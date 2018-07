Divirta-se: um roteiro de sopas para provar em padarias paulistanas

DONA DEÔLA

Diariamente, das 18h às 2h, o bufê da Dona Deôla traz seis sabores de sopa e uma sobremesa especial, como arroz-doce, curau ou doce de abóbora com coco. Na ala das sopas, surgem opções como ‘capeletti in brodo’ (foto), caldo verde, canja, creme de aspargos e sopa de cebola. Para acompanhar, há pães, tortas, saladas, sanduíches e até massas. O bufê custa R$ 39,70, à vontade. R. Pio XI, 1.377, Alto da Lapa, 3022-5640. 24h.

PADARIA SANTA BRANCA

Aberta desde 1938, a Padaria Santa Branca também capricha no bufê de sopas (R$ 36,80), montado todos os dias (o ano inteiro), a partir das 17h30. No cardápio, não faltam o caldo verde (foto), o creme de mandioquinha e, claro, os ótimos pães. R. Siqueira Bueno, 2.045, Mooca, 2605-8562. 6h/23h.

SANTO PÃO

Sopas encorpadas também estreiam no menu da agradável Santo Pão. Entre as receitas servidas à la carte, estão o creme de abóbora com inhame, cúrcuma e gengibre (R$ 26; foto), e o caldinho de feijão na caneca (R$ 21). R. Pe. João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594. 8h/22h (dom., 8h/21h).

PADARIA BRASILEIRA

Doze tipos de sopa integram o festival da Padaria Brasileira, de segunda-feira a sábado, a partir das 12h. A novidade fica por conta do caldo de frango com nhoque (foto) e do creme de brócolis com queijo. O bufê custa R$ 36,90, por pessoa. R. Augusta, 1.592, Consolação, 3262-2207. 6h44/22h20.

VILLA GRANO

Mais de 25 receitas se revezam entre as cinco versões de sopas servidas por dia no bufê (R$ 64,90, o quilo; foto) da Villa Grano. Caldo verde e canja de galinha são os carros-chefes. Há ainda pães e embutidos. R. Borges Lagoa, 371, V. Clementino, 5083-5215. 6h/22h40.

ST. ETIENNE

Pães, saladas, pratos, doces e até dez sabores de sopas fazem parte do bufê (R$ 34,90/R$ 39,90; foto) da St. Etienne, a partir das 18h. Na seleção, tem abóbora com queijo e mandioca com carne. Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2.555, Alto de Pinheiros, 3021-1200. 24h.