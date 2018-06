Divirta-se: Brunch Weekend e outras dicas de quitutes em São Paulo

Em sua 5ª edição, Brunch Weekend reúne 25 casas da cidade com cardápios especiais para o brunch do fim de semana, pelo valor fixo de R$ 55. Evento começa neste sábado (7) e vai até o fim de abril.

No bistrô Duas Terezas, por exemplo, um dos menus (foto acima) traz cuscuz de milho com ovo caipira e bacon, pão de abóbora com requeijão de corte e maxixe, pão de queijo, risoto, trio de doces, além de café coado e drinque. Vila Butantan. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, 2548-2164. Sáb. e dom., 10h/15h.

O Camden House também criou dois menus para o festival. Um deles, batizado de ‘Pastramito’ (foto acima), vem com dois ovos pochês, baby rúcula, pastrame de lagarto da casa e molho holandês com páprica defumada sobre o pão grelhado, além de iogurte com compota de frutas vermelhas e uma das três versões disponíveis de drinque. R. Manuel Guedes, 243, Itaim Bibi, 2369-0488. Sáb. e dom., 10h/16h.

Servido apenas aos sábados, o brunch do Kez Bagel & Café terá três opções de tábuas: de salmão, de rosbife e vegana. A tábua com salmão defumado leva também mix de folhas, tomate, cebola roxa, alcaparras, cream cheese de limão e pão tipo bagel. Para completar, iogurte com granola e mel, suco ou drinque do dia e chalá com manteiga na chapa. R. dos Pinheiros 725, Pinheiros, 2589-3198. Sáb., 10h/20h.

Conheça aqui todas as casas que participam do Brunch Weekend.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Quitand’arte

Misto de empório e café, vende quitutes típicos de Minas Gerais. Há biscoitos, doces, compotas, geleias, polvilhos, queijos, pimentas e até vinhos. No salão seguinte ficam as mesas para um café sem pressa (R$ 5, o coado), acompanhado do bolinho de coco cremoso (R$ 7) ou do pão de queijo com requeijão de corte (R$ 9) ou pernil (R$ 16). Também serve pratos no almoço, durante a semana, e um caprichado bufê de café da manhã, nos fins de semana (R$ 52), das 9h às 13h. R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros, 3061-0320. 9h/15h (sáb. e dom., 9h/17h; fecha 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: E, M e V.

Doces

Moscatel Doceria & Bar de Açúcar

Uma das especialidades da doceria é harmonizar vinhos com sobremesas. Entre os bolos exibidos na vitrine estão o bolo de musse de chocolate e o ‘Veludo Vermelho’, com recheio à base de cream cheese e nozes (R$ 14, a fatia de cada). Outros destaques são o tiramisú (R$ 14) e o cannoli (R$ 8). Para beber, a dica é o ‘Choco Grappa’, um chocolate quente com grappa (R$ 17). R. 13 de Maio, 655, Bela Vista, 3853-0954. 9h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Grão Fino

Tudo é feito na casa, dos pães aos doces e massas. Detalhe importante: sem glúten nem lactose. No salãozinho com poucas mesas, chama a atenção a prateleira de pães atrás do balcão. O ‘Rústico’ (R$ 4,80, 100g) leva farinhas de arroz integral e de linhaça, semente de chia, figo e nozes. O cardápio também lista pratos para o almoço e opções para o café da manhã, como omelete (R$ 25, com salada) e tapiocas (R$ 14,90/R$ 17,90). R. Pedroso Alvarenga, 672, Itaim Bibi, 3078-6062. 7h30/20h (5ª e 6ª, 7h30/22h; sáb., 8h/22h; dom., 8h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Yoka

A família faz pastel há mais 60 anos e tem, sim, os sabores tradicionais, com massa sequinha. Mas o pastel ‘Japonês’ surpreende: tofu, shitake, massa de peixe e cebolinha (R$ 11,50). Outra boa opção leva carne-seca e muçarela (R$ 9,50). Já as versões de banana com canela e ‘Romeu e Julieta’ custam R$ 8,50, cada. R. dos Estudantes, 37, Sé, 3207-1795. 9h/20h (sáb. e dom., 8h30/19h). Cc.: E, M e V. Cd.: todos.

Sanduíches

Brasa BBQ

Com tijolos aparentes, o salão é decorado com utensílios gastronômicos – tábuas de cortar carne viram assento para as cadeiras. No menu, estão hambúrgueres como o brasileiríssimo ‘Uai’, com queijo da Canastra, couve frita, pimenta biquinho e redução de rapadura (R$ 28). Também vale provar o ‘Champs’, com gruyère, shitake e shimeji, mostarda e cream cheese (R$ 32), e o delicioso ‘BBQ Veggie’, com berinjela e abobrinha grelhadas, muçarela, melted cheese, vinagrete e chimichurri na baguete de parmesão (R$ 23). R. Cerro Corá, 988, V. Romana, 2659-7673. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Meats

O hambúrguer – alto e de interior rosado – do chef Paulo Yoller mescla três cortes bovinos. Entre os bons sanduíches da casa estão o ‘Hooligan’, com disco de 180 g, maionese de raiz forte e queijo cheddar (R$ 34,50), e o ‘Double Trouble’, que leva cebola roxa caramelizada, pimenta chipotle e queijo straciatella (R$ 37). Como acompanhamento, peça a porção de ‘Chicken Tenders’, frangos empanados e acompanhados de molho tártaro (R$ 26). R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros, 2679-6323. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/ 1h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Sorvetes

Bacio di Latte

Na vitrine, ficam expostos mais de 20 sabores dos cremosos sorvetes produzidos com leite integral, açúcar orgânico e nenhum conservante. As versões de musse de maracujá e de iogurte com frutas vermelhas são as novas sugestões da sorveteria. No copinho pequeno (R$ 11,75), médio (R$ 13,75) ou grande (R$ 16,75), pode-se escolher até três sabores. R. Oscar Freire, 136, Jd. Paulista, 3062-0819. 10h/0h (sáb., 10h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Madureira Sucos

Com jeitão de casa praiana, prepara misturas criativas e um açaí cremoso (R$ 18, 360 ml). A casa usa cerca de 50 tipos de fruta fresca para fazer combinações incluindo tangerina, mamão e fruta do conde. Os sucos podem levar de duas a quatro frutas, a partir de R$ 10, o copo com 350 ml. Serve ainda sanduíche natural, como o de pasta de atum (R$ 22,90), e tortas em fatia, como a de palmito (R$ 19,90). R. João Cachoeira, 217, Itaim Bibi, 3044-1914. 8h/23h (sáb., 8h/22h; dom., 8h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Pátio Gourmet

Neste fim de semana, o Shopping Pátio Higienópolis recebe um time de peso no Boulevard, com food bikes e tendas. Haverá bebidas, quitutes e pratos (R$ 6/R$ 20) de casas como Bráz Elettrica, Modi, Tasca da Esquina, Chocolat du Jour e G&T Bar. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2300. Sáb. (7) e dom. (8), 12h/21h. Grátis.