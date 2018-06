Divirta-se: ‘Os Filmes de Lucrecia Martel’ e mais quatro mostras de cinema em cartaz na capital

Os Filmes de Lucrecia Martel

Entre sábado (24) e 1º/4, o IMS recebe a mostra, que homenageia uma das grandes cineastas latino-americanas da atualidade. Serão exibidos quatro de seus longas, incluindo ‘Zama’, que estreia no dia 29/3. No domingo (25), às 17h45, tem sessão de ‘O Pântano’, com comentários ao vivo da diretora – áudio em espanhol e tradução simultânea. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 8/ R$ 26.

Cinema Paulista Já!

No MIS, o destaque é o programa que resgata geração de cineastas independentes da década de 1980. A cada edição, um grande realizador será homenageado. O primeiro convidado é Alain Fresnot, diretor de filmes como ‘Lua cheia’, ‘Ed Mort’, ‘Desmundo’ e ‘Família Vende Tudo’. Abertura será na 4ª (28), às 18h, com uma apresentação musical. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Noitão

O Cine Belas Artes promove hoje (23) sua clássica maratona, que invade a madrugada e serve até café da manhã para os ‘sobreviventes’. Esta edição de março abre as portas para o anime japonês. A programação começa às 23h30 com ‘Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar’, de Hayao Miyazaki. Cine Belas Artes. R. da Consolação, 2.423. 2894-5781. R$ 36.

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. Na 3ª (27), às 15h, tem sessão de ‘Lumière! A Aventura Começa’, de Thierry Frémaux, seguida de bate-papo com o mestre em comunicação Celso Sabadin. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Em Primeira Pessoa

Nesta sexta (23), às 19h30, o cineasta Cacá Diegues conversa com o público, no CPF Sesc, sobre sobre sua exitosa carreira nacional e internacional, desde o Cinema Novo, passando pelos consagrados ‘Xica da Silva’ e ‘Bye Bye Brasil’, até os dias atuais. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. R$ 15.