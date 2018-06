Divirta-se: 7 exposições de fotografia para ver em São Paulo

Chichico Alkmin

O fotógrafo, na primeira metade do século 20, fez diversos registros de Diamantina. Suas imagens mostram os habitantes e as paisagens da cidade mineira, após o auge da extração de diamantes. A mostra reúne 300 imagens (foto abaixo), além de negativos e objetos de laboratório. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Consolação, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 15/4.

São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole

Imagens da chegada dos imigrantes no porto de Santos e o carnaval de rua da década de 1930 são alguns dos registros históricos feitos pelo fotógrafo alemão Theodor Preising (foto abaixo). São 61 obras expostas, que mostram o desenvolvimento de São Paulo. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Inauguração: 5ª (25).10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 25/3.

Mulheres de Pedra

Na mostra, o jornalista e fotógrafo Alexandre Augusto expõe o registro que fez do cotidiano de trabalhadoras de Itatim e Itaetê, na Bahia (foto abaixo). Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 10/3.

Instituto Moreira Salles

No Estúdio, a projeção ‘São Paulo: Três Ensaios Visuais’, exibe, até julho, imagens feitas por artistas como Alice Brill e Mauro Restiffe. O espaço também recebe ‘Câmera Aberta’, de Michael Wesely, com registros da construção de sua sede. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, até 22h; fecha 2ª). Grátis.

Lucca Messer

Em ‘Rostos Haitianos’, o fotógrafo londrino, que vive no Brasil há 12 anos, retrata uma comunidade haitiana que passou a viver no Glicério, em São Paulo. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 10h30/19h (fecha dom.). Grátis. Até 24/2.

Imaginal

Do fotógrafo Daniel Malva, a mostra reúne mais de 150 fotografias, de três séries: uma sobre a anatomia humana; outra com animais taxidermizados e esqueletos; e, por fim, imagens da arcada dentária humana que remetem às estrelas do céu. Museu da Saúde Pública Emílio Ribas. R. Tenente Pena, 100, Bom Retiro, 2627-3880. 9h/16h30 (fecha sáb., dom. e 2ª). Grátis. Até 28/1.

Zip’Up: Trauma

A cidade é o tema mais abordado por Ivan Padovani. Em sua nova mostra, ele expõe uma série de fotografias de obras de infraestrutura paralisadas. As imagens buscam abordar os impedimentos para a transformação urbana. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, 4306-4306.10h/19h (sáb., 11h/17h, fecha dom.). Grátis. Até 24/2.