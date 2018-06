Virada Cultural 2018: um roteiro completo com as melhores atrações

Das 18h de sábado (19) até as 18h de domingo (20), a cidade recebe a 14ª Virada Cultural. Confira todos os destaques no Centro e fora dele

André Carmona e Renato Vieira

CORTEJOS

+ Baby do Brasil, Pitty e Tulipa Ruiz desfilam neste sábado na Virada Cultural às 18h. Na sequência, às 21h, o bloco Tarado Ni Você recebe Caetano Veloso (foto). No domingo, às 16h, tem É o Tchan e Sheila Mello. Concentração: R. da Consolação com R. Sergipe.

ANOS 90

+ Pop, axé e lambada se misturam neste tablado. Às 4h de domingo, tem show de Netinho. O grupo Fat Family se apresenta às 11h. Às 15h e 18h, respectivamente, o local recebe Fernanda Abreu e Gabriel O Pensador. Lgo. do Arouche.

TEATRO MUNICIPAL

+ A ópera La Traviata tem sessão gratuita durante a Virada Cultural, às 18h de sábado. Jorge Takla é o diretor desta montagem da obra de Giuseppe Verdi. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Retirar ingresso 2h antes.

:: Virada Cultural volta às origens ::

:: Programe-se na Virada Cultural ::

SAMBA

+ A banda Social Samba Fino homenageia o legado de Dona Ivone Lara neste sábado, às 19h. Os grupos Exaltasamba (3h), Sandália de Prata (5h) e Fundo de Quintal (15h) são algumas das atrações que tocam domingo. Av. São João, altura do nº 725.

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

O espaço (R. da Consolação, 94) recebe uma instalação na Virada Cultural sobre a poeta e cronista Hilda Hilst, propondo uma imersão em seu universo literário. No auditório da biblioteca, também há encenações de obras suas, caso de ‘A Obscena Senhora D’, com Suzan Damasceno e direção de Rosi Campos, programada para as 22h de sábado. No domingo, às 12h, a atriz Regina Duarte lê textos de autoria do gaúcho Caio Fernando Abreu. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada apresentação.

QUEER

+ Elza Soares (foto), que lança esta semana o disco ‘Deus É Mulher’, faz show às 23h59 de sábado. Antes da cantora, Rico Dalasam se apresenta às 21h. O grupo Não Recomendados (12h) e o cantor Jaloo (15h) estão entre as atrações de domingo, além de uma performance de transformistas, às 9h. Pça da República.

VALE DO ANHANGABAÚ

+ Rita Cadillac apresenta os artistas que homenageiam o programa do Chacrinha – depois de Leo Jaime (21h), Gretchen e Valesca Popozuda se apresentam juntas às 23h59. Já no domingo, após o show da banda Ultraje a Rigor (8h), o espaço vira o Parque Alegria, com shows de Rouge (12h), Sidney Magal (15h; foto) e a volta do grupo Balão Mágico (18h). Vale do Anhangabaú.

PARQUE DE DIVERSÕES

Carrinhos de bate-bate, tobogã e carrossel são algumas das atrações gratuitas do parque que estará montado no Vale do Anhangabaú durante toda a Virada Cultural.

BOSSA NOVA

+ Verônica Ferriani e o violonista Marco Pereira homenageiam os 60 anos do estilo neste sábado, a partir das 21h. Domingo, às 16h, Claudette Soares e Alaíde Costa fazem show conjunto; e, às, 18h, há um tributo a Johnny Alf, com Alaíde, Verônica, Claudette e outras cantoras. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473. Retirar ingresso 1h antes.

DISCOS COMPLETOS

+ Geraldo Azevedo toca músicas na Virada Cultural de ‘Bicho de Sete Cabeças’ (1979), às 22h30 de sábado. A Nação Zumbi relembra ‘Afrociberdelia’ (1996) no domingo, às 13h30. No mesmo dia, ao lado de André Frateschi, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocam as músicas do primeiro disco da Legião Urbana, às 16h30. Av. São João, 300.

CABARÉ

+ A cantora Juçara Marçal é a primeira a se apresentar neste tablado, a partir das 19h30 de sábado. A Caravana Tonteria, projeto musical da atriz Letícia Sabatella, tem início às 22h30. E, no domingo, o espaço recebe o Coletivo El Camino (10h30) e as cantoras Aíla (13h30) e Negra Li (16h30). Pça da República.

ROCK

+ Dois tablados são dedicados ao estilo. Quem fecha a programação do História do Rock, próximo ao Copan (Av. Ipiranga, altura do nº 210), são Os Paralamas do Sucesso (foto), domingo às 16h30. Na madrugada de sábado para domingo, os grupos Inocentes (4h) e Mercenárias (6h30) representam o punk surgido em São Paulo durante os anos 1980. A manhã segue com shows de Mundo Livre S/A (9h) e Dead Fish (11h30). No tablado Rock, na Rua 7 de Abril, a banda Boogarins, nome forte da nova geração, tem apresentação programada para as 23h de sábado. Ema Stoned (6h30), Molho Negro (9h),

Far From Alaska (11h30), Krisiun (14h) e Ratos de Porão (16h30) são atrações de domingo.

BRASIL 360

+ Às 22h de sábado, o Baile do Mestre Cupijó convida os músicos Felipe e Manoel Cordeiro para tocar ritmos de origem paraense na Virada Cultural. No domingo, há apresentações de Otto (1h), Cachorro Grande (4h), Luiza Lian (7h) e Vanguart (13h). Letrux fecha a programação do tablado às 16h. R. Barão de Itapetininga com Av. Ipiranga.

SKATE

+ O rapper Rael (18h) e Marcelo D2 (21h) são os primeiros a se apresentar no sábado. No domingo, há shows de Rashid (10h), Black Alien (12h) e da banda Raimundos (18h). Entre a Avenida São João, onde fica o palco, e a Rua General Osório, haverá um espaço voltado para a prática do esporte que dá nome ao tablado. Av. São João, altura do nº 1.108.

+ Compositora de ‘Eu Só Quero um Xodó’, uma parceria com Dominguinhos, a cantora Anastácia é a primeira a se apresentar no sábado, às 18h. Na madrugada, às 2h, Mariana Aydar faz show dedicado ao forró. O Trio Virgulino (14h) e os grupos Rastapé (16h) e Falamansa (18h) são os últimos nomes que sobem ao palco temático. Pça. do Patriarca.

RAP NACIONAL

+ Amanda Negrasim e Zuruca abrem a programação do palco no sábado, a partir das 18h. À 1h de domingo, Thaíde se apresenta, seguido por KL Jay, DJ do grupo Racionais MC’s, às 2h. Marcio Atack e DJ Guigo, Camila Roman e DJ Pantera, e Negredo e Big Da Godoy se apresentam em duplas, respectivamente às 7h, 8h e 10h. A programação ainda tem Edi Rock, às 16h, e é encerrada por Rincon Sapiência (foto), às 18h, apresentando o repertório do álbum ‘Galanga Livre’, considerado pela crítica um dos melhores de 2017. R. Líbero Badaró com Lgo. de São Bento.

CINEMA AO AR LIVRE

Entre 19h e 4h, documentários sobre cultura negra poderão ser vistos no vão-livre do Masp durante a Virada Cultural. Entre eles, estão ‘Sabotage: Maestro do Canão’ (2015), filme sobre o rapper Sabotage dirigido por Ivan 3P, e ‘Quem te Penteia?’ (2018), de Nina Vieira. Na mesma faixa de horário, a Rua 15 de Novembro terá exibição de filmes clássicos de terror. ‘Sexta-feira 13’ (1980) é o primeiro deles, às 19h; seguido de ‘A Hora do Pesadelo’ (1984), às 21h, e ‘O Massacre da Serra Elétrica’ (1974), às 23h. Dirigido por John Erick Dowdle, o longa ‘The Poughkeepsie Tapes’ (2007) tem sessão a partir de 1h de domingo.

FORA DO CENTRO

ZONA NORTE

+ No Parque da Juventude, haverá um palco na Virada Cultural voltado a encontros entre artistas. O destaque do sábado fica por conta de Liniker e Os Caramelows (foto), que dividem a cena, a partir das 22h30, com Candy Mel e Luedji Luna. Já no domingo, às 16h30, Rael se apresenta ao lado da cantora Iza. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru.

ZONA LESTE

+ O samba marca presença no estacionamento da Arena Corinthians. Katinguelê, Sampagode e Leci Brandão iniciam a batucada no sábado, às 18h. Às 20h30, é a vez de Walmir Borges, convidando Luciana Mello, Pretinho da Serrinha e Negra Li. No domingo, às 13h30, tem Fabiana Cozza (foto). Av. Miguel

Ignácio Curi, 111, portão A, metrô Itaquera.

ZONA OESTE

+ Os nova-iorquinos do The Slackers levam sua mistura de ska, soul e garage para o palco principal do Parque Chácara do Jockey, sábado às 18h. Na sequência, às 20h, tem Nação Zumbi, seguido de Karol Conka, às 22h. Já no domingo as atrações são Projota (12h), Paulo Miklos (14h) e Jota Quest (16h). Av. Francisco Morato, 5.300, V. Sônia, 3722-3264.

ZONA SUL

+ Na Praça do Campo Limpo, às 18h de sábado, Roberta Gomes apresenta ‘No Caminho do Samba’. Já na madrugada de domingo, à 1h, quem ganha voz é a cultura hip-hop, com show de Emicida (foto). E, às 18h, para encerrar a programação do palco, Os Prettos convidam Beth Carvalho e Samba da Vela. R. Dr. Joviano Pachêco de Aguirre, 30, Jd. Bom Refúgio.

EM UNIDADES DO SESC

24 DE MAIO

+ No sábado, às 19h e às 22h, a cantora, compositora e percussionista Mart’nália (foto) apresenta um repertório com samba-canção, além de composições próprias e de seu pai, Martinho da Vila. Já no domingo, às 18h, Jards Macalé, acompanhado de um trio e de Tim Bernardes, toca clássicos de sua carreira, como ‘Mal Secreto’, ‘Vapor Barato’ e ‘Movimento dos Barcos’. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Retirar ingresso a partir das 17h de sábado em qualquer unidade do Sesc.

PINHEIROS

+ Lançando o disco ‘É Tempo pra Viver’, o acordeonista sergipano Mestrinho faz show no sábado na Virada Cultural, às 21h, na Praça. E, às 22h, o Cine Lounge exibe ‘Raul, o Início, o Fim e o Meio’, de Walter Carvalho. Para os dois eventos, não é preciso retirar ingresso. E, no teatro, Siba canta com os grupos Fuloresta do Samba e A Espetacular Charanga do França, sábado (23h) e domingo (18h) – neste caso, retirar ingresso a partir das 17h de sábado. R. Paes Leme, 195, 3095-9400.

BOM RETIRO

+ Tom Zé apresenta no sábado, às 19h30, um show em homenagem a São Paulo, com canções suas sobre a cidade – como ‘Menina Jesus’, ‘Nave Maria’ e ‘2001’. Mais tarde, às 22h30, é a vez de Xênia França reverenciar a figura da mulher negra com repertório que vai do pop à música eletrônica. Ambos os shows serão na Praça de Convivência da unidade e, por isso, não é preciso retirar ingresso. Al. Nothmann, 185, 3332-3600.

POMPEIA

+ A atriz Juliana Galdino dá vida a Fedra, mito da insurreição feminina contra o poder, com direção de Roberto Alvim. A peça tem sessões no sábado (21h) e no domingo (18h). Já Corpos Livres tem duas edições: o primeiro show, com nomes como Jaloo, está marcado para 1h de domingo; o segundo ocorre depois, às 18h, com Ava Rocha, Tássia Reis e outras cantoras. Para as duas atrações, é preciso retirar ingresso a partir das 17h de sábado. R. Clélia, 93, 3871-7700.

AVENIDA PAULISTA

+ Otto participa do projeto Grandes Leituras, apresentando a obra do escritor checo Franz Kafka, no domingo, às 18h. No terraço da unidade, sábado, às 20h e à meia-noite, o músico Lucas Santtana mostra seu sétimo trabalho, ‘Modo Avião’. E, na madrugada de domingo, às 3h, Alice Caymmi canta canções de seu disco mais recente, ‘Alice’. Nos três casos, é preciso retirar ingresso a partir das 17h do sábado. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800.

VILA MARIANA

+ Interpretando clássicos de divas da disco e da black music, Sandra de Sá se apresenta no teatro às 23h59 de sábado. Já Ellen Oléria e Jesuton fazem show cantando Beyoncé, domingo, às 18h. Para ambos, é preciso retirar ingresso a partir das 17h de sábado. E Maria Alcina (foto) canta canções emblemáticas de sua carreira no domingo, às 14h, na Praça de Eventos. É só chegar e aproveitar. R. Pelotas, 141, 5080-3000.