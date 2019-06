Divirta-se: seis filmes estreiam esta semana nos cinemas paulistanos

Dois lançamentos bastante esperados estreiam esta semana nos cinemas em São Paulo: Dor e Glória, drama do diretor espanhol Pedro Almodóvar, e MIB: Homens de Preto: Internacional, quarto filme da franquia de ficção científica. O primeiro acompanha o personagem de Antonio Banderas, Salvador Mallo, cineasta cuja carreira não vai bem. Entre memórias e reencontros, ele relembra momentos emblemáticos de sua infância e tenta se reconciliar com figuras importantes do passado. O longa tem participação de Penélope Cruz no papel da mãe do protagonista.

No novo MIB, o agentes H (Chris Hemsworth) e a novata M (Tessa Thompson) são selecionados para descobrir uma nova missão na agência Homens de Preto, responsável por proteger a Terra de inimigos alienígenas. Desta vez, a ameaça é interna e a dupla precisa descobrir um traidor infiltrado na organização.

Para outras estreias e filmes em cartaz, acesse o Guia de Cinema do Divirta-se.

Precisa de ajuda para escolher um cinema na cidade? Clique aqui e confira as salas mais bem avaliadas no especial Oscar das Salas de Cinema.