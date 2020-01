Divirta-se: confira as melhores atrações para este fim de semana (4/1 e 5/1) em São Paulo

Entre espetáculos infantis, exposições e shows, selecionamos dicas para aproveitar este fim de semana (4/1 e 5/1) na capital paulista

CRIANÇAS

+ A 32ª edição do Festival de Férias do Teatro Folha, que começa no sábado (4) e vai até 31/1, tem programação diária, que inclui contos de fada, clássico em forma de cordel e encenação baseada na literatura de Monteiro Lobato.

Aos sábados e aos domingos, há sessões de duas peças: ‘A Bela e A Fera’ (16h), com adaptação e direção de Rafael Junqueira, e ‘As Desmemórias da Emília – A Marquesa de Rabicó’ (17h40), com o Grupo Trapo, sob direção de Muriel Vitória.

De 2ª a 6ª, sempre às 16h, um espetáculo infantil diferente passa pelo palco. Em ‘Alice no País das Maravilhas’ (2ª), a Cia. dos Tantos deu um toque de cultura pop e hippie dos anos 1960 e 1970 à montagem da famosa obra de Lewis Carroll.

Já o dramaturgo Vitor Rocha aproximou ‘O Mágico de Oz’ da realidade brasileira, transformando os personagens em retirantes nordestinos, em ‘O Mágico Di Ó – O Clássico em Forma de Cordel’ (6ª; foto). Com números de palhaçaria, a Borbolina Cia. montou a comédia ‘Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril’ (4ª), a partir do livro de Ruth Rocha. ‘Pinocchio’ (3ª), com concepção e direção de Pamela Duncan, e ‘Branca de Neve – O Musical’ (5ª), produzido pela Dos Clássicos Produções, completam a programação semanal.

Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. R$ 50.

MÚSICA

+ Em formato voz e violão, Geraldo Azevedo apresenta o show ‘Solo Contigo’, que reúne sucessos ao longo de seus mais de 50 anos de carreira, como ‘Dia Branco’ e ‘Dona da Minha Cabeça’. Sesc Santo André. Teatro (303 lug.). R. Tamarutaca, 302, 4469-1200. Hoje (3) e sáb. (4), 20h. R$ 9/R$ 30.

TEATRO

+ O espetáculo A Cor Púrpura – O Musical, de Marsha Norman, ganha versão assinada por Artur Xexéo e dirigida por Tadeu Aguiar. Em cena, a trajetória de uma mulher negra no sul dos EUA. 180 min. 12 anos. Theatro Net (799 lug.). R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. 6ª, 20h30; sáb., 18h e 21h30; dom., 19h. R$ 75/R$ 220. Até 16/2/2020.

CINEMA

+ Com direção de Clint Eastwood e roteiro de Billy Ray, o drama O Caso Richard Jewell, que acaba de estrear no circuito de cinema paulistano, narra a história real do segurança que, em 1996, foi acusado de ter bombardeado o Centennial Olympic Park, durante a Olimpíada de Atlanta. Ele teria ajudado o público a escapar do local, avisando sobre os explosivos e salvando diversas vidas, mas o FBI passou a apontá-lo como um dos principais suspeitos do episódio, que deixou dois mortos e outros 111 feridos. Parte da imprensa também se voltou contra Jewell, mobilizando a opinião pública. O longa é rotagonizado por Paul Walter Hauser e reúne ainda nomes como Sam Rockwell e Kathy Bates.

EXPOSIÇÕES

+ Fernando Lemos – Mais a Mais ou Menos reúne cerca de 80 obras do artista português, incluindo suas fotografias surrealistas. Desenhos, postais e pinturas também compõem a mostra. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. 9h/21h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/1/2020.

+ Com mais de 50 registros feitos na década de 1980, a exposição ‘Gold – Mina de Ouro na Serra Pelada’, de Sebastião Salgado, retrata a rotina de trabalhadores no garimpo a céu aberto brasileiro. Sesc Guarulhos. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 9h/21h30 (sáb., 9h/20h; dom., 9h/18h, fecha 2ª). Grátis. Até 16/2/2020.