Divirta-se: confira dez eventos de cinema em cartaz na cidade

Copa do Mundo no Cinema

Salas de nove complexos de cinema da capital (Cinemark, PlayArte, Espaço Itaú, Cineflix, Cinesystem, Cinépolis, Kinoplex, Reserva Cultural e UCI) vão se transformar em estádio neste domingo (15) – quando será transmitida, ao vivo, a partir das 11h30, a finalíssima da Copa do Mundo, entre França e Croácia. O jogo terá narração e comentários exclusivos. E os valores vão de R$60 a R$80. Programação completa.

7ª Mostra de Animação

Animação não é um gênero apenas infantil. Com essa premissa, a mostra, em cartaz no Cinusp até hoje (13), propõe a abordagem de temáticas adultas, como política e guerra, em filmes do tipo. Às 16h, será exibido ‘Ghost in the shell – O Fantasma do Futuro’, do japonês Mamoru Oshii. O filme é ambientado em 2029 e aborda os conflitos existenciais de um personagem que combate crimes cibernéticos. Mais tarde, às 19h, é a vez de ‘Perfect Blue’, de Satoshi Kon, que trata dos dilemas de uma atriz. Cinusp. R. do Anfiteatro, 181, Colmeia – Favo 04, Cidade Universitária, 3091-3540. Grátis. Programação completa.

Cidade em Chamas: o Cinema de Hong Kong

Até 2ª (16), o cinema de Hong Kong, que fascinou o ocidente e lançou grandes astros, como Bruce Lee, Jackie Chan e Chow Yun-Fat, ganha mostra inédita no CCBB. Ao todo, são 23 longas-metragens, que abrangem desde o auge do sucesso da produtora Shaw Brothers, nos anos 1960 e 1970, até quando a colônia foi devolvida à China, em 1997. No sábado (14), tem sessão dupla: ‘Golden Swallow’ (14h) e ‘Irmãos de Sangue’ (19h). CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa.

Cine Rodízio: Mostra Japão

No mês de julho, a programação de cinema do CPF Sesc presta uma homenagem aos 110 anos da imigração japonesa com uma seleção de filmes contemporâneos do país asiático. Na 2ª (16), às 17h, o evento exibirá ‘O Segredo das Águas’, de Naomi Kawase. A história se passa na ilha japonesa de Amami Oshima. Uma noite, Kaito descobre um cadáver flutuando no mar. Sua namorada Kyoko vai tentar ajudá-lo a entender essa misteriosa descoberta. E, juntos, os dois adolescentes tentarão entender a natureza cíclica da vida, amor e morte. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Classificação Indicativa: -18 anos

Em julho, a programação cinematográfica do Itaú Cultural é voltada ao público jovem. A programação, que tem curadoria do núcleo de Audiovisual e Literatura do instituto e da roteirista Keka Reis, aborda temas como o primeiro beijo; o impacto do amor em um jovem que se descobre gay; e a falta que o celular faz nos amores adolescentes. Na 3ª (17), às 19h, será exibido o longa ‘Mate-me Por Favor’, de Anita Silveira da Rocha. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Lobo à Espreita

Nos meses de junho, julho e agosto, sempre às terças-feiras, o Sesc Santana apresenta a mostra, que homenageia o centenário do diretor sueco Ingmar Bergman. Suas obras estão, em geral, centradas no estudo psicológico dos personagens e das famílias disfuncionais. Na 3ª (17), às 20h, tem sessão de ‘A Hora do Lobo’ (1968). Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8713. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sessão das 3

O clássico ‘A Branca de Neve e os Sete Anões’ (1938), da Disney, ganha sessão no projeto especial do Cine Segall, às 15h de sábado (14) e de domingo (15). Na trama, a personagem, fugindo da bruxa má, que ordenou sua morte, encontra refúgio na cabana dos anões. Eles, por sua vez, vão protegê-la até o fim. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. R$ 4.

Souleymane Cissé

De 4ª (18) a 25/7, o IMS exibe uma seleção de filmes do malês Souleymane Cissé. A mostra inclui cinco títulos do diretor. Na 4ª (18), a programação é aberta às 19h30, com ‘Yeelen – A luz’. Após a sessão, haverá um debate com a pesquisadora Janaína Oliveira. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 8.

Eu Não Tinha para Onde Ir

No sábado (14), às 16h, o IMS exibe o longa-metragem do cineasta escocês Douglas Gordon. O documentário formado por meio de imagens de arquivos e de cenas de filmes retrata e analisa, de maneira profunda, poética e minuciosa, o impacto cultural, a carreira, a obra, a vida e a trajetória de Jonas Mekas, um cineasta e documentarista que foi um dos pioneiros da vanguarda cinematográfica americana. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. Grátis.

Cine Meninada

O Sesc Bom Retiro apresenta o projeto, que traz uma série de filmes infantis no período de férias escolares. No sábado (14), às 12h, ganha sessão o filme japonês ‘Porco Rosso: O Último Herói Romântico’, de Hayao Miyazaki, ambientado na Itália em meio à Segunda Guerra Mundial. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

