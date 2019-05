‘Disney On Ice’, ‘Semana Mundial do Brincar’ e outras atrações para as crianças

Mundo mágico

A turnê brasileira do Disney On Ice chega a São Paulo com sua nova produção ‘Em Busca dos Sonhos’. O espetáculo de patinação, que costuma encantar não apenas as crianças, traz um elenco com personagens de diversos clássicos da Disney.

Na pista de gelo, Miguel (da animação ‘Viva – A Vida É uma Festa’) estará ao lado de protagonistas de desenhos como ‘Moana’, ‘Frozen’, ‘A Bela e a Fera’, ‘Aladdin’, ‘Enrolados’, ‘A Bela Adormecida’,‘A Pequena Sereia’ e ‘Cinderela’. O espetáculo envolve mais de 400 profissionais e um elenco composto por diferentes nacionalidades. Livre. Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega 1.361, 3887-3500. Estreia 4ª (29). 3ª a 6ª, 19h30 (sáb., 11h e 15h; dom., 10h/18h). Sessões extras: 1º/6, 19h; 2/6, 14h. R$ 80/R$ 350. Até 9/6.

É brincadeira

Nos próximos fins de semana, o Sesc realiza a Semana Mundial do Brincar em suas unidades. No Sesc Pompeia (R. Clélia, 93, 3871-7700), por exemplo, ‘Um Pouco de Tudo, com Pitadas de Nada’ é um convite à dança a partir de elementos como bolhas de sabão (25/5, 26/5, 1º/6 e 2/6, 14h). Já no Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700) tem o espetáculo ‘Meu Jardim’ (foto), com sessão no dia 31/5, às 10h e às 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/sescbrinc

Dia no parque

O canal Nickelodeon promove a 4ª edição do Dia de Brincar – e convida as crianças a se divertirem ao ar livre. Na programação, brincadeiras, atividades lúdicas, jogos recreativos e atrações musicais. Entre as opções, tem ‘Corrida de Saco do Bob Esponja’,‘Pula-pula do Patrick’, ‘Malabares Gigante House’ e ‘Circuito de Pneus do Blaze’. Livre. Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. (25), 10h/17h. Grátis

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

CIRCO

Pareias

Mussarela e Clowndette Maria decidem morar juntas, mas precisam arrumar uma maneira de se sustentarem na cidade grande. Cada uma traz apenas as experiências, desejos e lembranças da vida que levavam até então. Na mistura desse encontro, encenado pela Companhia Asfalto de Poesia, estão músicas, danças, cambalhotas e tombos. 60 min. Livre. Sesc Parque Dom Pedro II. Praça São Vito, s/n, Brás, 3111-7400. Dom. (26), 15h. Grátis.

LIVROS

Albertinho e Suas Incríveis Máquinas Voadoras

Escrito pela jornalista Luciana Garbin, com ilustrações de Marcos Müller, o livro infantojuvenil, que tem inspiração nos inventos de Santos-Dumont, mistura história e ficção para contar as aventuras de uma divertida turma. O lançamento, além da sessão de autógrafos, terá uma oficina de desenhos. Biblioteca Municipal Alceu Amoroso Lima. R. Henrique Schaumann, 777, Pinheiros, 3082-5023. Sáb. (25), 15h/19h. Grátis.

MÚSICA

Beatles 4Kids

Por meio de brincadeiras, desenhos e animações, as crianças terão a oportunidade de entrar em contato com o repertório da lendária banda britânica. No palco, a banda cover, trajada como os integrantes originais dos Beatles, tocará as músicas ao vivo. No final, a criançada será convidada a subir no palco e cantar com o grupo. Livre. 70 min. Paris 6 Burlesque Music Hall. R. Augusta, 2.809, Jd. Paulista, 3086-0009. Sáb. (25), 14h. R$ 25/R$ 40.

TEATRO

Aimirim e a Terra Sem Mal

Concebido pela Cia. Patética, com direção de José Antonio do Carmmo, o espetáculo conta a história de um pequeno curumim que, fugindo de Juruparí – um espírito que destrói a natureza –, se esconde dentro de uma caixa e viaja por outras terras. Nesses lugares, ele conhece novos amigos que o ajudam na difícil missão de encontrar o caminho de volta para casa e a lutar contra o espírito inimigo. 50 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência. R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb. (25) e Dom. (26), 16h. Grátis.

Ogroleto

Com direção de Miguel Vellinho e realização do grupo teatral cearense Pavilhão da Magnólia, a peça conta a história de um menino que começa a frequentar a escola e se depara com inúmeras diferenças. É quando ele se vê diante de uma realidade da qual sua mãe sempre tentou protegê-lo, como o medo e a aceitação de si mesmo. 60 min. Livre. Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Vergueiro, 3397 4002. Estreia sáb. (25). Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 16/6.

O Pequeno Príncipe Preto

O espetáculo, que mistura teatro, dança e música, é baseado no livro ‘O Pequeno Príncipe’, do escritor Antoine de Saint-Exupéry, e traz a história de um príncipe que viaja por diferentes planetas para compreender a importância do respeito às diferenças. 50 min. Livre. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, 2076-9700. Estreia sáb. (25). Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 16/6.

ESPECIAL

Expresso Kids

O espaço, localizado em uma área verde de 220 mil m 2, a menos de uma hora da capital, reúne atrações para toda a família, como circo, passeio de locomotiva a vapor, oficinas de arte, recreação, tirolesa, arvorismo e uma minifazenda. Na 8ª edição do evento, as novidades são as oficinais realizadas por autênticos índios Guarani (da Aldeia Alto da Serra, de Ubatuba) e os pequenos Fuscas conversíveis, que prometem momentos de diversão e educação de trânsito. Estação Atibaia. Av. Jerônimo de Camargo, 6.308, Jd. Santo Antonio, Atibaia, 4411-4421. Sáb. (25) e dom. (26), 10h/18h. R$ 85/R$125. Ingressos: www.expressokids.com.br