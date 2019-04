Divirta-se: o que fazer em São Paulo às segundas-feiras

Ela costuma ser esquecida – mas, neste roteiro, virou protagonista. Confira dicas para curtir a segunda-feira

EXPOSIÇÕES

+ Um dos pioneiros na ‘moda’ de não fechar às segundas-feiras, o CCBB recebe, até 29/4, exposição de Paul Klee, com 120 pinturas, gravuras, desenhos e objetos do artista suíço. Vale também conferir a agenda teatral – lá, muitas peças têm sessões neste dia da semana. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 2ª, 9h/21h. Grátis.

+ Com obras de nomes como Tiziano e Guido Reni, a mostra ‘São Francisco de Assis na Arte de Mestres Italianos’ (foto acima) pode ser vista até 12/4 no MAB-Faap. Até 15/12, outra exposição do museu (que só fecha às terças-feiras) destaca a presença da palavra nas artes visuais. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. 2ª, 10h/19h. Grátis.

+ Além do acervo exposto, a Pinacoteca exibe 60 obras de Ernesto Neto (foto acima), em mostra recém-inaugurada. Por vários espaços do museu, dá para conferir, até 15/7, a prática escultórica do artista, que cria grandes instalações imersivas feitas a partir de técnicas como o crochê. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 2ª, 10h/18h. R$ 10.

TEATRO

+ No projeto Teatro na Mário, a Biblioteca Mário de Andrade promove curtas temporadas de peças com sessões às segundas-feiras. Até 29/4, sempre às 19h, Marcos Damigo (foto) encena o solo ‘Tecelão. Trama Cênica Metropolitana’ (60 min.; 12 anos), no qual parte de manuscritos de seu bisavô – morto em um surto de meningite, em 1912 – para narrar uma época de intensas transformações em São Paulo. R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ Dirigido por Marcio Macena, Segunda Okê, que tem sessões às segundas-feiras, é ambientado em um típico bar de karaokê. Chegando ao teatro, o público é conduzido ao palco e – entre cantorias, comes e bebes – acompanha dois casais que vivem encontros e desencontros. O trabalho é assinado por Cristiane Wersom e Pedro Bosnich, que atuam com Maria Bia e Davi Tápias. 70 min. Livre. Teatro Viradalata (130 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. 2ª, 21h. R$ 50. Até 20/5.

MÚSICA

+ Toda segunda-feira, o Instrumental Sesc Brasil ocupa o Sesc Consolação. Passando por jazz e hip hop, a banda Ozu (foto acima) é a atração desta 2ª (15). Em abril, o projeto ainda recebe o pianista Cristóvão Bastos (22/4), parceiro de Chico Buarque, e o sexteto Lyric Ensemble (29/4). Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ Depois de uma temporada na Alemanha, Marcelo Cabral (foto abaixo) promove sessões de improviso, com o projeto Influxo Cabralia, nas segundas-feiras de abril. O músico, que contabiliza trabalhos com o rapper Criolo e a cantora Elza Soares, convida amigos para três shows. Nesta

2ª (15), estarão no palco nomes como Guilherme Held e Thiago França. Kiko Dinucci e Juçara Marçal participam da apresentação do dia 22/4. E Ná Ozzetti e Maria Beraldo estão entre os convidados de 29/4. Centro da Terra. Teatro (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª, 20h. Pague quanto puder. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

PASSEIOS

+ Na pista de skate indoor Da Batata Skate House, há aulas gratuitas de skate para mulheres de todas as idades. As práticas ocorrem em sessões com duração de 1h, com skates e equipamentos de segurança à disposição. R. Fernão Dias, 503, metrô Faria Lima, 2306-8632. 2ª, 19h/22h. Grátis (inscrição por ordem de chegada).

+ Considerado o maior oceanário da América do Sul, o Aquário de São Paulo tem 15 mil m² e 4 milhões de litros de água. Aproveite as segundas-feiras para ver também cangurus, morcegos gigantes de Java, coalas e macacos. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 2ª, 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com

+ Comece a semana com adrenalina: o Wind Up é um túnel de vento com simulador de paraquedismo. As manobras são feitas em um tubo transparente com telas de segurança – tudo acompanhado por profissionais. Antes, há aula teórica e prática. Av. Ricardo Jafet, 1730, V. Mariana, 3432-2473. 2ª, 10h30/ 20h. R$ 48/R$ 96.

+ O Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto rememora, por meio de fotos, vídeos, instalações e objetos de época, a morte de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. R. da Graça, 160, Bom Retiro, 3331-4507. 2ª, 9h/17h. Grátis (agendamento pelo site: www.agenda.memorialdoholocausto.org.br).

CINEMA

+ O Cine Segunda exibe, em abril, filmes que se passam na capital de Cuba. Na 2ª (15), tem ‘Numa Escola de Havana’ (foto), de Ernesto Daranas, sobre a dura vida de um menino. ‘Últimos Dias em Havana’, de Fernando Perez (22/4), e ‘Habanastation’, de Ian Padrón (29/4), também são exibidos. CPF-Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 2ª, 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/4.

+ A programação do Festival Sesc Melhores Filmes, que vai até 1º/5, inclui sessões às segundas-feiras. ‘As Viúvas’, de Steve McQueen, que tem no elenco Viola Davis, será exibido nesta 2ª (15), às 16h. No mesmo horário, no dia 22/4, tem ‘Vingadores: Guerra Infinita’, em que os super-heróis enfrentam o vilão Thanos (Josh Brolin). CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 3,50/R$ 12.

+ A rede de cinemas UCI promove a Segunda Mania, com ingressos mais baratos neste dia. Os complexos dos shoppings Jardim Sul (R$ 15/R$ 17), Santana Parque (R$ 15/R$ 17) e Anália Franco (R$ 16/R$ 18) participam da promoção. Em todas as salas, ‘Shazam!’, que conta a transformação de Billy Batson (Asher Angel) em super-herói, continua em cartaz. Inf.:www.ucicinemas.com.br/segunda_mania

BARES

+ Taças de vinho a partir de R$ 12 são servidas no Vino! Bar (foto), como a do tinto espanhol da Real Compañia de Vinos (R$ 16). O menu lista minipratos, sobremesas e entradas, como o ragu de linguiça com ovo mole e pão (R$ 24). R. Fradique Coutinho, 47, Pinheiros, 2614-0145. 2ª, 17h/0h.

+ A carta do Frank Bar, instalado no lobby do Maksoud Plaza Hotel, tem inspiração na coquetelaria japonesa, com opções como o ‘Bloodhound’ (R$ 36), que leva gim, folha de yuzu, vermute, framboesa e licor de cereja. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 2ª, 18h/1h.

+ O Empório da Cerva tem petiscos e hambúrgueres, como o ‘Burger Beer’ (R$ 26,50), com cebola caramelizada, bacon e agrião. Entre as cervejas, serve opções como a Burgman Casanova (R$ 17, o pint), do tipo Lager. R. Pirapora, 98, Paraíso, 3051-4311. 2ª, 12h/15h.

+ O Sylvester Bar serve drinques autorais como o ‘The Crow’ (R$ 26,90), que leva tequila, grapefruit, limão, agave e água tônica. O menu lista petiscos como a porção de ‘Coxinha Paramount’ (R$ 22,90, 8 unid.). R. Maria Carolina, 745, Pinheiros, 3034-1268. 2ª, 17h/0h.

+ Cervejas artesanais são a atração do Bardassê, como a Wäls 42 (R$ 22, 330 ml), de estilo Saison. Para comer, o menu traz opções como a ‘Coxinha de Frango’ (R$ 36, 8 unid.), empanada com trigo e cevada. R. Dr. Renato Paes de Barros, 994, Itaim Bibi, 3044-1307. 2ª, 7h/21h.

GASTRONOMIA

+ Sob o comando da chef Tássia Magalhães, o Fabbrica Illegale é um lugar descolado, com grafite na parede e mesas na calçada. Tem cardápio enxuto e boa carta de drinques. Destaque para o tartare com picles de cenoura (R$ 35) e para o gnocchi de abóbora com burrata e vinho doce (R$ 55; foto). Av. Brig. Faria Lima, 4.199, V. Olímpia, 2893-5615. 2ª, 12h/15h e 19h/23h.

+ Prova de que pizza vai bem a qualquer hora, a Bráz Elettrica assa suas redondas individuais, em forno elétrico, durante o dia todo. A ‘Supertramp’ (R$ 27) leva muçarela, pancetta, clara de ovo, purê de batata e um fio de gema. Com ambiente e serviço despojados, a rede se multiplicou pela cidade. R. dos Pinheiros, 220, Pinheiros, 3061-5401. 2ª, 12h/1h.

+ Longe dos redutos da comunidade coreana, o Komah é ponto certo para explorar uma culinária típica, porém mais leve, executada pelo chef Paulo Shin. Prove o saboroso ‘Kimchi Bokumbap’ (R$ 56), que traz o arroz salteado com kimchi apimentado e omelete cremoso. R. Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda, 3392-7072. 2ª, 12h/15h e 18h30/23h30.

+ Restaurante nova-iorquino, o aclamado Nobu ganhou filial paulistana no fim de 2018. Por aqui, Leticia Shiotsuka comanda a cozinha japonesa com influência peruana. A novidade é o ‘Omakase’ (R$ 390), menu de sete tempos, encerrado com a sobremesa ‘Miso Cappuccino’ (foto). R. Haddock Lobo, 1.573, Jd. Paulista, 3846-7373. 2ª, 19h/23h30.

+ Lugar democrático e com clima de bar, A Casa do Porco é comandada pelo chef Jefferson Rueda. Entre suas criações estão pratos como o ‘Porco San Zé’, com pedaços de porco assados, tutu de feijão, tartar de banana e couve (R$ 52). Tem pressa? Vá de sanduíche de porco com guacamole (R$ 17). R. Araújo, 124, Centro, 3258-2578. 2ª, 12h/0h.

+ A cozinha do elegante Evvai está a cargo do chef Luiz Filipe Souza, que aposta em uma comida italiana moderna e com apresentação cuidadosa. Entre as sugestões, ‘Ciambella de Pato’ (R$ 65), massa recheada de pato lentamente assado, purê de cenoura e redução de laranja. R. Joaquim Antunes, 108, Jd. Paulistano, 3062-1160. 2ª, 12h/ 15h e 19h/0h.