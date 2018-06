Divirta-se: nove mostras de cinema em cartaz na capital paulista

17ª Mostra do Filme Livre

O CCBB promove a tradicional mostra, realizada desde 2002, que exibe cerca de 200 filmes de todos os gêneros, formatos e durações. CCBB. R. Álvares Penteado, 112. Centro. 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa.

44º Festival Sesc Melhores Filmes

Até 25/4, o CineSesc realiza a premiação dos escolhidos pela crítica e pelo público como os melhores longas de 2017, nas mais variadas categorias. Na quinta-feira (5), o evento abre com ‘O Apartamento’, de Asghar Farhadi, às 14h. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 12. Programação completa.

Os Filmes de Lucrecia Martel

Até domingo (1º), o IMS recebe a mostra, que homenageia uma das grandes cineastas latino-americanas da atualidade. Serão exibidos quatro de seus longas, incluindo ‘Zama’, que ganha sessão nesta sexta-feira (30), às 20h45. No filme, um oficial espanhol vai para Buenos Aires, junto com um grupo de soldados, para explorar novas terras. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 8/ R$ 26.

Ciclo de Cinema e Psicanálise 2018

No programa, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo projeta filmes sobre o assunto na Cinemateca Brasileira. Na quarta-feira (4), às 19h, haverá sessão de ‘O Jantar’, de Oren Moverman, seguido de bate-papo com Lia Raquel Colussi Cypel (SBPSP) e Fernando Canzian (Folha de S.Paulo). Cinemateca Brasileira. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, 3512-6111. Grátis.

Em Cartaz

No mês de abril, o Sesc Campo limpo realiza a mostra de filmes, que traz filmes que estiveram nos cinemas recentemente, incluindo indicados e vencedores do Oscar. Na quarta-feira (4), às 19h30, o evento projeta ‘Eu, Tonya’. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 96-102, 5510-2700. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cinema Paulista Já!

No MIS, o destaque é o programa que resgata geração de cineastas independentes da década de 1980. A cada edição, um grande realizador será homenageado. O primeiro convidado é Alain Fresnot, diretor de filmes como ‘Lua cheia’, ‘Ed Mort’ e ‘Família Vende Tudo’. No sábado (31), às 20h, tem sessão do curta ‘Amor que Fica’ e do longa ‘Desmundo’. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cine-Conversa

O segundo ano do projeto da Aliança Francesa estreia na terça-feira (3), às 19h30, com a exibição de ‘Híbridos – Os Espíritos do Brasil’, dos franceses Vincent Moon e Priscilla Telmon. O filme faz um estudo experimental e etnográfico sobre os cultos religiosos do Brasil atual. Após a sessão haverá um bate-papo com os diretores. Teatro Aliança Francesa. R. Gen. Jardim, 182, metrô República, 3572-2379. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra De|generadas

O Sesc Santana apresenta a quarta edição da mostra, que discute o feminismo e reforça a importância da persistência do discurso. Na terça-feira (3), às 20h, tem projeção do longa ‘Câmera de Espelhos’, de Déa Ferraz, que debate o filme com Lívia Perez após a exibição. A mostra vai até 24/4. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.

Mostra Ser

Entre terça-feira (3) e 29/4, o Sesc Ipiranga promove a mostra LGBTTQI, que procura refletir sobre o amor e o respeito ao que se é. No evento, o público poderá conferir os curtas ‘Eu Não Quero Voltar Sozinho’, de Daniel Ribeiro; ‘Não Gosto dos Meninos’, de André Matarazzo e Gustavo Ferri; ‘A Arte de Andar pelas Ruas de Brasília’, de Rafaela Camelo; ‘Antes das Palavras’, de Diego Carvalho Sá; e ‘Nosso Amor Existe’, de de Ricardo Puppe e Theo Borges; além de longas e médias. Os filmes serão exibidos, diariamente, das 10h às 21h30 (aos domingos, das 10h às 18h). Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Grátis.