Divirta-se: 9 filmes infantojuvenis para ver em São Paulo

As Aventuras de Tadeo 2

(Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas, Espanha/2017, 86 min.) – Animação. Dir. Enrique Gato. Com Oscar Barberán, Trevor White e Michelle Jenner. Pedreiro e aspirante a arqueólogo, Tadeo descobre que o colar do rei Midas, que transforma tudo em ouro, existiu de verdade e decide embarcar em uma jornada a Los Angeles. Confira salas e horários de exibição.

Estrela de Belém

(The Star, EUA/2017, 78 min.) – Animação. Dir. Timothy Reckart. Com Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Oprah Winfrey. Em busca de uma vida melhor, o pequeno e bravo asno Bo toma coragem para seguir uma estrela com seus amigos, que acabam se tornando heróis por acidente na história do primeiro Natal. Confira salas e horários de exibição.

Extraordinário

(Wonder, Estados Unidos/2017, 111 min.) – Drama. Dir. Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson. Nascido com uma deformação facial, um garoto precisa se adaptar à realidade do quinto ano escolar, sendo observado por todos ao seu redor. Confira salas e horários de exibição.

Fala Sério, Mãe!

(Brasil/2017, 79 min.) – Comédia. Dir. Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães, Marcelo Laham. Durante a complicada fase da adolescência, Ângela Cristina tenta aconselhar a filha, Maria de Lourdes, da melhor maneira possível. A menina, por sua vez, sofre com o jeito conservador da mãe. Confira salas e horários de exibição.

Jumanji: Bem Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle, Estados Unidos/2017, 119 min.) – Ação. Dir. Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Quatro adolescentes estão jogando um videogame com cenário de uma floresta. Um evento inesperado faz com que eles sejam transportados para dentro do universo fictício. Confira salas e horários de exibição.

Liga da Justiça

(Justice League, EUA/2017, 120 min.) – Ação. Dir. Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot. Superman, Batman e Mulher-Maravilha estão recrutando heróis para proteger o planeta de um ataque. Confira salas e horários de exibição.

Star Wars: Os Últimos Jedi

(Star Wars: The Last Jedi, Estados Unidos/2017, 150 min.) – Ficção científica. Dir. Rian Johnson. Com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. Após encontrar o recluso Luke Skywalker em uma ilha, a jovem Rey busca entender o equilíbrio da Força a partir dos ensinamentos do mestre jedi. Enquanto isso, o Primeiro Império de Kylo Ren se reorganiza para enfrentar a Aliança Rebelde. Confira salas e horários de exibição.

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, Estados Unidos/2017, 97 min.) – Animação. Dir. Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant. Com um temperamento calmo, Ferdinando é um touro que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar em vez de correr por aí. Seu destino vai mudar quando homens o recrutam para touradas em Madri. Confira salas e horários de exibição.

Viva – A Vida É Uma Festa

(Coco, Estados Unidos/2017) – Animação. Dir. Lee Unkrich e Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal. Inspirado no feriado mexicano do Dia dos Mortos, o longa conta a história de Miguel, um garoto de 12 que sonha em ser músico profissional. Sua família, no entanto, desaprova a ideia. Confira salas e horários de exibição.

Programação completa no Guia de Cinema do Divirta-se