Divirta-se: confira dez eventos de cinema em cartaz na capital

13º Festival de Cinema Latino-americano

Entre 4ª (25) e 1/8/2018, a mostra reúne os destaques da nova safra cinematográfica produzida na América Latina e no Caribe, incluindo vários títulos inéditos no Brasil. No total, serão exibidos 77 filmes, representando 11 países. O longa ‘Correndo Atrás’, do homenageado Jeferson De, é a atração da abertura, em sessão ao ar livre, na 4ª (25), às 19h30, no Memorial da América Latina. A obra traz o ator Aílton Graça em seu primeiro papel como protagonista no cinema. As demais sessões ocorrem no Instituto CPFL, no CineSesc e no CCBB. Programação completa.

Noitão

O Cine Belas Artes promove nesta sexta-feira (20) sua clássica maratona, que invade a madrugada e serve até café da manhã para os ‘sobreviventes’. A edição homenageia Wes Anderson. A partir das 23h30, serão exibidos ‘O Grande Hotel Budapeste’, ‘Os Excêntricos Tenenbaums’, ‘O Fantástico Sr. Raposo’, ‘Viagem a Darjeeling’, além de um ‘filme-surpresa’. Cine Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 36.

2ª Mostra Sesc de Cinema Paulista

Até 4ª (25), o CineSesc recebe a mostra, que exibe filmes, geralmente do circuito independente, selecionados na cidade de São Paulo, celebrando a recente produção audiovisual local. Um dos destaques é ‘25 de Março: A Memória do Mundo Árabe’, de Gustavo Brandão, retrata a história do artista e desenhista Paulo Sayeg durante sua infância na rua de comércio popular mais famosa da capital. O documentário ganha sessão no sábado (21), às 15h. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa.

Cine Rodízio: Mostra Japão

No mês de julho, a programação de cinema do CPF Sesc presta uma homenagem aos 110 anos da imigração japonesa com uma seleção de filmes contemporâneos do país asiático. Na 2ª (23), às 17h, o evento exibirá ‘Pais e Filhos’, de Hirokazu Kore-Eda. O filme conta a história de um grande homem de negócios, obcecado pelo dinheiro e pelo sucesso. Sua vida sofre uma grande transformação quando ele descobre que está criando o filho de outro homem há seis anos, já que seu filho biológico foi trocado por engano na maternidade. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Classificação Indicativa: -18 anos

Em julho, a programação cinematográfica do Itaú Cultural é voltada ao público jovem. A programação, que tem curadoria do núcleo de Audiovisual e Literatura do instituto e da roteirista Keka Reis, aborda temas como o primeiro beijo; o impacto do amor em um jovem que se descobre gay; e a falta que o celular faz nos amores adolescentes. Na 3ª (24), às 19h, será exibido o longa ‘Meus Quinze Anos’, de Caroline Fioratti. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Lobo à Espreita

Nos meses de junho, julho e agosto, sempre às terças-feiras, o Sesc Santana apresenta a mostra, que homenageia o centenário do diretor sueco Ingmar Bergman. Suas obras estão, em geral, centradas no estudo psicológico dos personagens e das famílias disfuncionais. Na 3ª (24), às 20h, tem sessão de ‘Gritos e Sussurros’ (1972). O longa ganhou o Oscar no quesito melhor fotografia e foi indicado como melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e melhor figurino. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8713. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Souleymane Cissé

Até 4ª (25), o IMS exibe uma seleção de filmes do maliano Souleymane Cissé. A mostra inclui cinco títulos do diretor, entre curtas e longas-metragens, e um raro documentário sobre a sua obra, dirigido por Rithy Panh. No sábado (21), às 17h45, será exibido ‘Finyé – O Vento’. Mais tarde, às 20h, é a vez de ‘Yeelen ‒ A luz’, filme vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes, em 1987. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 8.

Alguma Coisa Assim

Com direção de Esmir Filho e Mariana Bastos, o longa ganha pré-estreia na 3ª (24), às 21h, no Espaço Itaú Augusta. Na trama, enquanto buscam diversão, os jovens Caio (André Antunes) e Mari (Caroline Abras) vagam pela noite de São Paulo. Entre o som e os silêncios, os dois vão se conhecendo ainda mais. Assim, é possível acompanhar a vida dos dois durante dez anos, em três momentos importantes. Aberta ao público, a exibição contará com todo o elenco, além dos diretores. E, após a sessão, haverá um coquetel. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. R$ 24.

Praça Paris

No sábado (21), às 15h, o longa será exibido, como parte do projeto Cine Debate, no CPF Sesc. O thriller mostra o conflito entre uma psicanalista portuguesa, Camila, que veio ao Brasil para desenvolver uma pesquisa sobre violência, e sua paciente, Glória, num Centro de Terapia da UERJ, no Rio. Glória é ascensorista na universidade e tem uma história de violência muito difícil, que, aos poucos, vai mexendo com os sentimentos de Camila. Após a sessão, a diretora Lúcia Murat conversa com o público. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição pelo site).

Cine Meninada

O Sesc Bom Retiro apresenta o projeto, que traz uma série de filmes infantis no período de férias escolares. No sábado (21), às 12h, ganha sessão o filme japonês ‘O Mundo dos Pequeninos’, de Hiromasa Yonebayashi. Ambientada nos subúrbios de Tóquio, a trama traz a história de Arietty, que vive com sua família em um mundo em miniatura, sob o assoalho de uma velha casa. Quando um jovem rapaz se hospeda na casa, ela fará de tudo para ser amiga dele, apesar da diferença de tamanho entre os dois. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. Grátis (retirar ingresso 1h antes).