Divirta-se: as melhores atrações em São Paulo para este fim de semana (21/9 e 22/9)

Está perdido entre tantas opções para o fim de semana em São Paulo? O Divirta-se indica, a seguir, o que a cidade tem de melhor para aproveitar neste sábado (21/9) e domingo (22/9) em áreas como música, cinema, teatro, exposições e passeios

MÚSICA Skank Na turnê ‘Os Três Primeiros – Ao Vivo’, o Skank revisita os discos do início de sua trajetória, que incluem grandes hits dos anos 1990, como ‘In(Dig)nação’, ‘Pacato Cidadão’ e ‘Garota Nacional’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (21), 23h. R$ 100/R$ 250. Cc. e Cd.: todos. Guilherme Arantes Considerado um dos maiores hitmakers brasileiros, o cantor e compositor faz apresentação em que canta os seus grandes sucessos, como ‘Cheia de Charme’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (22), 16h. Grátis. PASSEIOS

The Art of the Brick, DC Super Heroes: Super-heróis e Super Vilões!

A maior mostra com pecinhas de Lego do mundo conta com mais de 2 milhões de bloquinhos coloridos utilizados em 120 obras, todas inspiradas na Liga da Justiça, incluindo personagens como Batman, Super-homem, Mulher-Maravilha e Coringa. Livre. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. 9h/20h (sáb., e dom., 9h/ 19h). R$ 40. Até 3/11.

CRIANÇAS

MiriM

Na mostra de teatro, espetáculos são apresentados na área externa do CCBB. A primeira montagem da programação é ‘Ovelha Negra’, da Cia. PeQuod, aos sábados e domingos, às 15h30, até 29/9. Com música ao vivo e técnica de teatro de bonecos, o enredo explora o uso da expressão ‘ovelha negra’, normalmente reservada a tudo o que é considerado diferente. A mostra continua até 15/12, com peças como ‘Pedro Malasartes e O Couro Misterioso’ (de 4 a 20/10) e ‘Era Uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas’ (de 1º a 20/11). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. e dom., 15h30. Grátis.

BARES

São Paulo Oktoberfest

A 3ª edição do evento reúne apresentações de música e de danças típicas, além de pratos tradicionais na área gastronômica, como currywürst e joelho de porco. Cervejas de estilos como Pale Ale e Dunkel, da Eisenbahn (R$ 15, 500 ml), e de microcervejarias (R$ 17, 500 ml) serão vendidas no local. A programação musical inclui Diogo Nogueira, domingo (22), às 18h; Ira!, dia 29/9, às 19h; e Raimundos, em 4/10, às 22h. Jockey Club. R. Lineu de Paula Machado, 599, portão 6, Cidade Jardim. A partir de 6ª (20). 5ª, 17h/23h; 6ª, 17h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h. R$ 110/R$ 210. Até 6/10. Ingressos: saopaulooktoberfest.com.br

CINEMA

O Mal Não Espera a Noite – Midsommar

Um dos destaques na programação desta semana é o longa-metragem de terror Midsommar, dirigido por Ari Aster. No enredo, um jovem casal e um grupo de amigos viajam até a Suécia para visitar uma família e participar de um festival local de verão. No lugar de férias tranquilas, eles enfrentam rituais violentos e inusitados. Leia a resenha clicando aqui e acesse a programação no Guia de Cinema.

EXPOSIÇÕES

Vera Chaves Barcellos

A exposição ‘Inéditos e Reciclados’ destaca as investigações fotográficas feitas pela artista ao longo de sua carreira. Há desde obras mais recentes até trabalhos dos anos 1970 e 1980, como ‘Testare 1’, exibida na Bienal de Veneza em 1976 e revisitada agora na mostra. Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3812-7137. Inauguração: sáb. (21), 11h/16h. 11h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 26/10.

TEATRO

Eu de Você

Denise Fraga estrela o monólogo dirigido por Luiz Villaça e composto por histórias enviadas pelo público – o texto final é assinado pelos dois, em parceria com Rafael Gomes. Ao Divirta-se, a atriz falou sobre a nova peça (clique aqui e confira a entrevista). 80 min. 12 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Estreia 6ª (20). 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 19h. Até 15/12. R$ 50/R$ 70.