Divirta-se: 5 atrações gratuitas para curtir o feriado em São Paulo

Filarmônica de Pasárgada



No show Quero Passear, a Filarmônica de Pasárgada fará uma releitura do disco de nome homônimo ao da banda, do Grupo Rumbo, que completa 30 anos de lançamento. 90 min. Livre. Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 5ª (25/1), 17h. Grátis.

Bachiana Filarmônica Sesi-SP

Sob regência de João Carlos Martins, a orquestra se apresenta após missa celebrada pelo aniversário da cidade. Catedral Metropolitana de São Paulo. Pça. da Sé. 5ª (25), 11h. Grátis.

Renato Russo

Para comemorar o aniversário de São Paulo, o MIS não cobrará entrada para conferir a exposição sobre Renato Russo durante toda a quinta-feira. Museu da Imagem e do som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa. 5ª (25/1), 11h/20h. Grátis. Inf.: www.mis-sp.org.br

Centro Velho

O Arq.Futuro, em parceria com a editora Monolito e o Instituto Urbem, promovem um passeio guiado pelo centro histórico de São Paulo. Ponto de Encontro: Edifício Martinelli (Av. São João, 11). 5ª (25/1), 12h/13h30. Grátis (retirar senha 30 min. antes).

Free Walking Tour LGBT #3

O coletivo LGBTT.me conduz um passeio de 2h30 para explorar pontos importantes da cidade na história da comunidade LGBT em São Paulo. Ponto de encontro: estação de metrô Santa Cecília. Lgo. Santa Cecília, s/nº. 5ª (25/1), 16h. Grátis.