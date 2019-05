Divirta-se: 20 hamburguerias que valem a visita em São Paulo

Bullguer

A lanchonete, de ambiente informal e chapa à vista dos clientes, ajudou a lançar a tendência do “smash burger” em São Paulo – aquele hambúrguer fininho, de 100 gramas, com a carne prensada na chapa, que vai na contramão do “sandubão”. Por isso, muita gente gosta de colocar dois ou três discos de carne em um mesmo sanduíche. O clássico ‘Bullguer’ vem com queijo prato, picles e molho à base de páprica. Acrescido de bacon, vira o ‘Lumberjack’. O cardápio traz ainda hambúrguer de frango e vegetariano, com queijo camembert empanado e frito, alface e tomate. R. Fradique Coutinho, 1.136, V. Madalena, 3360-4703.

Burger Table

O conceito, inspirado em casas de Londres e Berlim, é simples: o cliente escolhe o que vai no lanche, paga e come em uma grande mesa comunitária. Também é possível escolher entre sanduíches prontos, como o ‘Burger Table Classic’, que vem com queijo, cebola caramelizada e rúcula; ou montar o próprio hambúrguer ao optar por acompanhamentos como queijo, bacon, ovo, cebola e salada. Não dispense a batata frita, temperada com alecrim e alho. Tudo é feito na casa: o pão tipo brioche, a maionese, o catchup, o bacon, o picles e o suculento hambúrguer de 180 gramas, preparado numa grelha de ferro sobre carvão. R. Gabriele D’Annunzio, 1.131, Campo Belo, 2478-4055.

Burger Joint

A filial da hamburgueria nova-iorquina reproduz o luminoso néon na porta e as paredes de madeira para serem rabiscadas pelos clientes. O típico cheese burguer pode ganhar companhia de alface, tomate, picles, cebola roxa, catchup, mostarda e maionese. Fazem boa companhia a porção de batata frita e o milk-shake. R. Bela Cintra, 2.116, Jd. Paulista, 2495-1019.

Buzina

Depois de rodar com um food truck por quatro anos, a hamburgueria ganhou sede fixa – e ainda mantém dois caminhões pela cidade. Há opções de sandubas mais altos (160 gramas) e na versão “smash”, mais fininho. A seleção da casa traz desde o clássico cheese salada até sanduíches inusitados. É o caso do ‘Buzina’, que vem com batata frita dentro do lanche – feitas 100% na casa. Além de esconder as batatas, leva carne, queijo americano, maionese de alho e óleo e bacon moído com páprica defumada. R. Cunha Gago, 590, Pinheiros, 3031-0946.

Cabana Burger

A casa tem atmosfera de bar, com música alta e salão rústico. Para entrar no clima, há boas sugestões de drinques. Mas a atração são os hambúrgueres. O ‘Cabana Burguer’ vem com disco de carne de 100 gramas, queijo americano, alface, tomate e molho da casa. Até 4/6, a casa serve duas receitas exclusivas em comemoração ao Dia do Hambúrguer. São eles: o ‘Classic USA’ (foto), com burguer de Angus, cheddar, bacon, brisket e barbecue; e o ‘Loucatupiry’, também com carne de Angus, Catupiry, bacon, couve crispy e maionese. R. Oscar Freire, 56, Cerqueira César, 3061-2905.

Guarita Burger

Situada no chamado Baixo Augusta, a casa é aposta dos sócios Greigor Caisley e Jean Ponce, do bar Guarita. Os hambúrgueres são prensados na chapa e servidos com recheio farto – a um preço mais acessível do que a média, pensando em cativar o público jovem da região. Uma das melhores pedidas é o ‘Bacon Couve Smash’, que leva toucinho, queijo, ovo frito, couve crocante e maionese. Prove também um dos coquetéis da casa, que foram responsáveis por consagrar seus donos antes dos sandubas. R. Antônio Carlos, 395, Consolação, 3262-1677.

Cadillac Burger

O ambiente remete ao México e à Califórnia, mas também à cultura ‘lowrider’, de veículos customizados. O dono, José Américo Crippa Filho, o Tatá, entusiasta do bairro da Mooca, é um dos ícones do movimento no Brasil. O sanduba em homenagem a essa paixão, o ‘Lowrider’, tem carne grelhada, bacon defumado, alface, tomate, ovo, queijo gratinado e molho de Sriracha. Duas iniciativas bacanas do dono: a carne vem de gados livres que se alimentam somente de pastos e a hamburgueria tem horta própria. R. Juventus, 296, Parque da Mooca, 2273-8074.

Meats

O hambúrguer – alto e de interior rosado – do chef Paulo Yoller mescla três cortes bovinos. Entre os bons sanduíches da casa estão o ‘Hooligan’, com disco de 180 gramas, maionese de raiz forte e queijo cheddar, e o ‘Double Trouble’, que leva cebola roxa caramelizada, pimenta chipotle e queijo straciatella. Como acompanhamento, peça a porção de ‘Chicken Tenders’, frangos empanados e acompanhados de molho tártaro. R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros, 2679-6323.

Na Garagem

O carro-chefe da pequenina hamburgueria é o clássico cheese salada. Ele leva hambúrguer de 130 gramas, azeite de manjericão e um molho à base de cenoura e mandioquinha – o “segredo” da casa. O jeitão de “hamburgueria natural” também aparece em outros sanduíches, como o vegetariano, preparado com uma mistura de feijão branco, arroz integral, abobrinha grelhada, cenoura e molho da casa. Vale dizer: os preços são mais camaradas que a média. R. Benjamim Egas, 301, Pinheiros, 3032-0978.

Lanchonete da Cidade

A casa, que abriu em 2004 e conta com várias unidades, ajudou a disseminar o conceito de “hamburgão”. Mas agora também aposta na versão “smash” (com o disco de carne mais fino). Outra novidade da rede é o ‘Futuro Burger’, primeiro hambúrguer 100% de origem vegetal, com sabor, textura e cheiro de carne, que entra na composição do sanduíche. Mas se quiser provar um dos hits da casa, a dica é o ‘Bombom’, com 180 gramas de carne e molho de tomate fresco, no pão francês redondo. R. Coropé, 51, Pinheiros, 3819-0229.

Dock Burger

Nesta casa descolada, atenha-se aos sanduíches caprichados da dupla Cauê Farias Fantone e Renato Fecchio. Entre as opções, estão o ‘Clássico’, com disco de carne alto, queijo, tomate, alface e maionese verde – a mesma que acompanha a porção de batata rústica; e o ‘VG Burger’, com falafel e pasta de abacate. Não saia sem provar o delicioso pudim de leite. R. Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé, 2737-8006.

Holy Burger

Lambe-lambe nas paredes e tijolos sem revestimento criam um ambiente de ar inacabado e moderninho. O hambúrguer de 160 gramas aparece em versões mais clássicas, como a que leva o nome da casa, com queijo prato, salada, picles, cebola roxa, molho de tomate, bacon e maionese; e também em fórmulas como a do ‘Original’, com cheddar, cebola caramelizada, bacon e maionese caseira. R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475.

Beef Burger & Beer

Conta com duas unidades bem simpáticas. A casa de Santana tem agradável ambiente aberto que quase emenda com a movimentada calçada. O cardápio conta com nove hambúrgueres, mas só um deles faz o estilo clássico: dentro do pão são 180 gramas de carne, muçarela, salada e maionese da casa. Já o ‘Funky’ vem com pão de brioche, carne, blue cheese ou gruyére, cebola caramelizada e rúcula. R. Antônio Pereira de Souza, 398, Santana, 2099-4799.

Raw Burger N Bar

Com ambiente rústico e pegada industrial, a casa foca nos drinques e sanduíches, incluindo hambúrgueres de frango, cordeiro, porco e vegetarianos, um deles de grão-de-bico. Os demais são montados com um ou dois discos de carne bovina de 100 gramas cada. O ‘Grand Royale’ vem com hambúrguer duplo, cheddar, cebola com shoyu e maionese de Tabasco, no pão de cerveja. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610.

Toro Burger

A hamburgueria traz à capital o conceito e o cardápio da Toro Burger Lounge, em Marbella, na Espanha. Os sanduíches vêm com disco de 120 ou 180 gramas de carne, podendo ser substituído por hambúrguer de frango ou vegetariano à base de lentilha. Entre as opções, o ‘Riviera Maia’ traz carne, maionese de bacon, cream cheese da casa, cebola roxa em tirinhas, bacon e cheddar derretido com espumante. Já o ‘Bonito’ leva miniomelete com queijo prato, cream cheese e mandioca palha sobre a carne. A casa também serve entradas, saladas, drinques e sobremesas, como o ‘Toro Cake’, bolo de chocolate quente com sorvete e doce de leite. Pça. Vilaboim, 77, Consolação, 3661-1294.

Bloody Hell Burger

Não se atenha ao ambiente simples – o foco aqui é o hambúrguer. Adaptada em um corredor com decoração de estilo industrial, a lanchonete trabalha com sistema de autoatendimento. O pedido é feito no caixa e retirado no balcão da cozinha, nos fundos. O cardápio sugere desde sanduíches tradicionais, como o ‘Cheese Bacon Salada’, até criações da casa, como o novo ‘It’s Burger’ (foto), com disco de carne de 120 gramas, queijo prato ou cheddar, bacon e o molho da casa. Há ainda uma lista de complementos à parte, como cheddar, ovo e cebola crispy. Para acompanhar, há batata rústica e cervejas artesanais. R. Iaiá, 31A, Itaim Bibi, 3078-0857.

Tradi Hamburgueria

Ao som de rock’n’roll, prepara bons hambúrgueres, um deles vegetariano, o ‘Cogú’, montado com shitake, queijo brie e molho de tomate. Batizado de ‘Ipiranga’, o cheese salada leva um disco de carne de 100 gramas coberto com queijo prato, molho de tomate, maionese e alface. No ‘Gringo’, o hambúrguer de 180 gramas vem com queijo prato, bacon, picles de pepino e maionese verde à parte. Também vale conferir a seleção de cachorro-quente da casa. R. Diogo Jácome, 391, V. N. Conceição, 2339-7107.

Z Deli Sandwich Shop

Com três unidades na capital paulista, tem balcões e mesas concorridos e é comum os clientes se acomodarem nas calçadas. O motivo são os hambúrgueres suculentos e ao ponto. O ‘Black Burguer’, com disco de carne, molho roti e tutano, está entre os campeões de pedidos. Para acompanhar, peça uma porção da ‘viciante’ batata frita temperada e picante. Arremate com o imperdível cheesecake com calda de morango. R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros, 2305-2200.

Vinil Burger

Hambúrguer e cerveja são os carros-chefes da casa movimentada, que tem boa parte do ambiente tomada por uma grelha redonda onde são feitos os hambúrgueres. O ‘Vinil Burger’, por exemplo, leva cebola, picles, bacon, alface, tomate, molho béarnaise e queijo, que pode ser cheddar, provolone ou muçarela. O cliente escolhe os recheios e o ponto da carne. Há ainda sanduíche de frango empanado e uma opção vegetariana, com pasta de berinjela, parmesão e especiarias. R. Padre Carvalho, 18, Pinheiros, 3032-1442.

Menca Burger

Tanto os hambúrgueres quanto os molhos são feitos na casa e alguns sanduíches podem levar um ou dois discos de carne. É o caso do ‘Menca Burger’, montado com hambúrguer, cheddar, alface, tomate, picles e cebola roxa, no pão de brioche. Já o ‘Chicago Burger’ vem no pão australiano, com disco de carne, costela desfiada de Angus, tomate, cheddar, bacon, cebola crispy e maionese artesanal. Para beber, o ‘Milk Menca de Amarula’ é dos mais pedidos. R. do Acre, 73, Mooca, 4329-0096.