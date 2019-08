Documentário inédito e festas temáticas celebram aniversário de Madonna em São Paulo

Como parte do projeto Palco Cinemark, que exibe shows e documentários de bandas nos cinemas, o inédito Madonna + The Breakfast Club será exibido nesta 6ª (16), às 20h, em várias unidades da rede. A data das sessões marca o aniversário da cantora, que completa 61 anos.

Dirigido por Guy Guido, o documentário relembra o início da carreira de Madonna Louise Veronica Ciccone, que nasceu em Michigan e, em 1978, mudou-se para Nova York para estudar dança e, mais tarde, conquistar sucesso mundial como cantora e compositora.

A cinebiografia conta com entrevistas de membros da banda Breakfast Club, da qual Madonna fez parte, aliados a imagens de arquivo, narração e cenas dramáticas, que reproduzem alguns momentos desse período – o recurso, normalmente usado em longas-metragens de não-ficção, pode causar algum estranhamento, mas ganha força com a participação da protagonista Jamie Auld, atriz estreante e fisicamente idêntica à verdadeira Madonna.

Após abordar a infância da cantora, o filme retrata sua trajetória como membro de várias bandas em Nova York e sua experiência inicial como cantora até o lançamento do segundo álbum solo, ‘Like a Virgin‘, de 1984.

Diretor do documentário, GUY GUIDO falou ao Divirta-se

O que o motivou a participar do filme?

Sempre fui fascinado pelos primeiros anos de celebridades ícones, quem elas eram antes. Eu sabia que Madonna não tinha surgido do nada como popstar e que existia uma história antes disso. Então quis descobrir, a partir das pessoas que conviveram com ela, como foi essa história.

Você já era fã da Madonna?

Sim, sou fã de Madonna desde o começo. Eu tinha lido muitas de suas biografias, mas esse período vivido com a banda era retratado brevemente. A primeira pessoa que entrevistei foi Dan Gilroy [vocalista da extinta Breakfast Club] e, a partir das conversas com ele, a narrativa começou a ser revelada.

Como descobriu uma atriz tão idêntica à verdadeira Madonna para as cenas?

Tentei uma agência de talentos, mas não tive sorte. Então ‘esbarrei’ em Jamie Auld trabalhando em uma loja de donuts em Nova York. Perguntei se estaria interessada no papel, mas no início ela estava receosa. Após algumas reuniões, logo aceitou e eu a inscrevi em aulas de atuação, de dança, violão e bateria. Fiquei orgulhoso de Jamie pelo que ela trouxe para o filme; nunca teria sido a mesma coisa sem ela. Foi destino com certeza.

Por que você decidiu incluir cenas dramáticas com atores de verdade em um documentário?

Como não havia gravações em vídeo das pessoas reais desse período, pensei que seria chato ter apenas entrevistas e algumas fotos. Eu sabia que o público precisaria de algo mais para sentir como se estivesse presenciando cada acontecimento diante de seus olhos.

Como foi conversar com os membros do grupo Breakfast Club sobre a relação de cada um com Madonna naquela época?

Quando Dan [Gilroy] concordou em falar comigo, foi mais fácil convencer os outros integrantes a participarem também. Tudo se resume a criar confiança [com os entrevistados] e contar uma história sem torná-la um produto de ‘tabloide’ ou fofocas. Com o tempo nós nos tornamos amigos e devo muito a eles por confiar em mim.

Quatro festas temáticas em São Paulo

Tributo à Madonna

Com 80 minutos de duração, a cover Verônica Pires conduz um show com 19 sucessos de Madonna, como ‘Material Girl’, ‘La Isla Bonita’ e ‘Like a Prayer’. R. Augusta, 2.809, Cerqueira César, 3086-0009. 6ª (16), 21h. R$ 70. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

MadonnaXperience

A festa mensal homenageia todas as ‘eras’ da cantora pop Madonna, com sucessos como ‘Vogue’, ‘Into the Groove’ e ‘Hung Up’, além das faixas do novo álbum, ‘Madame X’. Na pista, drag queens apresentam breves performances de dança ao longo da noite. ZIG Duplex. R. Araújo, 155, República, 97347-8996. Sáb. (17), 23h45/7h. Grátis.

Grind

Para o aniversário da cantora, a domingueira clássica na cidade conduz um ‘combate’ entre hits de Madonna e Lady Gaga, comandado por DJs como Andre Pomba e Gabriel Rocha. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2028-2857. Dom. (18), 23h30/5h. R$ 30/R$ 70.

Festonna Aniversário da Madonna

No bar do Hotel Cambridge, a festa toca os principais sucessos de Madonna. R. João Adolfo, 126, metrô Anhangabaú, 3107-6049. 31/8, 23h/6h. R$ 30/R$ 80.