Djonga e Francisco, el Hombre, fazem show dos novos álbuns; confira outros destaques de música

6ª (26)

Arnaldo Antunes

No show do álbum ‘RSTUVXZ’ (2018), o cantor e compositor mistura samba e rock. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (26), 22h (abertura, 20h30). R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bruno & Marrone

A dupla apresenta o show do DVD ‘Studio Bar Live’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (26) e sáb. (27), 22h. R$ 90/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Céu

Comemorando 15 anos de carreira, a cantora relembra sucessos de sua trajetória. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 6ª (26), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 75/R$ 120. Cc.: todos. Cd: todos.

Claudette Soares

No show ‘Baile da Claudette’, a cantora apresenta músicas que compositores como Jorge Ben fizeram para ela. Graça Braga participa. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 6ª (26), 17h30. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Djonga

Após ‘Heresia’ (2017) e ‘O Menino que Queria Ser Deus’ (2018), Djonga chega definitivamente ao topo do rap nacional com o terceiro álbum, ‘Ladrão’. A faixa ‘Hat-Trick’, que abre o trabalho, tem mais de quatro milhões de visualizações no YouTube. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (26), 22h. R$ 140 (4º lote).Cc.: todos. Cd.: todos

General Elektriks

Misturando pop e funk, a banda francesa destaca o repertório do álbum ‘Carry No Ghosts’ (2018). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (26), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ivete Sangalo

Divulgando o EP ‘Carnaval com Ivete – Live Experience’, ela apresenta sucessos e músicas inéditas como ‘Teleguiado’. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (26), 23h30 (abertura, 21h). R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Suplicy & Big Band Na Gaveta

O músico e a banda apresentam sucessos de Elvis Presley, Tom Jobim e repertório autoral. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (26), 22h30. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karnak

Com André Abujamra à frente, a banda apresenta a ópera rock ‘Nikodemus – O Rei que Inventa Tudo o que Não Existe’. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Metá Metá

Influenciado pela música africana, o trio formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (violão) destaca músicas de seus três álbuns. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (26), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Nuclear Assault

Formada em Nova York há 35 anos, o grupo mistura thrash e heavy metal. No show, há músicas de toda a carreira. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (26), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Quarteto Em Cy

No show ‘Querelas Brasileiras’, o quarteto formado nos anos 1960 e apadrinhado por Vinicius de Moraes lança caixa com registros ao vivo dos anos 1980. As cantoras interpretam músicas de Chico Buarque, Noel Rosa, entre outros. Chico Faria (violão e voz) participa. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (26), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rumo

Nome forte da chamada Vanguarda Paulista, o grupo Rumo retoma as atividades lançando o álbum ‘Universo’, cujo repertório é apresentado em vários shows. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (26), 21h; sáb. (27), 18h e 21h; dom. (28), 18h. R$ 12/R$ 40 (hoje e sáb., esgotado). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V

Toquinho e Demônios da Garoa

Na turnê ‘De Adoniran a Vinicius’, o cantor e compositor se encontra com o grupo para interpretar ‘Tarde em Itapoã’ e outros hits. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (26), 22h. R$ 90/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (27)

Ana Cañas

Ela apresenta as músicas do disco ‘Todxs’ (2018), calcado no feminismo. Há parcerias da cantora com Arnaldo Antunes e Lúcio Maia. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (27), 19h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Azymuth

Nome importante do jazz nacional, o grupo atualmente é formado por Ivan Conti ‘Mamão’ (bateria), Alex Malheiros (baixo) e Kiko Continentino (teclado). Eles relembram temas como ‘Linha do Horizonte’. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (27), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

BK’

‘Gigantes’ é o segundo álbum do rapper, que ele apresenta neste show. Sesc Belenzinho. Comedoria (650 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (27), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bruno & Marrone

Leia mais acima

Fernanda Takai

Produzido por Roberto Menescal e Marcos Valle, ‘O Tom da Takai’ (2018) é o disco em que a cantora interpreta músicas de Tom Jobim. ‘Brigas Nunca Mais’ é uma delas. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (27), 20h e 22h30. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

Com influências de funk e soul, a banda faz show ao lado de Paula Lima e Thaíde, celebrando a música negra. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (27), 18h. Grátis.

Grave Digger

Com quase 40 anos de carreira, a banda alemã de heavy metal apresenta músicas de seus discos. O mais recente, ‘The Living Dead’, saiu no ano passado. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Sáb. (27), 19h (abertura, 17h30). R$ 240/R$ 360 (meia-entrada com 1kg de alimento não perecível). Vendas pelo site: www2.clubedoingresso.com

José Miguel Wisnik

O compositor convida Kristoff Silva para show que tem como referência ‘Maquinação do Mundo – Drummond e a Mineração’, livro de Wisnik sobre a relação da obra de Carlos Drummond de Andrade com a mineração. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (27), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Karnak

Leia mais acima

Marcelo Jeneci e Quinteto da Paraíba

Ao lado do quinteto de cordas, o artista repassa músicas marcantes da carreira. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Milton Nascimento

O cantor e compositor faz show da turnê ‘Clube da Esquina’, baseada nos clássicos álbuns de mesmo nome que lançou em 1972 e 1978. Ele apresenta releituras de ‘Nada Será Como Antes’, ‘Cravo e Canela’ e ‘San Vicente’. Espaço das Américas (6.274 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (27), 22h30 (abertura, 20h30); dom. (28) e 4ª (1º), 20h (abertura, 18h). R$ 120/R$ 380.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Rincon Sapiência

O rapper encerra a turnê do álbum ‘Galanga Livre’ (2017), em show com participação de Karol Conka. No disco, ele mescla música africana e eletrônica. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (27), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rumo

Leia mais acima

Domingo (28)

Amaro Freitas Trio

O pianista e seu grupo apresentam músicas do álbum ‘Rasif’. Jazz e maracatu estão entre as influências do músico, renovador da música instrumental do País. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (28), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hamilton de Holanda

Celebrando o centenário de Jacob do Bandolim, o músico apresenta o box ‘Hamilton de Holanda Toca Jacob do Bandolim’, com quatro discos. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (28), 18h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Juan Duran

No show ‘Tangos, Boleros, Ilusionismo y Otras Cositas Mas…’, o cantor, ator e ilusionista mostra vários estilos da América Latina, incluindo o samba. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (28), 20h. R$ 69/R$ 129. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karnak

Leia mais acima

Marcelo D2

Ele apresenta o projeto ‘Amar É para os Fortes’. ‘Depois da Tempestade’ e ‘Resistência Cultural’, gravada com participação de Gilberto Gil, são algumas das músicas que integram o trabalho. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (28), 15h30. Grátis.

Marcelo Jeneci e Quinteto da Paraíba

Leia mais acima

Milton Nascimento

Leia mais acima

Rumo

Leia mais acima

2ª (29)

Paulo Miklos

Em formato voz e violão, o cantor e compositor apresenta músicas do álbum ‘A Gente Mora no Agora’ (2017), em que estabelece conexões com Emicida, Erasmo Carlos e Tim Bernardes. ‘Vou Te Encontrar’, de Nando Reis, é uma das faixas. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (29), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (30)

Flora Matos

Com carreira de expressão no rap, a brasiliense apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Eletrocardiograma’ (2017). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 3ª (30), 22h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Francisco, el Hombre

No segundo álbum, ‘RASGACABEZA’, a mostra influências do punk e da música latina em um disco com letras contundentes. ‘Encaldeirando :: Aqui Dentro Tá Quente’ e ‘Parafuso Solto :: Ponto Morto’ estão entre elas. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305.

3ª (30), 22h (show, 0h30). R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Humberto Gessinger

Encerrando a turnê ‘Ao Vivo pra Caramba’, o artista faz show com duas formações de banda distintas, uma acústica e outra elétrica. Há hits da carreira solo e dos Engenheiros do Hawaii. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 3ª (30), 22h. R$ 100/R$ 225. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Rita

O show ‘Voz e Piano’ coloca a cantora em formato intimista, ao lado do músico Rannieri Oliveira. ‘Cara Valente’ e ‘Num Corpo Só’ estão no repertório. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (30), 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zezé Di Camargo e Luciano

No show ‘Românticos Demais’, a dupla relembra ‘É o Amor’, ‘A Ferro e Fogo’ e outros sucessos. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (30), 22h (abertura, 20h). R$ 120/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (1º)

Afrocidade

Com o lançamento do primeiro álbum programado para este ano, a banda apresenta músicas com influência do pagode baiano e do rap. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 4ª (1º), 17h. Grátis.

Barão Vermelho

Com o vocalista Rodrigo Suricato no lugar de Roberto Frejat, o grupo faz o show ‘barãoprasempre’. Sucessos como ‘Por Você’ e ‘Pro Dia Nascer Feliz’ fazem parte do repertório. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200.

4ª (1º), 11h. Grátis.

Bruna Caram e Marina de la Riva

No show ‘Baile da Revanche’, as cantoras fazem um show festivo com músicas sobre vingança amorosa. Entre elas, composições de Martinho da Vila e Tim Maia. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. 4ª (1º), 16h. Grátis.

Ira!

Nasi e Edgard Scandurra relembram sucessos da banda, em noite aberta por Supla. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 4ª (1º), 20h (abertura, 18h). R$ 120 (R$ 70, com 1kg de alimento não perecível). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Jorge Mautner

Ao lado da banda Tono, o artista lança o álbum ‘Não Há Abismo em que o Brasil Caiba’, o primeiro de inéditas desde ‘Revirão’ (2006). ‘Imagens Plumagens’ e ‘Bang Bang’ estão entre as canções inéditas. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (1º), 18h; 5ª (2), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Laure Briard

Com um estilo batizado de ‘ieyé psicodélico’, a cantora francesa apresenta o EP ‘Coração Louco’. O trabalho foi produzido por Benke Ferraz, do Boogarins, que participa da apresentação. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 4ª (1º), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Milton Nascimento

Leia mais acima

5ª (2)

Barbara Eugênia

Sintetizadores e sons eletrônicos dominam o novo álbum da cantora, ‘Tuda’. Parcerias com Zeca Baleiro, Tulipa Ruiz e Felipe Cordeiro integram o disco. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (2), 21h30 (abertura, 21h). R$ 15/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Jorge Mautner

Leia mais acima

Jungle

O projeto britânico encabeçado por Tom MacFarland e Josh Lloyd-Watson é influenciado pelo eletrônico. O disco ‘For Ever’ (2018) é o mote do show. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (2), 22h. R$ 160/R$ 240. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo D2

Depois de se apresentar no domingo no Sesc Itaquera, ele faz show no Sesc Pompeia com o repertório do projeto ‘Amar É para os Fortes’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (2) e 3/5, 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Melim

Formado pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim, o grupo aposta no pop e no reggae. ‘Ouvi Dizer’ é um dos hits do trio. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (2), 19h e 22h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Internet

Jazz, hip hop e funk fazem parte do som da banda americana, que já lançou quatro álbuns. O grupo Tuyo faz a abertura e o DJ Nyack toca depois do show. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (2), 22h. R$ 240/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zeca Baleiro

Acompanhado pelo Trio Furazóio, o artista faz show de forró, tocando músicas de Dominguinhos, Luiz Gonzaga, entre outros, além de apresentar repertório autoral. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 5ª (2), 20h30 (abertura). R$ 60. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Especial

Balaclava Fest

O festival organizado pelo selo e produtora Balaclava Records traz artistas nacionais estrangeiros. Estão escalados nomes como as bandas RIDE, How To Dress Well, Tuyo, Wild Nothing e a cantora Luiza Lian. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (27), 17h. R$ 300/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mundo Pensante Convida

A casa faz noite especial com shows de Bixiga 70, com participação de Xenia França e da Academia da Berlinda, além de sets dos DJs Nuts, Papaleo e Odara Kadiegi. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (30), 22h. R$ 40/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Ilumina e Paul Lewis

Em apresentação da série Concertos Internacionais, da Tucca, o grupo Ilumina se encontra com o pianista Paul Lewis em ‘A Natureza da Luz’. Obras de compositores como Bach e Ravel fazem parte do programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (30), 21h. R$ 80/

R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

Sob regência de Nelson Ayres, a orquestra apresenta obras de Chico Buarque, Edu Lobo e outros compositores em concerto com participação da cantora Mônica Salmaso. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (28), 12h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Jean Louis Steuerman

O pianista faz recital com obras de Beethoven, Mozart e Schumann. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (28), 18h. R$ 55/R$ 127. Cc.: todos. Cd.: todos.

La Clemenza di Tito

Ópera de Mozart, La Clemenza di Tito é a primeira montagem do Teatro São Pedro em 2019. A direção musical é de Felix Krieger, e Caetano Vilela assina a concepção, encenação e iluminação. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (26), 4ª (1º) e 3/5, 20h; dom. (28) e 5/4, 17h. R$ 30/R$ 80. Cc. e Cd.: todos.

Osesp: Alsop rege Schumann

A orquestra, sob regência de Marin Alsop, interpreta a ‘Sinfonia nº 1’ e a ‘Sinfonia nº 2’, de Schumann, hoje (26) e sábado (27). Na 5ª (2), em 3 e 4/5, as sinfonias 3 e 4 estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (26), 5ª (2) e 3/5, 20h30; sáb. (27) e 4/5, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (2), 10h. R$ 15.

Santoro & Berlioz

A Orquestra Sinfônica Municipal celebra Hector Berlioz, morto há 150 anos, e Cláudio Santoro, nascido há 100 anos. O maestro James Judd rege o concerto, narrado por Tuna Dwek. Pablo Rossi (piano) é o solista. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (26), 20h; dom. (27), 17h. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.