cores, A Turma do Pererê é considerada uma influência para diversos autores que surgiram depois, como Maurício de Sousa. Além de ter sido a primeira a abordar temas como ecologia e inclusão social, a obra também é referenciada por se alinhar perfeitamente aos principais acontecimentos políticos da época. Livre.

Carta para Além dos Muros

(Brasil/2019, 93 min.) – Documentário. Dir. André Canto. Com Drauzio Varella. Reconstrução da trajetória do HIV e da Aids, com foco no Brasil, por entrevistas com médicos, ativistas e pacientes. 12 anos.

De Peito Aberto

(Brasil/2019, 77 min.) – Documentário. Dir. Graziela Mantoanelli. Seis mães de diferentes realidades socioculturais compartilham os seis primeiros meses de vida dos seus bebês, o tempo recomendado pela Organização Mundial de Saúde para alimentar crianças somente com leite materno. Lidando com muitas emoções e questões sociais, a cineasta aborda políticas públicas, interesses privados por trás do desmame precoce, os diversos modelos de família e o papel da mulher na sociedade. 10 anos.

Um Dia para Susana

(Brasil/2019, 85 min.) – Documentário. Dir. Giovanna Giovanini, Rodrigo Boecker. Diagnosticada em 2005 com atrofia de múltiplos sistemas, a triatleta Susana Schnarndorf conseguiu permanecer ligada ao esporte dedicando-se à natação paralímpica. O avanço imprevisível da doença degenerativa afeta seu desempenho e a faz mudar de classe, mas Susana permanece nos intensos treinos para realizar o sonho de competir nos Jogos Olímpicos Rio 2016. 10 anos.

Saudade

(Brasil/2017, 77 min.) – Documentário. Dirigido por Paulo Caldas. Com Ruy Guerra, Arrigo Barnabé, Milton Hatoum. O documentário nacional do diretor Paulo Caldas roda Brasil, Portugal e Luanda, países que falam a língua portuguesa, para buscar o abstrato sentido da palavra 'saudade'.