Dia dos Pais: uma seleção de bons restaurantes e programas culturais para celebrar a data

André Carmona, Humberto Abdo, Júlia Corrêa, Lucinéia Nunes e Renato Vieira

PARA COMER

+ A Mercearia do Conde preparou um menu especial, que será servido durante todo o fim de semana dos pais. A escolha do prato principal ficará entre o tagliatelle com lulas e camarões à provençal (R$ 82) e o carré de cordeiro com molho de vinho e menta, gratin de batatas e alcachofras, e vagens salteadas (R$ 89; foto acima). Os pais que optarem por um dos pratos ganham uma caipirinha da casa. R. Joaquim Antunes, 217, Jd. Paulistano, 3081-7204. Dom. (12), 12h30/23h.

+ Lugar agradável para comemorações em família, o Praça São Lourenço promete reforçar o bufê (R$ 138) deste Dia dos Pais com pratos para conquistar o homenageado. O menu terá desde salada de frutos do mar até costela assada no forno à lenha com batatas rústicas. Já a mesa de sobremesas terá mais de 15 opções. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300. Dom. (12), 12h/17h.

+ Exclusivamente no almoço de domingo (12), o chef Alain Poletto, do Bistrot de Paris, vai servir o stinco de vitela ao mel e vinagre da casa com raspas de limão confitado (R$ 78; foto acima). Como cortesia, quem pedir o prato ganha a mousse de chocolate do chef. De entrada, a sugestão é a sopa de cebola com massa folhada (R$ 40). R. Augusta, 2.542, Jd. Paulista, 3063-1675. Dom. (12), 12h/15h30.

+ Para homenagear o próprio pai, a chef Bella Masano vai preparar no Amadeus pratos que figuram nos almoços em família, caso do camarão gigante com toque de bacon, pasta de berinjela e coalhada seca (R$ 56). Entre os principais, ela sugere o caldoso ‘Arroz do Mar’ (R$ 85) e o polvo ao vinho sobre tubérculos assados (R$ 146). R. Haddock Lobo, 807, Jd. Paulista, 3061-2859. Dom. (12), 12h/17h.

+ No Hilton, a comemoração será no Armazém Morumbi, com direito a brunch (R$ 120), recreação para as crianças e área aberta para quem quiser levar o pet. O menu do chef Rodrigo Mezadri inclui desde itens do café da manhã até pratos e sobremesas. Na seleção, salada de frutos do mar, risoto de cogumelos e churrasco. Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin, 2845-0000. Dom. (12), 12h30/15h30.

+ No hotel Palácio Tangará, a celebração contará com menu à la carte, no requintado restaurante Tangará Jean-Georges, e brunch asiático (R$ 225), no Parque Lounge & Terrace. Especialmente para o almoço de Dia dos Pais, o restaurante vai preparar o nhoque artesanal com camarões grelhados, salsa de tomate e dill (R$ 115; foto acima). Av. Deputado Laércio Corte, 1.501, Panamby, 4904-4040. Dom. (12), 13h/16h.

+ A mousse de bacalhau com texturas de grão-de-bico (R$ 38), de entrada, e o camarão com risoto de pistache e ovas de truta (R$ 98), como principal, estão no cardápio do Così, criado pelo chef Renato Carioni. R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088. Dom. (12), 12h/17h.

+ Instalado no 23º andar do Tivoli Mofarrej, o Seen vai incrementar o brunch servido aos domingos com novos pratos (R$ 165, com água, suco, refrigerante e cerveja). Um exemplo é o ‘Pernil de Cordeiro à Caçadora’. Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5922. Dom. (12), 12h30/16h.

+ O Micaela criou um menu em três etapas, por R$ 98. Para começar, o chef Fábio Vieira sugere pão caseiro de alho, molho campanha com jiló tostado, linguicinha e asinha de frango grelhadas (foto acima). R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849. Dom. (12), 12h/16h30.

+ Filial da rede cearense, o Coco Bambu é conhecido por seus pratos tamanho-família. O ‘Rede de Pescador’ (R$ 325; foto acima) é um deles. Serve três pessoas e vem com lagosta, camarão, mexilhões, peixe e lula com molho provençal e arroz de açafrão. R. Azevedo Soares, 2.150, Jd. Anália Franco, 4304- 6221. Dom. (12), 11h20/0h.

+ O charmoso Chou vai abrir especialmente para o almoço deste domingo (12). Além do menu da casa, terá dois pratos e uma sobremesa criados para a data. Entre eles, short rib de wagyu de 500g (R$ 195, para dois) e morangos com creme fresco de baunilha (R$ 25). R. Mateus Grou, 345, Pinheiros, 3083-6998. Dom. (12), 12h/16h.

+ A ‘Bisteca Passion’ (R$ 140), com arroz negro, ervilha torta e ovo perfeito, é a receita exclusiva do Açougue Central para este Dia dos Pais. A pedida inclui como entrada o ‘Cruda Piemontês’, com molho fonduta e alcaparras. R. Girassol, 384, V. Madalena, 3095-8800. Dom. (12), 12h/18h.

PARA PASSEAR

+ A Orquestra Experimental de Repertório (foto acima) se apresenta sob regência do maestro convidado Sérgio Chnee. O ‘Concerto para Violino e Orquestra op. 35’, de Tchaikovski, e a abertura de ‘A Grande Páscoa, op. 28’, de Nikolai Rimsky-Korsakov, estão no programa. Claudio Micheletti (violino) é o solista. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (12), 12h. R$ 10/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

+ Para celebrar o Dia dos Pais, o projeto Cine Materna promove uma edição especial – o Cine Paterna. Nele, os cem primeiros papais, acompanhados de bebê de até 18 meses, poderão assistir, gratuitamente, ao longa ‘Missão Impossível – Efeito Fallout’. Na ocasião (em que mães também são bem-vindas), a sala terá som mais baixo e ar condicionado suave. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-4173. Sáb. (11), 11h. R$ 40.

+ Uma opção teatral é a peça Concerto para João (foto acima), que estreia hoje (10) e fica em cartaz até 2/12. Com direção de Cassio Scapin, a trama oscila entre realidade e fantasia para narrar a trajetória do pianista e maestro João Carlos Martins, vivido por Rodrigo Pandolfo (foto). 80 min. Livre. Teatro Faap (510 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. Dom. (12), 18h. R$ 75.

+ Pais e bebês também podem se divertir juntos na Maratona Infantil do MIS, com apresentações de dança, oficinas e contação de histórias. Um dos destaques é a OssoBanda, que faz, às 14h e às 16h, um show de rock e MPB. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (12), 10h/17h. Grátis.

+ Mostras de filmes também são boas opções para aproveitar a data. Na Hebraica, o 22º Festival de Cinema Judaico de São Paulo, que reúne 32 produções premiadas, exibe, neste domingo (12), às 12h, ‘Sammy Davis Jr.: Eu Tenho que Ser Eu’ (foto acima), de Sam Pollard, sobre a carreira do lendário cantor americano. Já o CCBB, durante a 13ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, de filmes contemporâneos, tem projeção de ‘A Amante’, de Mohamed Ben Attia, no domingo (12), às 15h. Hebraica. R. Hungria, 1.000, Pinheiros, 3818-8800. R$ 30. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10.

+ A exposição 100 Anos de Athos Bulcão (foto acima), em cartaz até 15/10, destaca várias facetas do modernista, que foi parceiro de Oscar Niemeyer. Além de sua famosa azulejaria, são expostos desenhos, pinturas, fotomontagens e até mesmo cenários para figurinos para teatro. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Dom. (12), 9h/21h. Grátis.

+ Formada há cinco anos, A Espetacular Charanga do França é sucesso no carnaval de São Paulo. Para os pais mais animados, a apresentação inclui marchinhas, sambas antigos e composições do músico Thiago França. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (12), 16h. Grátis.

+ Parceiro de Milton Nascimento, Lô Borges (foto acima) faz show com clássicos do Clube da Esquina. Ao lado de um quarteto, ele relembra ‘Paisagem da Janela’, ‘O Trem Azul’ e ‘Para Lennon e McCartney’. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (12), 15h30. Grátis.