Divirta-se: confira as melhores atrações culturais para o fim de semana em São Paulo

Tem dicas gastronômicas e culturais para este Dia dos Pais; estreia de peça com Marília Gabriela; visita guiada aos estúdios da Mauricio de Sousa Produções; projeto de jazz no Sesc Pompeia; e até um novo restaurante japonês no Itaim Bibi. A seguir, confira os principais destaques desta semana (10/8 a 16/8) no Divirta-se, o guia do Estadão, e aproveite o melhor de São Paulo.

CAPA

O almoço em família já é tradição. Mas uma atração cultural também cai muito bem para comemorar esse Dia dos Pais. Por isso, montamos um roteiro com bons restaurantes, como a Mercearia do Conde (foto), e passeios para pais e filhos aproveitarem neste fim de semana. Clique aqui e programe-se.

CRIANÇAS

Em nosso roteiro infantil, uma das dicas é o programa de visitação da Mauricio de Sousa Produções (foto), passeio que inclui a exposição ‘Linha do Tempo do Mauricio’ e os estúdios onde são criadas as revistas em quadrinhos. No Bourbon Street, o grupo Beatles 4kids promove um show para toda a família em comemoração ao Dia dos Pais. E dois espetáculos para crianças estreiam na cidade: ‘Vida de Pirata’, da Cia. do Liquidificador, e ‘A Carruagem de Berenice’, com músicas originais de Zeca Baleiro. Veja os detalhes aqui .

BARES E BALADA

Tem novidade no peruano El Balcón, com mudanças tanto no menu de petiscos quanto na carta de drinques (foto). O roteiro de bares da semana também inclui dicas como o novo Sylvester Bar, do bartender Frajola, e a cervejaria TapTap, que tem feito sucesso na região da República com um cardápio de rótulos atualizado diariamente. Entre as baladas, o projeto NINA, da Casa da Luz, toca ritmos da cena musical negra. Confira aqui .

CINEMA

O destaque da semana nas telas fica por conta do longa ‘O Animal Cordial’, de Gabriela Almeida Amaral, que explora um gênero pouco trabalhado no cinema brasileiro, o thriller. Na trama, Murilo Benício (foto) interpreta um dono de restaurante paulistano que, após a invasão do seu estabelecimento por assaltantes armados, começa a tomar decisões drásticas. Já ‘Megatubarão’, de Jon Turteltaub, o grande ‘blockbuster’ entre as novidades, mescla ação e suspense quando a tripulação de um submarino se depara com uma criatura de 20 metros. Clique aqui e consulte todas as estreias da semana, com salas e horários de exibição.

MÚSICA

Nesta semana, São Paulo recebe shows de vários estilos. A cantora pop IZA (foto) e o guitarrista Dado Villa-Lobos, ex-Legião Urbana, lançam discos. Também passam pela cidade nomes como Angela Ro Ro e Toquinho – que se apresenta ao lado do amigo Ivan Lins e do grupo MPB4 (o roteiro completo você consulta aqui). Tem também o início da programação do novo festival Sesc Jazz (veja aqui).

EXPOSIÇÕES

Entre as novidades do roteiro de exposições, está a inauguração de uma grande mostra que aproxima artistas da América Latina e do Leste Europeu (foto). O Divirta-se conversou com a curadora polonesa Marta Dziewaska, que explicou os elos existentes entre as produções. As dicas incluem, ainda, duas novas exposições no MuBE. Confira aqui todas as dicas.

TEATRO

Com Marília Gabriela à frente do elenco (foto) e uma série de reflexões ligadas ao feminismo, uma continuação da peça ‘Casa de Bonecas’, do norueguês Henrik Ibsen, é uma das estreias teatrais da semana. Entre as outras novidades do roteiro, está o espetáculo ‘Romeu & Julieta’, adaptação do clássico de Shakespeare embalada pelo repertório de Marisa Monte. Saiba mais aqui .

GASTRONOMIA