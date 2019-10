Dido, Jão e festival Sons da Rua, com Criolo, estão entre os shows de sábado (2/11)

Dido

A cantora britânica faz show pela primeira vez no Brasil. Em março, ela lançou o primeiro álbum em 15 anos, ‘Still on My Mind’. Na apresentação, além de novas canções, ela relembra ‘Thank You’ e ‘White Flag’. UnimedHall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (2), 22h. R$ 200/R$ 700. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jão

Destaque do novo pop nacional, o cantor interpreta as músicas do primeiro álbum, ‘Lobos’ (2018). Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (2), 21h. R$ 79. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jards Macalé

Em show de voz e violão, o artista apresenta as músicas do álbum ‘Besta Fera’, o primeiro de inéditas em 20 anos. Músicas que marcaram a carreira dele, como ‘Farinha do Desprezo’, estão no repertório. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (1º) e sáb. (2), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Sons da Rua

Chegando à quarta edição, o festival privilegia destaques do hip hop nacional. Criolo (foto), Cynthia Luz, Djonga, Karol Conka e Rincon Sapiência estão escalados para o evento, que conta com atividades paralelas e food trucks. Arena Corinthians. Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Itaquera. Sáb. (2), 12h (abertura). R$ 50/R$ 90. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Tulipa Ruiz e João Donato

Lançando o compacto ‘Tulipa & Donato’, o pianista e a cantora mesclam seus repertórios, destacando as novas ‘Gravidade Zero’ e ‘Manjericão’. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Ela faz show de seu novo disco, ‘Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina’ (2019). ‘Só Você e Eu’, que está na trilha da novela ‘A Dona do Pedaço’, é uma das canções deste trabalho. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. R$ 80/R$ 240. 6ª (1º) e sáb. (2), 22h (abertura, 20h30). Cc.: todos. Cd.: todos.