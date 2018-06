Divirta-se: oito mostras de cinema em cartaz em São Paulo

Cidade em Chamas: o Cinema de Hong Kong

O cinema de Hong Kong, que fascinou o ocidente e lançou grandes astros, como Bruce Lee, Jackie Chan e Chow Yun-Fat, ganhará mostra inédita no CCBB. Ao todo, serão 23 longas-metragens, que abrangem desde o auge do sucesso da produtora Shaw Brothers, nos anos 1960 e 1970, até quando a colônia foi devolvida à China, em 1997. A programação é aberta com sessão de ‘Ho, O Sujo’, de Lau Kar Leung, às 17h. Mais tarde, às 19h15, é a vez de ‘Pedicab Driver’, de Sammo Hung, que terá sessão gratuita. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa.

7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental

Até sábado (16), o evento, considerado o mais importante do cinema socioambiental da América do Sul, leva a mais de 11 espaços de cinema da capital 121 filmes de 31 países. Entre os destaques da edição estão uma homenagem ao seringueiro e ativista Chico Mendes, que marca o aniversário de 30 anos de sua morte; uma retrospectiva dedicada a Werner Herzog, com algumas de suas obras mais impactantes; além de workshops, debates e programação infantil. A entrada é gratuita. Programação completa.

In-Edit Brasil

A 10ª edição do festival de documentários musicais vai projetar, até domingo (17), uma seleção de títulos nacionais e estrangeiros, em cinco salas da cidade (CineSesc, Cinemateca Brasileira, Spcine Olido, CCSP e Matilha Cultural). Entre os destaques brasileiros estão ‘Som, Sol & Surf – Saquarema’, de Hélio Pitanga, e ‘Nasi: Você Não Sabe Quem Eu Sou’, de Alexandre Petillo. Já no Panorama Internacional, há produções sobre Grace Jones, George Michael e Chavela Vargas – a maioria inédita no País. Programação completa.

Kinoglaz

Nas quintas-feiras de junho, a mostra, parceria entre a diretora de fotografia Aline Belfort e a Goma Oficina, leva ao pátio da Funarte uma seleção de filmes soviéticos. Em cada encontro, será projetado um longa, acompanhado de uma breve contextualização sobre o diretor e a importância de sua filmografia. Todas as sessões serão ao ar livre. Na 5ª (21), às 19h30, tem ‘Terra’ (1930), do diretor Aleksandr Dovzhenko. Al. Nothmann, 1058, Campos Elísios, 3662-5177. Grátis.

Festival Varilux de Cinema Francês 2018

O Festival Varilux de Cinema Francês ganha mais uma edição e projeta, em onze espaços paulistanos, 20 longas-metragens da nova cinematografia do País. O evento, que já ultrapassa o número de 180 mil espectadores, é considerado o maior do gênero no mundo. A novidade fica por conta de uma seleção de curtas. Sucesso no ano passado, a Mostra Realidade Virtual volta a ser promovida pelo festival, com curadoria de VR Fouazi Louahem, que também ministra uma masterclass sobre o assunto. Até 4ª (20). Programação completa.

Festival de Finos Filmes

Até sábado (16), a 5ª edição do evento ocupará as salas do MIS, Matilha Cultura e Caixa Belas Artes, exibindo curtas-metragens nacionais. Além disso, ganha destaque um bate-papo sobre cinema e política, com a participação de Nuno Ramos, Camila Mardila, Facundo Guerra, Tim Bernardes, Maurício Pereira, Bianca Santana, Eduardo Climashauska, Marta Bogea, Rita Mattar, Pedro Beresin e Felipe Arrojo Poroger. Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público. Programação completa.

Lobo à Espreita

Nos meses de junho, julho e agosto, sempre às terças-feiras, o Sesc Santana apresenta a mostra, que homenageia o centenário do diretor sueco Ingmar Bergman. Suas obras estão, em geral, centradas no estudo psicológico dos personagens e das famílias disfuncionais. A programação abre nesta 3ª (19), às 20h, com a projeção de ‘O Sétimo Selo’ (1957), filme indicado à Palma de Ouro e vencedor do Prêmio Especial do Júri do Festival de Cannes. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Touki Bouki – A Viagem da Hiena

Na 5ª (21), às 19h30, o IMS exibe o primeiro longa-metragem do cineasta senegalês Djibril Diop Mambéty, na Sessão Cinética. O filme narra o encontro de um vaqueiro-motociclista e uma jovem universitária, que se conhecem em Dacar, mas sonham em se mudar para a França. Após a sessão, haverá debate com críticos da Revista Cinética. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 8.

Confira salas e horários de todos os filmes em cartaz no Guia de Cinema do Divirta-se