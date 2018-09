Divirta-se: um roteiro paulistano para quem tem mais de 60 anos

Em homenagem ao Dia Internacional do Idoso, no dia 1º/10, uma seleção de atrações voltadas especialmente à terceira idade

Luciana Lino (especial para o Estado)

PARA SE EXERCITAR

+ No charmoso Parque Buenos Aires (foto), no bairro de Higienópolis, há aulas gratuitas de atividades físicas leves, como o lian gong (3ª e 5ª, 8h/9h), prática que mistura artes corporais chinesas com medicina oriental, e o pilates de solo (sáb., 8h/9h), para o qual é indicado levar o próprio colchonete. Não é necessário fazer inscrição – basta chegar ao local no horário da atividade. Av. Angélica, 1.500, Higienópolis, 3666-8032. Grátis.

+ No Modelódromo do Ibirapuera, o destaque fica por conta das aulas de tai chi chuan, arte marcial chinesa de baixo impacto que, com movimentos lentos, ajuda na respiração e na concentração. As inscrições exigem documento de identidade, comprovante de residência e foto 3×4. R. Curitiba, 290, Paraíso, 3051-2151. 3ª e 5ª, 8h/9h ou 9h/10h. Grátis.

+ Entre as atividades do Centro Esportivo Mané Garrincha, estão a ginástica funcional para mulheres (2ª, 10h30/ 12h30) e os exercícios longevos, voltados para idosos acima de 80 anos (2ª, 7h30/9h, e 6ª, 8h/9h30). Para se inscrever, é necessário levar RG, foto 3×4 e comprovante de endereço. R. Pedro de Toledo, 1.651, V. Clementino, 3396-6495. Grátis.

+ A aula de ioga é uma das atividades gratuitas no Parque Chácara do Jockey. Entre os benefícios da atividade estão relaxamento do corpo, maior percepção da respiração, flexibilidade e melhora do sono, da disposição e do bem-estar. Para participar, basta comparecer ao local. Av. Prof. Francisco Morato, 5.257, V. Sônia. 3ª e 5ª, 10h/11h. Grátis.

+ Para quem gosta de atividades em grupo, a dança circular, no Jardim da Luz, é um exercício leve que promove interação entre os participantes. Após a aula, que ocorre mensalmente, uma dica é visitar as exposições da Pinacoteca, ao lado. Para participar, basta comparecer ao local. Pça. da Luz, s/nº, metrô Luz. Segundo domingo do mês, 10h/12h. Grátis.

PARA APRENDER

+ O Espaço de Convivência do Idoso tem várias atividades gratuitas, como o Plantão Tira-dúvidas de Celular (2ª, 9h30/16h; foto), que ensina a utilizar o aparelho, e o Clube de Leitura (5ª, 13h/14h). O espaço ainda recebe inscrições para cursos como os de violão, informática e bordado, cujas turmas abrem em fevereiro e agosto. Pq. da Água Branca. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5765. 9h/16h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis.

+ O programa USP Aberta à Terceira Idade oferece vagas em disciplinas de diversos cursos de graduação (com matrículas apenas entre janeiro e fevereiro e entre junho e julho). Mas o projeto também promove atividades ao longo do ano, como o curso ‘Da Natureza à Mesa’, sobre alimentação saudável. Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Bloco 15. Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Butantã, 3091-3668. Curso: 9/10 a 23/10. 3ª e 5ª, 9h/12h. Grátis (inscrições na secretaria).

+ Na oficina Luminária-Robô (foto), do Ateliê das Velhas, os participantes fazem luminárias que imitam robôs, utilizando latas de conserva. No processo, estão incluídas etapas como aprender a customizar o objeto e dicas para a reutilização de outros recipientes, como garrafas e potes. Sesc Pompeia. Ateliê de Arte Têxtil (20 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5/10, 14h30/17h30. Grátis (retirar senha 30 min. antes).

+ O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc promove cursos de diferentes temáticas, voltados ao público em geral – quem tem mais de 60 anos ganha 50% de desconto. Para os interessados em arquitetura e gestão cultural, por exemplo, ‘Ruína e Patrimônio’ aborda a preservação e o tratamento de patrimônios culturais no Brasil e no mundo. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. Curso: 9/10 a 6/11. 3ª, 10h/ 13h. R$ 60 (acima de 60 anos, R$ 30). Inf.: bit.ly/CPFRuP

PARA DANÇAR

+ São esperadas mais de 3 mil pessoas, de diferentes pontos da cidade, para participar da nova edição do baile Vem Dançar. O objetivo principal do projeto, voltado à terceira idade, é propiciar encontros sociais e lazer aos idosos. Em geral, o evento ocorre em quatro épocas do ano: no carnaval, nas festas juninas, no início da primavera e no Natal. No repertório da festa entram desde clássicos do samba até canções de Roberto Carlos, passando por músicas sertanejas. Esta edição será no Clube Atlético Juventus, na Mooca. R. Juventus, 690, Mooca, 2271-2000. 9/10, 13h30/18h. Grátis.

+ Toda última sexta-feira do mês, o clube Zais promove a chamada Noite dos Aniversariantes, com desconto de 50% no valor do ingresso para pessoas com mais de 60 anos. A atração principal da festa é a banda Imperium, que toca ritmos como bolero, samba e sertanejo, e hits das décadas de 1970 e 1980. E todo sábado à tarde, das 15h às 20h, tem um baile (R$ 15) que costuma atrair muitos idosos, também com banda ao vivo e gêneros musicais variados. R. Domingos de Morais, 1.630, V. Mariana, 5549-5890. Noite dos Aniversariantes: 6ª (28), 22h/4h. R$ 50 (acima de 60 anos, R$ 25).

+ Toda quarta-feira, o Sesc Pompeia realiza o projeto Segue o Baile, com apresentações musicais voltadas especialmente para o público da terceira idade. Nesta 4ª (3), a Festa do Vinil toca clássicos dos anos 1950, 1960 e 1970, com os DJs veteranos Osvaldo Pereira, Charles Team e Tony Hits (foto). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (3), 16h30/18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ No clube Piratininga, os bailes de 5ª e domingo (16h/0h) recebem um público da terceira idade, que pode ouvir gêneros musicais variados, como bolero e samba. Aos sábados (21h/4h), as festas são dedicadas aos aniversariantes da semana – e atraem, além dos idosos, frequentadores de várias faixas etárias. Em todas as datas, é possível solicitar mesas – tanto antecipadamente como na hora do evento –, com um acréscimo de R$ 20 por mesa. Al. Barros, 376, S. Cecília, 3825-1211. 5ª e dom., 16h/0h; sáb., 21h/4h. R$ 25 (5ª e dom., consumíveis)/R$ 40 (sáb., valor de entrada).

+ Voltado a participantes da terceira idade, o workshop Uma Memória do Amanhã ou o Mundo na Minha Pele estimula o ato de dançar, a partir da dança contemporânea. A organização é dos dirigentes do grupo francês Fleur de Peau, Denise Namura e Michael Bugdahn, que se juntam a outros bailarinos para conduzir a atividade. No dia 6/10, às 15h, todos eles apresentam o resultado dos encontros na Praça de Eventos da unidade, em apresentação gratuita. Sesc Vila Mariana. Sala de Atividades 4 (25 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 3ª (2) a 6ª (5), 9h30/ 11h30. Grátis (inscrições na Central de Atendimento).

PARA SE DIVERTIR

+ O Festival 70+ leva teatro, música e dança ao Centro Cultural Olido (Av. São João, 473) e ao Teatro João Caetano (R. Borges Lagoa, 650). Uma das atrações é a homenagem a Inezita Barroso, com As Galvão, Maria Alcina, Consuelo de Paula e Cláudio Lacerda (foto), neste sábado (29), às 17h, no Olido. Hoje (28), sáb. (29) e dom. (30). Grátis. Inf.: bit.ly/Fest7018

+ Voltado para a terceira idade, o grupo #VivaSãoPaulo+ organiza uma visita mediada ao Museu Brasileiro da Escultura (MuBe), que começa pela exposição da artista Regina Silveira, ‘Exit’, e termina com um passeio guiado pela arquitetura do museu. Av. Europa, 218, Jd. Europa, 2594-2601. 5ª (4), 14h30. Grátis (inscrições pelo e-mail: vivacultura@dicaviva.com.br).

+ Para celebrar o Dia Internacional do Idoso, a Mostra Sentidos: A Longevidade na Arte apresenta diversos espetáculos e intervenções de teatro e de dança, que convidam o público a refletir sobre o processo de envelhecimento. As atividades, todas gratuitas, ocorrem em diferentes pontos da cidade. A seguir, confira alguns destaques da programação. 1º a 11/10. Grátis. Inf.: bit.ly/MoSent

+ Vencedora de dois prêmios da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), a peça Gagá (foto), da Cia. Benedita, discorre sobre o tempo, a infância e a velhice, com passagens bem-humoradas. 50 min. Livre. Sesc Interlagos. Sala Multiuso (150 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 6/10, 15h. Grátis.

+ O espetáculo Bira e Bedé apresenta duas idosas – gêmeas idênticas mas com personalidades bem diferentes – que se esforçam para se integrar à sociedade depois de um longo período de reclusão. A peça, do grupo de teatro de bonecos Pigmalião Escultura que Mexe, é uma livre adaptação de ‘Esperando Godot’, do dramaturgo e escritor irlandês Samuel Beckett. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. 5/10, 15h; 6/10, 13h. Grátis.

+ Inédita no Brasil, a peça Los Que Vinieron Antes mostra o relacionamento profundo entre um neto e seus avós, que refletem sobre suas vidas. A montagem é da companhia chilena La Laura Palmer, que comemora dez anos. 80 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 10 e 11/10, 20h. Grátis.