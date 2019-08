Do Grupo Esparrama, espetáculo ‘Navegar’ é uma das dicas para as crianças em São Paulo

+ A Cia. Zin desenvolve trabalhos especialmente para bebês e crianças pequenas. Um dos espetáculos é o Linhas, com apresentações neste fim de semana. Criando um espaço que visa estimular a imaginação das crianças – que podem explorar os objetos em cena com movimentos livres e criar os primeiros traços –, as atrizes utilizam trabalhos manuais, como o crochê e o bordado, para contar a história do desenvolvimento do desenho infantil desde as primeiras linhas, as garatujas, até a formação da figura humana.

O cenário apresenta uma grande instalação performática, um cubo sensorial composto por bolas, bambolês, arames coloridos e fios de malha. Livre. Colégio Rio Branco. Av. Higienópolis, 996, Higienópolis, 3829-2900. Sáb. (31), 14h e 16h. Grátis (inscrições pelo site: www.sympla.com.br).

+ O Grupo Esparrama leva ao Sesc 24 de Maio Navegar, seu terceiro espetáculo – originalmente encenado no Minhocão – que traz como tema a relação das crianças com os espaços urbanos e a forma como elas interagem com a cidade. O grupo recebeu diversos prêmios, entre eles o FEMSA de Teatro Infantil e Jovem. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência. R. 24 de Maio, 109, 3350-6300. Sáb. (31) e dom. (1º), 16h. Grátis.

+ O Teatro Folha recebe nova montagem do clássico Os Três Porquinhos, com texto de Pitty Webo. No enredo, Puffy, Poffy e Piffy são porquinhos com características bem diferentes: um adora estudar, outro é preguiçoso e guloso e a terceira é a mais medrosa da turma. Apesar das diferenças, eles terão de se unir contra a ameaça de um lobo faminto. Livre. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 24/11.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





+ No espetáculo da série de concertos Aprendiz de Maestro, O Lago dos Cisnes acompanha Dona Dulce, contratada para organizar a festa de aniversário do príncipe – que se apaixona por uma jovem enfeitiçada e transformada em cisne durante o dia. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (31), 11h. R$ 30/R$ 95.

AÇÃO

Escape Time

O espaço de jogos de fuga, no qual um grupo precisa solucionar enigmas em uma hora para sair de uma sala, tem foco no público geek. Novidade no local, a sala ‘Herdeiros de Blair’ será inaugurada nesta 4ª (4), inspirada no longa-metragem ‘A Bruxa de Blair’ (1999), com uma floresta como cenário. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsável. Av. Nova Independência, 1.056, Brooklin, 4324-0050. 13h/22h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa). Inf.: www.escapetime.com.br

TEATRO

O Amigo Fiel

Da companhia Sobrevento, o espetáculo é uma adaptação da obra de Oscar Wilde e utiliza a técnica de teatro de sombras. No enredo, um jardineiro humilde e generoso, que acredita que a felicidade se encontra nas coisas simples da vida, lida com os pedidos constantes de seu melhor amigo. 60 min. Livre. Itaú Cultural. Sala Multiuso (70 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (31) e dom. (1º), 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Chapeuzinho Vermelho

A companhia Le Plat du Jour apresenta uma versão autoral do clássico infantil. Tudo começa com uma grande brincadeira, em que duas palhaças descobrem um armário cheio de ‘chapéus’, objetos que as conduzem por uma viagem na qual o fio condutor é dado pela história da Chapeuzinho – conto dos Irmãos Grimm. 60 min. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (31) e dom. (1º), 16h. R$ 40.

Elagalinha

Com direção e texto de Marcelo Romagnoli, o espetáculo com música ao vivo é encenado pelo Cia. Bendita. No enredo, animais ganham características humanas, como a galinha de seis anos que vai à escola pela primeira vez e, no caminho, é feita prisioneira por um monstro. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga. Praça. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (31) e dom. (1º), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Mágico di Ó – O Clássico em Cordel

Inspirado no clássico O Mágico de Oz, o espetáculo acompanha Doroteia, o Espantalho Mamulengo, a Cabra de Lata e o Leão, que assumem uma jornada do nordeste em direção a São Paulo. A montagem tem direção de Ivan Parente e Daniela Stirbulov. 60 min. Livre. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (31) e dom. (1º), 16h. R$ 16.

O Mundo de Hundertwasser

Inspirado nas obras do austríaco Friedensreich Hundertwasser, o espetáculo é dirigido por Alvaro Assad e acompanha a relação entre um artista e Branca, garota que nunca teve contato com cores de verdade e só tem acesso a telas e janelas pelo próprio computador. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 8/9.

