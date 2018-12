Docerias preparam bolos especiais para as festas de fim de ano

O bolo de chocolate com brigadeiro de pistache (R$ 120, com 3,2 kg; foto) é uma das novidades da linha ‘Festas’ da Bolo à Toa. Outra opção é o bolo de nozes com baba de moça e fitas de coco caramelizadas com flor-de-sal (R$ 120, 3 kg). As encomendas devem ser feitas até 21/12. R. Padre Carvalho, 103, Pinheiros, 3812-6889. 9h30/18h30 (sáb., 9h30/16h; fecha dom.).

A Éclair Moi – conhecida pelo doce francês que batiza a casa – também faz bolos para as comemorações de fim de ano. Entre as sugestões, o clássico ‘Floresta Negra’ (R$ 95, o quilo; foto), montado com massa de chocolate intercalada com chantilly e cereja. Encomendas devem ser feitas até 23/12. R. General Jardim, 277, V. Buarque, 2939-5899. 11h/19h30 (fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Tastemade Café

Algumas das receitas mais visualizadas no canal digital podem ser provadas no café, como o ‘Bolo Toalha Felpuda’ (R$ 9; foto), popular bolo de coco gelado embrulhado no papel alumínio. Outros hits são o pudim de leite (R$ 10) e o bolo de cenoura com chocolate (R$ 9). Para acompanhar, o café Wolff é preparado em diferentes métodos, do expresso (R$ 5) ao coado (R$ 8/R$ 9). R. Harmonia, 661, V. Madalena, 3819-2088. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, M e V.

Zel Café

Ocupa um casarão dos anos 1930 tombado pelo patrimônio histórico – e que, desde 1952, é a sede da Fundação Instituto de Física Teórica. Lá, os cafés são preparados com os grãos da marca Zel Café, cultivados em Minas Gerais – do expresso (R$ 6) a versões geladas como o ‘Frappé’ (R$ 14,50/R$ 16,50). O cardápio reúne desde opções para um café da manhã reforçado – a exemplo da panqueca com ovo mexido, bacon e maple (R$ 28) – até sanduíches e doces, como o bom cheesecake (R$ 18). Das 12h às 15h, vigora o menu com pratos à la carte, também servido no jantar (19h/22h), com opções que custam entre R$ 34 e R$ 55. R. Pamplona, 145, Jd. Paulista, 3283-3500. 7h/22h30 (sáb., dom. e fer., 8h/ 16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Kazu Cake

Se não houver lugar nas mesas, seja paciente e foque a vitrine de doces. Ali repousam pérolas da confeitaria yogashi, a versão oriental da pâtisserie francesa, dos mais fofinhos ‘Chiffon Cakes’ (R$ 6,80, fatia; R$ 65, o bolo inteiro) aos mais crocantes e cremosos ‘Choux Creams’ (R$ 5,40/R$ 9,50). Vale provar também a versão do bolo de matchá (R$ 13,70 fatia) e as tortinhas de chocolate belga (R$ 11,80) e de frutas (R$ 12,20). A vitrine conta ainda com uma infinidade de mousses e bolos. Em tempo: há um restaurante no térreo, que serve sushis e pratos quentes. R. Thomaz Gonzaga, 84/90, 1º andar, Liberdade, 3203-1588. 10h/21h (fecha 2ª). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Sucrier

A charmosa doceria faz receitas como a ‘Creme deux Citron’ (R$ 15), com creme de limão-siciliano com limão taiti, e o ‘Sucrier’ (R$ 4,50, 15g; R$ 8, 30g), biscoito de amêndoas recheado e coberto com chocolate belga. A vitrine das irmãs Gabriela e Daniela Gotthilf Halbreich também exibe trufas (R$ 5, cada) e bolos recheados, como o ‘Carrot Cake’, com pedacinhos de cenoura na massa e recheio e cobertura à base de cream cheese (R$ 14, a fatia). Para acompanhar, serve chá (R$ 8) e café expresso (R$ 5,50). R. Mateus Grou, 50, Pinheiros, 2667-4972. 10h/19h (2ª, 10h/18h; sáb., 11h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Fabrique

A casa assa clássicos da panificação francesa e italiana, além de criações próprias e hits da confeitaria americana, como cookies (R$ 7,50/R$ 8) e muffins (R$ 6/R$ 8). Nas prateleiras, destacam-se pães feitos com farinha francesa e levain da casa, como a baguete (R$ 9, a multigrãos), o croissant (R$ 7,80), o pain au chocolat (R$ 8,50), a focaccia (R$ 19/R$ 24), o pão de cacau (R$ 12), com chocolate e raspas de laranja, e o campagne de frutas e castanhas (R$ 14), com damasco, passas, figo, cranberry, castanha-do-pará e nozes. Também serve sanduíches, omeletes, pratos e os cremes do dia. R. Itacolomi, 612, Higienópolis, 4801-4318. 7h/21h (dom. e fer., 7h30/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Empanadas Caminito

O casal de uruguaios Alejandro Benavides e Adriana Benavente viveu em Buenos Aires por 20 anos antes de aportar em terras brasileiras e montar a casa. Prove a empanada clássica de carne com uva passa (R$ 7,80) ou boas criações como a de abóbora com carne-seca (R$ 9,60). Ainda há os típicos sanduíches no pão de miga, como o misto quente (R$ 12). Al. Indígenas, 83, Planalto Paulista, 5051-0591. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 17h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Buzina

Os sócios Marcio Silva e Jorge Gonzalez comandaram um food truck por quatro anos. O negócio, agora, tem sede fixa – e ganhou mais opções de entradas e sanduíches. O hambúrguer ‘Buzina’ (R$ 27), com queijo, bacon, aioli e fritas dentro, continua entre os mais pedidos. Outro que faz sucesso é o ‘Patty Melt’ (R$ 26), com cebola tostada e gruyère no pão de centeio. R. Cunha Gago, 590, Pinheiros, 3031-0946. 12h/16h e 18h/23h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sertó Bar

Com ambiente informal, a casa aposta em hambúrgueres descomplicados, drinques autorais e boa carta de cervejas. O espaço é divertido e caricato, com madeira escura, objetos antigos espalhados pelas prateleiras e uma mesa comunitária que invade a cozinha. Os pratos têm nomes que brincam com a região. A porção ‘Bento Fritas’ (R$ 15), por exemplo, traz batatas fritas fininhas para acompanhar os sanduíches. Na ala dos hambúrgueres, o ‘Marco Zero’ (R$ 26) é montado com disco de 140 gramas de carne, cheddar inglês, maionese da casa, geleia de cebola roxa e bacon, no pão de brioche. Já o ‘Sertó’ (R$ 29) combina queijo meia cura, picles, pancetta e ovo caipira frito, com maionese da casa no pão de brioche. R. Major Sertório, 106, V. Buarque, 3231-5422. 12h/15h e 18h/23h (5ª a sáb., até 0h; dom., 12h/18h, fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Vico – Gelato Artigianale

O lugar é um charme, com vários ambientes, todos com janelas voltadas à rua e um cantinho para as crianças. Sem conservantes ou corantes, os sorvetes são feitos diariamente em maquinário italiano. Sabores como morango e frutas vermelhas, por exemplo, levam água e fruta fresca – e são tão cremosos quanto os que têm leite. Além de combinações refrescantes, como melancia com capim santo e maracujá com manga, destacam-se sabores tradicionais, como pistache, chocolate 70% e doce de leite (R$ 12/R$ 17). R. Goiás, 47, Higienópolis, 2373-6739. 11h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.