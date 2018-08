Divirta-se: homenagens ao fotógrafo German Lorca, show dos Tribalistas e Jornada do Patrimônio estão entre as atrações da semana em São Paulo

Entre os dias 17/8 e 23/8, a capital paulista tem várias novidades, como a Virada Sustentável e a estreia do filme ‘Unicórnio’, protagonizado por Patrícia Pillar. Confira, a seguir, os destaques.

CAPA

Aos 96 anos, German Lorca, ícone da fotografia moderna brasileira (e que é homenageado em dois eventos na capital), abriu seu estúdio na Vila Mariana para o Divirta-se. Confira a entrevista, as curiosidades sobre suas imagens emblemáticas de São Paulo e, claro, mais detalhes sobre as duas exposições, clicando aqui.

MÚSICA

Cantoras internacionais, como Laura Pausini e Dionne Warwick, passam por São Paulo nesta semana. Tem ainda show único dos Tribalistas (foto; clique aqui para ler a entrevista) e o encontro de Paulinho da Viola, Criolo e a Velha Guarda da Portela. Confira aqui o roteiro completo da semana.

PASSEIOS

Na Jornada do Patrimônio (foto), visitas guiadas a edifícios históricos e passeios ciclísticos movimentam a cidade. O Festival das Nações Latino-americanas apresenta shows de danças típicas e tem feira gastronômica – assim como o Tosa-Matsuri, festival de cultura japonesa realizado no Parque da Água Branca. Durante quatro dias, a 8ª edição da Virada Sustentável reúne programação de oficinas, feiras, debates e espetáculos. Veja os detalhes em nosso roteiro de passeios .

CRIANÇAS

Com 36 anos de carreira, Cassio Scapin apresenta nova temporada do espetáculo ‘Admirável Nino Novo’ (foto). Entre as peças infantis, duas encerram temporada neste fim de semana: ‘Os Lavadores de Histórias’, com técnicas circenses e do teatro de sombras, e o infantojuvenil ‘Contos Partidos de Amor’, que retoma histórias de amor e ciúme na obra de Machado de Assis. Confira aqui 15 atrações para aproveitar com as crianças.

BARES

Tem novidade no Bar Benzina: o bartender Gabriel Santana executa, sempre às terças-feiras, um menu-degustação com cinco drinques autorais. Aberta há um ano, a cervejaria Dogma, na Vila Buarque, comemora o primeiro aniversário com sistema double e três lançamentos de cervejas da marca. Que mais dicas de bares? Clique aqui .

CINEMA

Entre os filmes nacionais, o destaque fica para ‘Unicórnio’ (foto), drama de Eduardo Nunes, estrelado por Patrícia Pillar. Já entre os estrangeiros, estreiam ‘Troca de Rainhas’, de Marc Dugain, drama histórico ambientado na França em 1721, e ‘O Protetor 2’, dirigido por Antoine Fuqua e protagonizado por Denzel Washington. Para a família, a dica é ‘Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível’, que traz o retorno do carismático Ursinho Pooh às telas. Confira aqui todas as estreias, com salas e horários de exibição.

EXPOSIÇÕES

Vinda do Metropolitan Museum of Art, a exposição ‘Irving Penn: Centenário’ (foto) apresenta um amplo panorama da produção do fotógrafo americano, com mais de 230 fotografias, feitas ao longo de 70 anos de carreira. Outra mostra importante, que ocupa a Pinaconteca, é ‘Mulheres Radicais: Arte Latino-americana, 1960-1985’, que destaca práticas experimentais realizadas por cerca de 120 artistas. Saiba tudo sobre essas e outras inaugurações aqui .

TEATRO