Divirta-se: sete lugares para comer empanada em São Paulo

Confira onde comer boas empanadas em São Paulo.

Empanadas feitas pela chef Paola Carosella (Foto: Fernando Sciarra/Estadão)

Com vários endereços na cidade, o La Guapa é a pequena casa de empanadas da chef Paola Carosella, do restaurante Arturito, onde ela também serve o delicioso salgado. No menu, há dez variedades do quitute (R$ 7,50, cada). O combo com duas empanadas e salada sai por R$ 27. Prove a ‘Salteña’, com carne, azeitona, ovo caipira e batata cozida, ou a versão ‘Cremosas de Espinafres’. Outro hit do menu é ‘Pucacapa’, recheada com cebola caramelizada e queijo derretido. R. Bandeira Paulista, 446, Itaim Bibi, 307-92631.

No Juanito’s Empanadas Artesanales, o quitute ganha diferentes recheios, desde os clássicos argentinos, de carne suave ou picante (foto) e queijo e cebola (R$ 8,90, cada), a criações como chorizo com muçarela e chimichurri (R$ 9,90) e a vegana, com massa especial, mix de cogumelos e espinafre ao vinho branco (R$ 9,90). Al. Lorena, 572, Jd. Paulista, 2679-2332.

O restaurante Martín Fierro serve ótimas carnes à moda argentina e também empanadas, entre as melhores de São Paulo. A tradicional de carne custa R$ 8,50. Há ainda opções de queijo, frango, palmito e a ‘Humita’, com recheio à base de milho (R$ 8,50 cada). R. Aspicuelta, 683, V. Madalena, 3814-6747.

Casa chilena especializada no salgado, o Doña Luz Empanadas também incrementa a seleção. Além da clássica de carne (R$ 11), são feitas empanadas de rúcula com muçarela, tomate seco e ricota; quatro queijos; e funghi chileno com Catupiry (R$ 11,50, cada). R. Costa Aguiar, 1.425, Ipiranga, 3375-6786.

No simpático Jacarandá, o trio de empanadas (foto) sai por R$ 28 e vem nas versões de carne com azeitonas e ovo caipira; queijo da Serra da Canastra com cebola; e de palmito. R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, 3083-3003.

Casa de carnes, o Corrientes 348 também serve empanadas. Entre os recheios estão os de carne com passas, queijo com cebola, queijo com alho-poró e abobrinha com parmesão (R$ 12, cada). Também dá para pedir a versão mini do salgado. A porção com seis unidades (de carne, queijo ou mista; foto) custa R$ 46. R. Dr. Mário Ferraz, 32, Jd. Europa, 3032-6348.

De inspiração argentina e com onze endereços espalhados pelo Brasil, o Pobre Juan também prepara as típicas empanadas de carne com tempero à moda portenha (R$ 25,90, 2 unid.; foto). R. Com. Miguel Calfat, 525, V. Nova Conceição, 2397-0099.