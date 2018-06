‘Do jeito que Elas Querem’ está entre as estreias de cinema

Baronesa

(Brasil/2017, 71 min.) – Drama. Dir. Juliana Antunes. Com Andreia Pereira de Sousa, Leidiane Ferreira, Gabriela Souza. Andreia e Leidiane são grandes amigas que moram em casas vizinhas na zona norte de Belo Horizonte. Elas trocam confidências e compartilham sofrimentos, mas, quando uma guerra entre traficantes deixa o clima tenso, Andreia passa a cogitar ir embora da região. 16 anos.

Bonifácio – O Fundador do Brasil

(Brasil/2018, 82 min.) – Documentário. Dir. Mauro Ventura. Com Paulo Lopes, Olavo de Carvalho, D. Bertrand de Orléans e Bragança. Por meio de entrevistas, o documentário repassa a trajetória de vida de José Bonifácio de Andrada e Silva – cientista, filósofo, estrategista e herói de guerra brasileiro, que teve um papel decisivo no processo de independência

do País. 12 anos.

Do jeito que Elas Querem

(Book Club, Estados Unidos/2018, 97 min.) – Comédia. Dir. Bill Holderman. Com Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen. Nos arredores da Califórnia, quatro amigas de longa data estão na casa dos 60 anos e decidem ler, em um clube do livro, o romance ‘Cinquenta Tons de Cinza’. A leitura faz com que a vida dessas mulheres bem-sucedidas e inteligentes mude completamente. 10 anos.

Dovlatov

(Rússia-Polônia-Sérvia/2018, 126 min.) – Drama. Dir. Alexey German Jr.. Com Artur Beschastny, Milan Maric, Danila Kozlovsky. Mais um aniversário da Revolução Russa está sendo comemorado em 1971. Mas o país não apresenta progresso algum. E os manuscritos do judeu Sergei Dovlatov, assim como de outros escritores, são rejeitados pela mídia por ter uma visão negativa da União Soviética. 12 anos.

Em 97 Era Assim

(Brasil/2014, 94 min.) – Comédia. Dir. Zeca Brito. Com Frederico Restori, João Pedro Corrêa Alves, Pedro Diana Moraes. Quatro garotos, todos com 15 anos, só pensam em perder a virgindade. Sem dinheiro para contratar uma prostituta, eles fazem de tudo para arranjar uma grana, enquanto encaram os compromissos do colégio e as tensões da adolescência. 16 anos.

O Muro

(Brasil/2016, 87 min.) – Documentário. Dir. Lula Buarque de Hollanda. Em meio às manifestações de 2015 no Brasil, contra e a favor da então presidente Dilma Rousseff, o diretor Lula Buarque e a roteirista Isabel de Luca procuram destacar a voz das pessoas e suas opiniões sobre a política nacional. Livre.

O Nó do Diabo

(Brasil/2016, 128 min.) – Suspense. Dir. Ramon Porto Mota, Gabriel Martins, Ian Abé, Jhesus Tribuzi. Com Fernando Teixeira, Isabél Zuaa, Tavinho Teixeira. Há dois séculos, no período da escravidão, uma fazenda canavieira era palco de horrores. Anos depois, o passado cruel permanece marcado nas paredes do local, mesmo que ninguém perceba. Até que eventos estranhos começam a se desenvolver ali. 18 anos.

Safári

(Safari, Áustria/2018, 91 min.) – Documentário. Dir. Ulrich Seidl. Turistas alemães e austríacos estão de férias na selva africana. Em meio a antílopes, zebras e gnus que pastam ali, eles ficam à espreita, esperando suas presas. Eles atiram, pulam de emoção e posam para uma foto com o animal abatido. Um documentário sobre a natureza humana e a morte. 12 anos.

Sol da Meia-noite

(Midnight Sun, Estados Unidos/2018, 93 min.) – Drama. Dir. Scott Speer. Com Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle. Desde a infância, Katie vive protegida dentro de sua casa. O motivo é uma rara doença, que faz com que a menor quantidade de luz lhe seja mortal. Mas a situação muda quando ela conhece Charlie. 12 anos.

Talvez uma História de Amor

(Brasil/2017, 75 min.) – Comédia romântica. Dir. Rodrigo Bernardo. Com Mateus Solano, Thaila Ayala, Bianca Comparato. Quando chega em casa, após mais um dia duro de trabalho, Virgílio liga a secretária eletrônica e ouve um recado perturbador. É uma mensagem de Clara, comunicando o término do relacionamento entre os dois. O homem, porém, não faz a menor ideia de quem é Clara. E, agora, precisa encontrar, de qualquer jeito, essa mulher misteriosa.