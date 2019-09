Divirta-se: 8 casas que tocam jazz em São Paulo

ALL OF JAZZ

Criado em 1995 por um engenheiro apaixonado pelo estilo, a casa reúne músicos brasileiros e estrangeiros em ambiente intimista. No sábado (5), recebe o baterista Lelo Izar e seu Quinteto, com um show que promete muito jazz e bossa nova. R. João Cachoeira, 1.366, V. Nova Conceição, 3849-1345. 20h30/últ. cliente (sáb., 21h/últ. cliente; fecha dom.). Entrada: R$ 10. Couv. art.: R$ 25/R$ 40.

BLUE NOTE

Inaugurado em fevereiro, a casa trouxe a São Paulo uma das marcas de jazz mais conhecidas do mundo. Porém, ela tem uma programação que vai além do jazz, passando por bossa nova, soul, blues e, até mesmo, rock. O local normalmente tem duas apresentações por noite (20h e 22h30), entre 5ª e sábado. Os valores dos shows variam de acordo com as atrações. Av. Paulista, 2.073, Bela Vista, 3179-0050. 18h30/02h (fecha 2ª).

BOURBON STREET

Aberto em 1993, o Bourbon Street se tornou uma importante casa de shows para a cena de jazz e blues. Um de seus projetos é o Jazz.Br, com músicos nacionais fazendo da pista o palco. A próxima atração será a Sérgio Duarte Blues Band, com um dos mais importantes gaitistas do Brasil. 4ª (2), às 22h. Couv. art.: R$ 45. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª, 4ª e dom., 20h; 5ª, 6ª e sáb., 21h.

JAZZB

Dos mesmos criadores do Jazz nos Fundos, o JazzB tem em sua programação o projeto JazzBB, com show aos sábados voltados para toda a família. Com cadeiras e tapetes coloridos diante do palco, as famílias com crianças podem assistir ao show (R$ 25; grátis até 10 anos) e provar a feijoada servida na casa aos sábados (R$ 39; grátis até 7 anos). Os valores dos ingressos e a capacidade da casa variam de acordo com o dia da semana e o show da noite. R. General Jardim, 43, República, 3257-4290. 3ª, 18h/1h; 4ª e 5ª, 10h/1h; 6ª e sáb., 12h/2h; dom., 11h/18h (fecha 2ª). Couv. art.: R$ 25/R$ 45.

JAZZ NOS FUNDOS

De casa nova desde junho de 2019, o Jazz nos Fundos ocupa agora uma das duas salas de shows do novo Centro Cultural da Música Instrumental. Vizinho ao antigo endereço, a casa tenta preservar o DNA da antiga, com uma programação voltada à música instrumental e ao jazz. O local possui dois ambientes: no térreo fica a Sala do Autor, exclusiva de música autoral; no andar subterrâneo, a Sala Jazz nos Fundos manteve sua tradicional miniplateia e também instalou pequenas mesas. R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros. 3068-5975. 18h/2h (6ª e sáb., 18h/3h; fecha 2ª e dom.). Entrada: R$ 20/R$ 50.

JAZZ RESTÔ & BURGERS

A programação de shows do Jazz Restô & Burgers é sempre uma surpresa. Às quintas-feiras, contudo, é tradição que a apresentação seja de algum quarteto. No cardápio da casa, há 16 opções de hambúrgueres – muitos deles levam nomes de grandes músicos do jazz. O local não serve bebida alcoólica, mas tem vasta seleção de cervejas sem álcool. Lgo. D. Ana Rosa, 33, V. Mariana, 2369-1453. 11h30/23h (6ª, 11h30/15h; sáb., 19h/0h; dom., 12h/23h). Couv. art.: R$ 6.

MADELEINE

Instalado em uma casa de decoração rústica, o Madeleine é um charmoso bistrô que se define também como clube de jazz. Um dos destaques da programação, com shows que começam sempre às 21h30, é o quarteto Groofboogaloo, que toca às sextas-feiras. No cardápio, há uma boa seleção de pizzas em formato oval, cortadas em pedaços pequenos (R$ 55/R$ 79). R. Aspicuelta, 201, V. Madalena, 2936-0616. 19h/1h30 (fecha 2ª e dom.). Couv. art.: R$ 20/R$ 46.

TONTON JAZZ & MUSIC BAR

Em funcionamento há mais de duas décadas, o Tonton Jazz & Music Bar privilegia, em seus shows, o jazz – mas também traz outros ritmos, que vão do blues ao soul. Na 6ª (4), por exemplo, haverá apresentações da banda Seabelt in Concert, voltada ao rock clássico. O cardápio da casa é focado nas cozinhas italiana e francesa e traz diversas opções de coquetéis. Al. dos Pamaris, 55, Moema, 5044-7239. 19h30/últ. cliente (fecha 2ª). Couv. art.: R$ 20/R$ 40.