Divirta-se: cinco eventos de cinema em cartaz na capital paulista

Açúcar

No sábado (12), o CPF Sesc exibe, dentro da programação ‘Cine Debate’, o longa ‘Açúcar’, de Sérgio Oliveira e Renata Pinheiro, às 15h. Na trama, Bethânia retorna às terras onde uma vez funcionou o antigo engenho de açúcar da sua família, o Engenho Wanderley. Entre fotos, criaturas fantásticas, contas a pagar e trabalhadores reivindicando seus direitos sobre a terra, Bethânia enfrenta a si mesma em um presente onde o passado e o futuro são ambos ameaçadores. Após a sessão, haverá um bate-papo com o diretor. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição pelo site sescsp.org.br/cpf).

Masterclass com Cao Guimarães

Na quinta-feira (17), das 15h às 22h, o Sesc Vila Mariana recebe o cineasta e artista plástico mineiro, que apresenta um panorama de sua produção audiovisual – da videoarte ao cinema, passando pela pelo gênero documentário. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. R$ 30.

7º Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo

Realizado desde 2009 em parceria com o Consulado Geral da Suíça em São Paulo, o evento traz produções recentes e inéditas ao Brasil, incluindo longas-metragens e curtas-metragens, ficções, documentários e filmes experimentais. Ao todo, serão 24 filmes, projetados no CCBB (até 21/5) e no CineSesc (até 16/5). Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 12 (informações aqui). CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10 (informações aqui).

Carta Branca a Ismail Xavier

De quinta-feira (17) a 27/5, a mostra reúne nove filmes escolhidos pelo crítico de cinema e professor emérito da USP. Trata-se de uma lista de filmes que parte do gosto pessoal de Xavier e também permite uma reflexão sobre o próprio cinema. A programação abre na quinta-feira (17), às 19h30, com a exibição de ‘Um Corpo que Cai’, de Alfred Hitchcock. Antes da projeção, o próprio Ismail fará uma rápida apresentação do filme. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. R$ 8.

Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade

Na segunda-feira (14) e na terça-feira (15), a partir das 19h, o Itaú Cultural realiza a mostra, que exibe 10 curtas, com temas que vão da descoberta da sexualidade entre jovens na escola à educação sexual em comunidades indígenas. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

