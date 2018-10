Documentário ‘A Última Abolição’ e terror ‘A Casa do Medo’ estreiam esta semana nos cinemas; confira a programação

A Casa do Medo – Incidente em Ghostland

(Ghostland, França-Canadá/2018, 91 min.) – Terror. Dir. Pascal Laugier. Com Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones, Taylor Hickson, Rob Archer. Pauline acaba de herdar uma casa de sua tia e, então, decide morar lá com suas duas filhas, Beth e Vera. Mas, logo na primeira noite, o lugar é atacado por violentos invasores e Pauline faz de tudo para proteger as crianças. Dezesseis anos mais tarde, as meninas, agora já crescidas, voltam para a casa e começam a se deparar com coisas estranhas. 18 anos.

A Justiceira

(Peppermint, Estados Unidos/2018, 95 min.) – Ação. Dir. Pierre Morel. Com Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr. Riley acorda de um coma após marido e filha terem sido mortos a tiros em um parque de diversões. Em busca de vingança, a mulher treina por vários anos para atacar os responsáveis pelo crime: uma gangue, advogados e policiais corruptos, que permitiram que tudo acontecesse. 14 anos.

Legalize Já – A Amizade Nunca Morre

(Brasil/2018, 90 min.) – Drama. Dir. Johnny Araújo, Gustavo Bonafé. Com Renato Góes, Ícaro Silva, Ernesto Alterio. Skunk é um jovem músico, revoltado com a opressão e o preconceito diários sofrido pelas comunidades de baixa renda, que busca expor sua insatisfação por meio da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele conhece por acaso Marcelo, um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, assim como a habilidade de Marcelo em compor letras de forte cunho social e questionador. Impulsionado por Skunk, ele adentra o universo da música e, juntos, os dois decidem formar a banda Planet Hemp. 16 anos.

O Primeiro Homem

(First Man, Estados Unidos/2018, 142 min.) – Drama. Dir. Damien Chazelle. Com Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke. A vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong e sua jornada para se tornar o primeiro homem a andar na Lua, com a histórica missão Apollo 11, enquanto convive com os filhos e mulher, que acabam ficando, por vezes, em segundo plano na rotina do homem. 12 anos.

A Última Abolição

(Brasil/2018, 82 min) – Documentário. Dir. Alice Gomes. Uma retrospectiva detalhada sobre a abolição da escravidão, apresentada por outra perspectiva: ao contrário do que foi pregado por livros didáticos e outras vertentes da história oficial por muito tempo, não foi apenas a assinatura da Princesa Isabel na Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que libertou os escravos.