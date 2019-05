Dicas de bares e baladas para o fim de semana em São Paulo

Novos Sabores

O Tetto Bar tem novo chef, Eric Lima, e, entre as novidades do cardápio, estão o confit de pato, servido com mandioquinha assada e molho de cereja (R$ 89; foto), e as croquetas de jamón serrano com maionese de páprica (R$ 38). OWZ Hotel Jardins. Av. Rebouças, 955, Pinheiros, 3062-2851. 20h/2h (5ª, 20h/0h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS



Prosa e Vinho

No último andar da Galeria Metrópole fica escondido mais este ótimo achado da região central, uma mistura de loja e bar de vinhos.A melhor pedida é tomar uma taça por ali mesmo, nas mesas dispostas pela área descoberta ou dentro do barzinho. Das marcas servidas em taça, uma das sugestões – entre as mais baratas da cidade – é o Primera Piedra (R$ 10), um Sauvignon Blanc chileno. Para petiscar, a casa serve empanadas argentinas (R$ 9,50, cada), como a de queijo roquefort com espinafre.Pça. Dom José Gaspar, 106, República, 3151-3692. 12h/22h sáb., 11h/18h; fecha dom.).

ALTAS HORAS



Bar Must

O Must mantém a sofisticação do antigo estabelecimento, dentro do hotel Tivoli Mofarrej. O bar foi redecorado por Felipe Diniz e agora aposta nas noites de jazz, tendo como carro-chefe a nova carta de drinques assinada por Jessica Sanchez. O destaque é o ‘Bubbles Inside’ feito com Gin Bombay, licor de flor de sabugueira e xarope de abacaxi e hortelã (R$ 35). Al. Santos, 1437, Jd. Paulista, 3146-5900. 8h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Atol

O ambiente despojado lembra praia, com paredes azuis e a varanda ampla. Aos fins de semana, grupos de amigos se reúnem ali para assistir a jogos de futebol e beber cerveja Original (R$ 13,90). A porção mista de frango, calabresa e filé mignon grelhados (R$ 74) acompanha bem a bebida. Nos dias de calor, peça um açaí (R$ 10, pequeno). R. Barão de Passagem, 1.460, V. Leopoldina, 3641-7934. 17h/1h30(6ª e sáb., 17h/3h; fecha 2ª). Cc.: todos.Cd.: todos. Manobr.: R$ 15.

Empanadas Bar

O nome do bar já sugere: sua especialidade são as empanadas. São 11 opções de recheio, como a de goiabada com queijo e doce de leite. O cliente pode optar por pedir apenas uma(R$ 7,50, a pequena; R$ 10,50, a grande) ou a porção com seis unidades, menores, de sabores como frango, palmito, carne-seca e queijo roquefort (R$ 42). Para beber, peça uma garrafa de 600 ml de Serramalte ou Original (R$ 14). R. Wisard, 489, V. Madalena, 3032-2116. 12h/2h. Cc.: todos. Cd.: todos

CHOPERIAS

Braugarten

Os barris de produção de chope, que dão o tom à decoração, denunciam o forte da casa, que funciona dentro do Shopping Higienópolis: as canecas de chope Braugarten claro (R$ 7,95, double) e escuro (R$ 17,95, double) são de longe as mais pedidas. Os quitutes da culinária alemã fazem o par ideal. O ‘Sortido do Cervejeiro’ (R$ 119), prato para duas pessoas vem com eisbein (joelho de porco), costelinhas suínas, salsichas como frankfurter (suína), vitela, batatas cozidas, chucrute e purê de maçã . Av. Higienópolis, 638, Higienópolis, 3823-2865. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO



El Kabong

A especialidade da casa se mostra com pratos da culinária texana e mexicana. Os nachos acompanhados com chilli são campeões entre os pedidos (R$ 44, para duas pessoas). Para beber, o ‘Submarino’ mistura chope, tequila e limão, num copo com a borda salpicada de sal (R$ 28). R. Mateus Grou, 15, Pinheiros, 3064-9354. 17h/0h (6ª e sáb. 18h/2h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.elkabong.com.br

PARA COMER

Armazém Veloso

Antes independente do boteco ao lado, as propostas foram unificadas no Armazén Veloso, que foi completamente reformado. O cardápio agora é o mesmo: tem as famosas coxinhas(R$ 33, 6 unid.), a porção de bolinho de carne(R$ 32, 8 unid.), as caipirinhas ‘by Japa’, entre as melhores da cidade (a partir de R$ 20).R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL



Drosophyla Bar

A charmosa casa comemora, nesta 4ª (15), 33 anos de existência. A festa será ao som da banda Os Doiis, composta por Nivaldo Fernandes e Giuliana Canterini, com canções de nomes como Amy Winehouse, Joss Stone e Marvin Gaye. Das 19h às 21h, tem drinque de boas-vindas e petiscos para o público. R. Nestor Pestana, 163, Consolação, 3120-5535. 19h/1h (6ª e sáb, 20h/3h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA



Alt-Hop

A 28ª edição da festa, dedicada ao hip-hop e o Trap, ocorre em um casarão histórico do século 19, localizado em frente à Estação da Luz, cartão-postal da cidade. Além das duas pistas, o evento terá espaço para projeções, cinema temático e até um quintal, para quem quiser relaxar. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (11), 23h/6h.

R$ 20/R$ 25.

Hora de A-Ventura

O sucesso da volta do Los Hermanos será comemorado com um tributo pilotado pela banda A-Ventura. Além disso, na pista, muito indie nacional, indie pop e classic rock, com músicas de artistas como Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Drake, Amy Winehouse e Aerosmith. Beco 203. R. Augusta, 609, Bela Vista, 3969-0203. Hoje (10), 23h/5h30. R$ 20/R$ 90.Inf.: bit.ly/ListaHoradeAVentura

Santo Forte

A festa que celebra a brasilidade na música nasceu há 13 anos, comandada pelo DJ e pesquisador musical Tutu Moraes, e já viajou o país em diversas apresentações. Entre as apostas para colocar o público para dançar, está o axé – que, na festa, continua em alta. Nesta edição, a proposta é celebrar os nascidos sob o signo de Touro. Fabrique Club.R. Barra Funda, 1.071, Barra Funda, 4306-4220. Sáb. (11), 0h/5h. R$ 30/R$35.