Diogo Sevilio assina nova carta de drinques do The Juniper 44º; confira outras dicas de bares

+ Assinada pelo bartender Diogo Sevilio, a nova carta de drinques do The Juniper 44º inclui criações como o ‘Dirty Bettie’ (R$ 30; foto), que leva vinho rosé oxidado, gim, tintura de beterraba e salmoura de azeitona; e o ‘Coice de Mula’ (R$ 28), variação do ‘Moscow Mule’, com cachaça, mel, suco de limão e espuma de mel, gengibre e alho. R. Dr. Renato Paes de Barros, 115, Itaim Bibi, 3078-1540. 18h/últ. cliente (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Para compartilhar, a rede de bares mexicanos Sí Señor lançou a ‘La Trinca’ (R$ 42,90; foto), porção de nachos com queijo cheddar, acompanhada de guacamole e sour cream. O cardápio também conta com quatro sabores novos de caipirinha (R$ 21,90/ R$ 26,90): seriguela, caju, limão com maracujá e limão com abacaxi. Al. Jauaperi, 636, Moema, 3476-4650. 12h/15h e 18h/0h (6ª, 12h/15h e 18h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 13h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de bares para esta semana:

NOVOS

Picco

A pequena casa se define como um pizza bar. Do forno a lenha instalado no centro do ambiente, saem versões como a ‘Rústica’ (R$ 38,90), com molho de tomate, muçarela de búfala, parmesão e manjericão. Levando o nome da casa, a ‘Picco’ (R$ 38,90) tem calabresa apimentada, queijo tipo caccio cavalo e manjericão. O ‘Paper Plane’ (R$ 26,70), preparado com bourbon, amaro, limão-siciliano e Aperol, é um dos drinques. Na trilha sonora, tocada ao vivo ou por DJs convidados, ritmos do jazz à MPB. R. Lisboa, 294, Cerqueira César, 3081-0066. 12h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Botequim do Hugo

Em companhia da irmã Emiliana, Hugo Cabral cuida do ponto onde funcionou, por 60 anos, o empório de secos e molhados de seu avô. Há poucas e boas opções para comer, como os pastéis (R$ 6, cada) e o prato de provolone (R$ 15), companhia ideal para as cervejas em garrafa (Original, R$ 12). R. Pedroso Alvarenga, 1.014, Itaim Bibi, 3079-6090. 16h/22h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar do Nico

A varanda da casa é um bom lugar para beber o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 9,50, black). Não saia de lá sem provar os canapés. O ‘Ricardo Jafet’ (R$ 33) leva carne crua moída temperada. Outros bons petiscos são os bolinhos de bacalhau (R$ 34, 6 unid.) e as iscas de frango (R$ 37). R. Moreira e Costa, 538, Ipiranga, 2273-4811. 12h/0h (dom., 12h/16h30; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 9. Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Asterix Bar

Tem uma carta com mais de 400 rótulos de cervejas, como a Dogma Hop Lover (R$ 29,90). O bar também conta com quatro tipos de chope. O Guinness (R$ 27,90) e o Boktor Brau (R$ 14,90) estão entre os mais pedidos. Para dividir, peça a linguiça recheada (R$ 54, para duas pessoas) com tomate seco e muçarela de búfala, ou a de azeitona verde e provolone. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 573, Jd. Paulista, 3368-5610. 17h/2h (6ª, 15h/2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, azulejos brancos e cardápio com petiscos. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 48,90). Outro quitute são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na boca (R$ 29,90, 8 unid.). R. Luís Góis, 1.728, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 13h/23h; 2ª, até 17h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Viela Bar

O bar serve pratos executivos e comidinhas. Uma das opções é o macio e saboroso ‘Burgão do Johnny’ (R$ 37,90), com mix de carnes vermelhas, bacon, cebola caramelizada e maionese verde, que vem à mesa acompanhado de batata rústica. Na carta de bebidas, há cerveja Original (R$ 14,90) e doses de destilados como uísque (R$ 24,90/R$ 72) e cachaça (R$ 14,90/R$ 15,50). R. Manoel Guedes, 281, Itaim Bibi, 2305-2453. 12h/15h e 17h/0h (6ª, sáb. e dom., 12h/0h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.