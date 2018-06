Divirta-se: saiba quais são as estreias da semana nos cinemas

7 Dias em Entebbe

(7 Days In Entebbe, Reino Unido/2018, 107 min.) – Suspense. Dir. José Padilha. Com Daniel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan. Em 1976, um voo de Tel-Aviv à Paris, sequestrado, foi forçado a pousar em Entebbe, na Uganda. Os passageiros judeus foram mantidos reféns, para serem negociados em troca da libertação de terroristas palestinos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Construindo Pontes

(Brasil/2016, 72 min.) – Documentário. Dir. Heloisa Passos. Com Heloisa Passos. Filha de Álvaro, um engenheiro que viveu o ápice da carreira durante a ditadura militar, a cineasta Heloisa Passos investiga o autoritarismo do regime, ao mesmo tempo em que costura a história de sua família. Ela e o pai, juntos, agora tentam enxergar o mundo de outra maneira. Livre. Confira salas e horários de exibição

De Encontro com a Vida

(Mein Blind Date mit dem Leben, Alemanha/2018, 111 min.) – Comédia romântica. Dir. Marc Rothemund. Com Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe. Omitindo o fato de que é quase cego, Saliya realizou o sonho de trabalhar em um hotel de luxo em Munique. Mas, quando ele se apaixona por Laura, será difícil manter o segredo. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Exorcismos e Demônios

(The Crucifixion, Estados Unidos/2016, 90 min.) – Terror. Dir. Xavier Gens. Com Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth. Um padre é julgado culpado e vai para a prisão após a morte de uma freira exorcizada por ele. Agora, um jornalista tenta desvendar os meandros da história. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Quase Memória

(Brasil/2018, 95 min.) – Comédia dramática. Dir. Ruy Guerra. Com João Miguel, Charles Fricks, Tony Ramos. Num dia qualquer, o jornalista Carlos recebe um intrigante pacote pelo correio. A letra e o embrulho do papel lembram seu pai, Ernesto, morto há anos. Em meio a dúvidas, se deve ou não abrir a carta, memórias lhe invadem a mente. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Submersão

(Submergence, Estados Unidos/2017, 112 min.) – Suspense. Dir. Wim Wenders. Com James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig. Exploradora oceânica, Danielle se depara com um novo desafio: uma terrível, porém pioneira, descida às profundezas do Ártico. E um espião irá juntar forças com ela nessa aventura. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Terceiro Assassinato

(Sandome no Satsujin, Japão/2017, 125 min.) – Drama. Dir. Hirokazu Kore-eda. Com Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose. Um advogado assume a defesa de um suspeito de roubo e assassinato. E começa a duvidar se ele é mesmo culpado. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Todo o Clichê do Amor

(Brasil/2017, 83 min.) – Comédia romântica. Dir. Rafael Primot. Com Maria Luisa Mendonça, Débora Falabella, Marjorie Estiano. Uma prostituta que quer ser mãe. Uma madrasta que tenta cativar a enteada no velório do pai. No longa, estranhas histórias de amor revelam as mais insólitas formas de afeto na cidade de São Paulo. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

