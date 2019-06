Dia dos Namorados: dicas de presentes para adoçar a data

Para comemorar a data, a Dengo Chocolates preparou duas sugestões especiais: a caixa ‘Clássico de Namorados’ (R$ 119; foto), com 150 g de chocolate quebra-quebra de banana, 150 g de drágeas de castanha de caju e seis bombons de cachaça, cupuaçu e banana; e o ‘Dengo de Amor’ (R$ 119), kit com três cervejas e um saquinho de pepita pó de cacau. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 1º piso, Pinheiros. 10h/22h.

Na Cacau Noir, há diferentes opções de presentes, como a caixa com dois corações, um 60% cacau com flor de sal e outro 30% cacau e crocante de caramelo (R$ 29,90; foto); o ‘Coração Ruby’ (R$ 44,90); a caixa de trufas (R$ 65); e a caixa com ótimos bombons sortidos (R$ 47, 8 unid.). Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, térreo, Morumbi, 5184-2311. 10h/22h (dom., 14h/20h).

Além de fazer delicados bombons de chocolate em formato de coração, a Pati Piva criou o urso chocolate ao leite com recheio de Nutella ou de brigadeiro (R$ 108, cada, com 260 gramas). Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Europa, 3032-4615. 10h/22h (dom., 14h/20h).

Entre as inúmeras sugestões da coleção ‘Love at First Bite’, da Chocolat du Jour, está o ‘Coração Nuts For You’ (R$ 225; foto), que traz o chocolate ao leite entremeado com mix de amêndoas, macadâmias e nozes caramelizadas. R. Haddock Lobo, 1.421, Cerqueira César, 3168-2720. 10h/ 20h (dom., 12h/18h).

Na linha da Éclair Moi, estão o ‘Bolo Coração de Colher de Red Velvet’ (R$ 162; foto), feito sob encomenda; os corações vermelhos de chocolate ao leite recheados com bombons (R$ 49,60/R$ 79,60); e as caixas de trufas, que custam a partir de R$ 12. Al. Lorena, 1.204, Jd. Paulista, 2985-2204. 11h/21h (sáb., 10h/21h; dom., 10h/20h).

A rede Kopenhagen aposta na linha ‘Love K’, que traz o ‘Coração Golden Heart’ (R$ 59,90, 250 g), de chocolate ao leite com recheio cremoso no formato de coração dourado; e a caixa ‘Coração Bombons Avelã’ (R$ 49,90, 125 g; foto), com dez bombons de chocolate ao leite com recheio cremoso e uma avelã. Av. Paes de Barros, 905, Mooca, 2268-3579. 9h/20h (dom., 9h/19h).