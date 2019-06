Divirta-se: lugares com entrada gratuita na terça-feira

Para entrar no Masp, que atualmente recebe exposições de Tarsila do Amaral e Lina Bo Bardi, é preciso desembolsar R$ 40. Contudo, nas terças-feiras, o museu tem entrada gratuita. De todo modo, é bom se programar – as filas para acessar a mostra da artista brasileira têm sido longas, tanto é que os horários de funcionamento foram estendidos até o fim do período expositivo, em 28/7. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/19h (sáb., dom. e 3ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 40 (3ª, grátis).

Outro espaço que tem entrada gratuita nas terças-feiras (nos outros dias, o ingresso custa R$ 10) é o Catavento Cultural, museu interativo de ciências que encanta adultos e crianças. São mais de 250 instalações, em oito mil metros quadrados, divididas nas seções ‘Universo’, ‘Vida’, ‘Engenho’ e ‘Sociedade’. Tocar um meteorito de verdade, encontrar Gandhi em uma escalada, conhecer o corpo humano por dentro e entender como funciona um gerador de energia são algumas de suas inúmeras atrações. Pq. D. Pedro II. Av. Mercúrio, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis).

Quer saber os dias em que outros espaços e atrações têm entrada gratuita? Confira a matéria que o Divirta-se vai publicar nesta sexta-feira, 14, com diversas opções para aproveitar na capital.