Dia dos Pais 2019: programas com opções gastronômicas e culturais em São Paulo

Júlia Corrêa e Renato Vieira

Seis locais que unem experiências gastronômicas, culturais e até serviços para agradar, neste domingo (11), a vários perfis de pais.

CHURRASQUEIRO OFICIAL. Para os homenageados que adoram comer (e preparar) carnes, a dica é passar o Dia dos Pais em um descolado açougue, com opções de almoço no local, compras em um empório e até cursos sobre o assunto.

+ No açougue Feed, a sugestão é a ‘Tábua Especial Feed’ (R$ 199; foto abaixo), que vem com 600 g de carne, entre picanha, fraldinha e chorizo, para compartilhar. Neste domingo (11), quem pedir esse prato ganha uma fatia de bolo ‘Red Velvet’. Outra opção do menu é o ‘Bife de Tira’ (R$ 139), com três acompanhamentos – entre eles, cebola caramelizada e arroz Biro-Biro. Para a data, a casa recomenda fazer reserva. O espaço também conta com um empório, onde estão à venda itens como bifinhos de baby beef (R$ 39,95, 500g).

Quer dar um curso de presente? Na 2ª (12), a partir das 19h, por exemplo, há aula de técnicas avançadas de churrasco, sobre como preparar cortes especiais de carnes com osso (R$ 280, 3h). No dia 16/9, no mesmo horário, é possível aprender mais sobre hambúrgueres, incluindo blends de carnes, pães e queijos (R$ 250, 3h). Os cursos incluem degustação, bebidas não alcoólicas e cerveja à vontade (inscrições pelo site: www.feed.com.br/cursos). R. Dr. Mario Ferraz, 547, Itaim Bibi, 5627-4700. Dom. (11), 12h/16h.

VEIA ARTÍSTICA. Para os pais que gostam de arte, vale reservar o dia para visitar o prédio do Museu de Arte Contemporânea, projetado por Oscar Niemeyer, com restaurante, café, exposições e uma bela vista panorâmica da cidade.

+ No topo do edifício do MAC USP, o Vista Ibirapuera (12h/17h; foto acima) tem menu especial para a data. Além do cardápio convencional – que inclui itens como a moqueca capixaba de peixe e camarão (R$ 85) –, será possível provar dois pratos criados pelo chef Marcelo Corrêa Bastos: a caldeirada de frutos do mar (R$ 98) e a costela suína com foie gras (R$ 105). Lá, as filas são grandes – é bom fazer reserva por e-mail (contato@vistasaopaulo.com.br) ou por telefone (2658-3188).

Depois da sobremesa, que pode ser uma torta de caramelo com sorvete de castanha-do-pará (R$ 29), vale descer para fazer uma visita às exposições do museu. Entre elas, está ‘Vizinhos Distantes: Arte da América Latina no Acervo do MAC USP’ (10h/21h; foto acima), com obras de nomes como René Portocarrero e Marta Colvin. Para encerrar o passeio, tome um expresso (R$ 5,50) e prove o bolo do dia (R$ 6/R$ 14) no Vista Café (9h30/21h), localizado no mezanino do prédio. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254.

COMER, BEBER, CELEBRAR. Em um espaço com 4,5 mil m2, dividido em três andares, é possível escolher onde comer entre diversos restaurantes, comprar produtos importados e artesanais, além de participar de cursos gastronômicos.

+ Em agosto, o espaço Eataly (foto acima) abriga o temporário Restaurante del Tartufo – que, no Dia dos Pais, serve, tanto no almoço quanto no jantar, o ‘Raviolone di verdure, formaggio di capra e tuorlo d’uovo al tartufo’ (R$ 68; foto abaixo), massa fresca recheada com espinafre, cavolo nero, queijo de cabra e gema de ovo, com molho de manteiga e lascas de trufas negras.

Especializado em carnes, o Bistecca tem no menu o ‘Dry Aged Burger’ (R$ 38), com hambúrguer ‘Dry Aged DeBetti’ de 180g, pão de enkir, cebola caramelizada, bacon e maionese de cerveja preta. No domingo (11), os pais que comerem, de dia ou de noite, em qualquer um dos restaurantes do local ganham uma taça de vinho italiano. Pelo mercado, é possível comprar produtos artesanais, massas, pães e vinhos. Quem quiser dar um mimo antecipado para o pai, entre os vários cursos do local, neste sábado (10), 12h às 14h, o chef Antonio Cipullo ensina a fazer pizza romana em casa (R$ 160). As inscrições devem ser feitas pelo site (www.foodpass.com.br). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, V. Olímpia, 3279-3300. Dom. (11), 8h/23h.

ESTILO ORIGINAL. Para os que são fãs de hambúrguer, um ambiente descontraído e bastante variado – que inclui bar, mesa de sinuca, barbearia e até um estúdio de tatuagem.

+ O lugar é híbrido, e garante um Dia dos Pais bem diferente. A barbearia The Old Cut também funciona como estúdio de tatuagem, hamburgueria e bar. Uma mesa de sinuca completa a diversão na casa, que abre, excepcionalmente, neste domingo (11). Em um ambiente totalmente separado do salão – que tem cinco cadeiras restauradas dos anos 1940 (foto abaixo) –, dá para provar o ‘Classic Cheeseburguer’ (R$ 25; foto acima), servido no pão de brioche, ou o ‘Green Burger’ (R$ 35), com disco feito de berinjela, abobrinha e brócolis, com queijo muçarela e cebola com shoyu no pão australiano. Para acompanhar, uma opção é a batata frita com cheddar e bacon (R$ 18).

Entre as bebidas, tem dose de uísque Red Label (R$ 20) e cerveja Eisenbahn (R$ 13, long neck). Aproveite para dar um trato no visual: o corte de cabelo custa R$ 70; a barba, R$ 60; e o combo de barba e cabelo sai por R$ 120. Um tatuador atenderá no local neste domingo (11), mas é necessário agendar previamente (valores sob consulta). E mais: das 14h às 17h, haverá música ao vivo. R. Ribeiro do Vale, 511, Brooklin, 5505-0818. Dom. (11), 12h/20h.

MENTE ABERTA. Restaurante com cardápio assinado por chef premiado e exposição imersiva da cantora experimental Björk são boas apostas para comemorar a data com pais antenados e despojados.

+ Integrado aos jardins do Museu da Imagem e do Som, o Pipo (foto acima) foi inaugurado no início deste ano pelo chef carioca Felipe Bronze, que buscou trazer para cá o clima informal do Rio de Janeiro. No domingo (11), das 12h às 16h30, a casa servirá seu cardápio habitual. Entre os pratos, tem arroz de cebolas tostadas (R$ 36; foto abaixo) e lasanha de costela (R$ 45). As sobremesas incluem itens como o clássico pudim (R$ 28).

Antes ou depois, é possível desbravar o universo da cantora islandesa Björk em uma exposição imersiva. Para facilitar, vale reservar os ingressos com antecedência (bit.ly/bjdigmis), pois as visitas são organizadas por faixas de horário, entre 10h e 19h (R$ 30). No mesmo dia, às 15h, ainda é possível assistir ao filme ‘Bonequinha de Luxo’, de Blake Edwards, que o projeto Cinematographo exibe sonorizado ao vivo pela banda Claustrofonia (R$ 20). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777.

SOBRE DUAS RODAS. Para os apaixonados por motocicleta, uma boa opção é passar o domingo em um misto de bar e oficina mecânica. O local vale pelo ambiente e pelo passeio, até para quem não tem moto própria

+ No Johnnie Wash, o cardápio conta com drinques, cervejas, porções, carnes para petiscar e lanches. O ‘Sanduíche Tradicional’ (R$ 39,90), por exemplo, leva hambúrguer Black Angus de 180 g, queijo muçarela, alface americana, cebola roxa, tomate e picles, com maionese da casa, no pão de brioche. Entre os coquetéis clássicos, tem o ‘Aperol Spritz’ e o ‘Dry Martini’ (R$ 32,90, cada).

No segundo andar, está localizada a oficina (foto acima), em que podem ser agendados serviços como customização e revisão – domingo (11), a lavagem de motos (R$ 80) estará disponível até 15h. O local ainda conta com uma barbearia da marca American Crew, onde é possível cortar o cabelo (R$ 70), fazer a barba (R$ 50) ou até passar por uma ‘barbaterapia’, com limpeza e hidratação (R$ 70). R. Gomes de Carvalho, 815, V. Olímpia, 3046-3232. Dom. (11), 9h/18h.