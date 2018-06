Divirta-se: confira dez eventos de cinema na capital paulista

Ciclo Mizoguchi

Até 6/3, o cinema do IMS Paulista, em parceria com a Fundação Japão, vai dedicar sua programação ao diretor e roteirista japonês Kenji Mizoguchi. No domingo (25), há sessão de ‘A Nova Saga do Clã Taira’, às 14h, e de ‘Os Amantes Crucificados’, às 18h. Um pouco mais tarde, às 20h, é a vez ‘A Princesa Yang Kwei Fei’, que encerra o dia. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 4.

Cine ao Ar Livre

Até domingo (25), o evento, que visa promover a ocupação criativa do espaço público com sessões gratuitas de cinema, ocorre na Praça Ayrton Senna, ao lado do Parque Ibirapuera. Serão exibidos quatro filmes por dia, incluindo títulos infantis e produções nacionais. No sábado (24), tem ‘Moana – Um Mar de Aventuras’ (10h); ‘O Casamento de Romeu e Julieta’ (13h); ‘De Onde Eu Te Vejo’ (15h30); e, por fim, ‘Cidade de Deus’ (17h30). Praça Ayrton Senna. R. Curitiba, 290, Paraíso. Grátis (inscrições pelo site).

Cinegruta

A Casa Mário de Andrade realiza a primeira edição do evento com a exibição do curta ‘Rua da Paz’ (1977), de Charles Chaplin, na 4ª (28), às 19h. O filme será acompanhado por uma trilha sonora executada ao vivo pelo músico Gabriel Levy. No curta, Carlitos (Charles Chaplin) é um vagabundo que conhece Edna em um centro de ajuda social no bairro por onde perambula e, para impressioná-la, aceita ocupar o posto vago do policial que supervisiona a Easy Street, uma rua sem lei. Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CineMagia: Passado e Futuro do Cinema

O documentário que narra a história das videolocadoras de São Paulo será exibido para o público na 2ª (26), às 19h30, no Senac Lapa Scipião. O evento conta com a presença do diretor do longa, Alan Oliveira; Daniel Grizante, professor da pós-graduação em Animação; além de Ediwn Perez, docente da área de Audiovisual da unidade. Senac Lapa Scipião. R. Scipião, 67, Lapa, 3475-2200. Grátis (informações e inscrições pelo site).

Esse Bumbo É Meu

No sábado (24), às 15h, o Sesc 24 de Maio, no centro da capital, exibe o filme ‘Esse Bumbo É Meu’, que tem direção de Ruy Reis, Paula Simões, Dagmar Serpa, Marina Chekmysheva e Daniel Mirolli. O documentário apresenta a luta das mulheres do samba para manterem viva a cultura de seus ancestrais, enfrentando preconceitos e conflitos com a política local. Após a projeção, haverá um debate com os realizadores. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Memória do Cinema Espanhol: Vicente Aranda

O Instituto Cervantes de São Paulo presta homenagem a um dos grandes cineastas espanhóis, Vicente Aranda, exibindo cinco de seus filmes, até 22/3. Violência e sexo são recorrentes em suas produções, que buscam entender a natureza humana e não se limitam a temas do país europeu. Na 5ª (1), às 19h, será projetado o longa ‘Assassinato no Comitê Central’. Instituto Cervantes. Av. Paulista, 2.439, metrô Consolação, 3897-9600. Grátis.

Noitão

O Caixa Belas Artes promove na 6ª (23) sua clássica maratona, que invade a madrugada e serve até café da manhã para os ‘sobreviventes’. Esta edição terá como tema ‘E o Oscar NÃO vai para…’, com filmes que colecionam prêmios, exceto a tão desejada estatueta dourada. A exemplo de ‘Apocalypse Now’, de Francis Ford Coppola; ‘Sociedade dos Poetas Mortos’, que tem direção de Peter Weir; e ‘Um Sonho de Liberdade’, de Frank Darabont. A programação está dividida em duas salas e tem início às 23h30. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423. 2894-5781. R$ 32.

Que Língua Você Fala

O CineSesc projeta o filme na 2ª (26), às 11h. Após a sessão,tem bate-papo com a diretora da produção, Elisa Bracher. O enfrentamento e a adaptação a uma nova língua e cultura são tratados no longa, que revela questões com as quais imigrantes se deparam em diversos países. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

São Paulo – Cinema Anônimo

O Centro Cultural São Paulo recebe a mostra, até 4ª (28), com curadoria de João Campos e Rodrigo Pinto, que propõe definir um cinema paulista dentro do cenário independente. O evento inclui sessões de longas e curtas-metragens contemporâneos, promovendo debates com realizadores e curadores da mostra. Na 6ª (23), tem sessão de ‘Escolas em Luta’ (15h), além da exibição de curtas diversos. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa.

Sylvio Back 8.0 – Filmes Noutra Margem

Até domingo (25), a Cinemateca Brasileira homenageia os 80 anos de Sylvio Back – 60 deles dedicados ao cinema. Suas produções se destacam pela investigação histórica do autoritarismo brasileiro, em episódios associados a grandes conflitos armados, como a Guerra do Paraguai e a influência nazista no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial. No sábado (24), às 17h, será projetado ‘Guerra do Brasil’. Cinemateca Brasileira. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, 3512-6111. Grátis (retirar ingresso 1h antes).