Dia dos Namorados: restaurantes preparam cardápios especiais para o jantar a dois

Restaurantes preparam cardápios especiais para celebrar o Dia dos Namorados, nesta 4ª (12) – e pedem reserva antecipada.

+ Elaborado pelo chef italiano Salvatore Loi, o jantar no Mondo Gastronômico será em quatro etapas. Como prato principal, o chef fará fettuccine com molho à base de limão-siciliano e lulas grelhadas com ervas. De sobremesa, a pedida será maçã confitada e recheada, na companhia de sorvete de iogurte (foto). A refeição (R$ 190, por pessoa) inclui taça de espumante e café. R. Oscar Freire, 30, Jd. Paulista, 3061-2787. 4ª (12), 19h/0h.

+ No topo do edifício do MAC USP, o Vista terá três menus harmonizados com vinho (vegetariano, com peixe ou filé mignon), a R$ 325, por pessoa. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 97382-7261. 4ª (12), 19h30/0h30.

+ O Rios quer surpreender com um jantar em sete tempos (R$ 140, por pessoa), que destaca o ‘Ovo Caipira’, ovo frito sobre farofa de milho e pururuca, com fonduta de burrata. R. Itapura, 1.480, Tatuapé, 3213-9030. 4ª (12), 19h/23h30.

+ No sofisticado Tessen, a dica é o ‘Menu Experience’, que traz oito hits da casa, como o camarão crocante e os sushis (R$ 185, por pessoa, com taça de champanhe). R. Joaquim Floriano, 295, Itaim Bibi, 2386-8203. 4ª (12), 19h/0h.

+ O Maní se une à vizinha Casa Manioca, para receber os casais com dois menus (regular e vegetariano), que serão servidos em seis tempos (R$ 360, por pessoa). R. Joaquim Antunes, 210, Jd. Paulistano, 3085-4148. 4ª (12), 20h/0h30.

+ A chef Bel Coelho recebe os casais no Clandestino com um menu (R$ 260, por pessoa) que inclui carré de cordeiro com purê de grão-de-bico e coalhada. R. Medeiros de Albuquerque, 97, V. Madalena, 93100-7700. 4ª (12), 19h/0h.

+ Com ambiente requintado, o Loup criou um cardápio com opções à la carte, a exemplo do ‘Arroz à Marinheira’ (R$ 103), com lula, polvo, camarão e vôngole. R. Dr. Mário Ferraz, 528, Jd. Paulistano, 3078-0484. 4ª (12), 19h/0h.

+ Com música ao vivo, o jantar (R$ 395, o casal) no Praça São Lourenço inclui entrada, duas fondues salgadas (de queijo e outra de carne ou frutos do mar) e uma doce. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300. 4ª (12), 20h/0h.

+ No menu do Aizomê haverá ostras, tempurá, seleção de sushis e sashimis, e peixe grelhado com frutos do mar, servido com arroz negro e cogumelos (R$ 450, o casal). Al. Fernão Cardim, 39, Jd. Paulista, 2222-1176. 4ª (12), 19h/0h.

+ Casa de peixes e frutos do mar da chef Bella Masano, o Amadeus terá menu em cinco etapas, com lagosta, ‘Arroz do Mar’ e camarão em ninho de batata palha (R$ 590, o casal). R. Haddock Lobo, 807, Jd. Paulista, 3061-2859. 4ª (12), 19h/23h.