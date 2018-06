Divirta-se: ‘Cine Persona’ e outras quatro mostras de cinema em cartaz na capital

7º Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo

Realizado desde 2009 em parceria com o Consulado Geral da Suíça em São Paulo, o evento traz produções recentes e inéditas ao Brasil, incluindo longas-metragens e curtas-metragens, ficções, documentários e filmes experimentais. Ao todo, serão 24 filmes, projetados no CCBB – até 2ª (21) – e no CineSesc – até sábado (19). Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 12 (informações aqui). CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10 (informações aqui).

O Bebê de Rosemary

No sábado (19), como parte da programação paralela da Virada Cultural, o IMS exibirá, às 23h30, o icônico longa de Roman Polanski. Na trama, um jovem casal se muda para um antigo e espaçoso apartamento em Nova York, em um edifício famoso por acontecimentos trágicos. Quando Rosemary engravida, ela passa a ter estranhas alucinações e desconfia que seus vizinhos fazem parte de uma sombria conspiração. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. R$ 8.

Carta Branca a Ismail Xavier

Até 27/5, a mostra reúne nove filmes escolhidos pelo crítico de cinema e professor emérito da USP. Trata-se de uma lista que parte do gosto pessoal de Xavier e também permite uma reflexão sobre o próprio cinema. No sábado (19), o clássico ‘Eclipse’, de Michelangelo Antonioni, será projetado às 17h, seguido de debate com Ismail Xavier e Richard Peña. Depois, às 21, tem ‘O Casamento de Maria Braun’, de Rainer Werner Fassbinder. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. R$ 8.

Chega de Fiu Fiu

Com direção de Kamanchek Lemos e Fernanda Frazão, ‘Chega de Fiu Fiu’ ganha projeção no CineSesc, na 4ª (23), às 21h. O documentário, que integra a campanha criada em 2014 pela organização Think Olga, discute o assédio e o direito das mulheres ao espaço público. Após a sessão, as diretoras participam de um debate sobre a produção. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cine Persona

O Sesc Avenida Paulista recebe na 3ª (22), às 21h, a primeira edição do Cine Persona, apresentado pela atriz-MC Roberta Estrela D’Alva. Na ocasião, será exibido o documentário ‘Zumbi Somos Nós’, realizado pelo grupo Frente 3 de Fevereiro, do qual Roberta também é integrante. O filme propõe uma reflexão sobre questões raciais na sociedade brasileira contemporânea. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Confira salas e horários de todos os filmes em cartaz no Guia de Cinema do Divirta-se