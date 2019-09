Dia do sorvete: opções para celebrar a data em São Paulo

Com a chegada da primavera, nesta segunda-feira (23/9) também é comemorado o Dia do Sorvete. Para celebrar a data, várias sorveterias da cidade preparam ações especiais, promoções e novos sabores. Confira algumas dicas:

San Paolo

A gelateria, que pertence a uma rede cearense, servirá versões da sua opção pequena, Semplice Piccolo, por apenas R$ 1, durante todo o dia, na unidade dos Jardins. O valor arrecadado com a venda do sorvete será doado para a realização de castrações, compra de rações e medicamentos para animais resgatados das ruas. Na vitrine, há sabores como morango com leite condensado e Nutella. R. Haddock Lobo, 1.260, Jd. Paulista, 2533-6180. 10h/0h.

Bacio di Latte

Em todas as lojas da rede, a cada copinho de gelato vendido, R$ 1 será doado à AACD. Até 4/10, a sorveteria também venderá os gelatos pela metade do preço no quiosque em sua sede, no Ibirapuera (R. Borges Lagoa, 1.505), com renda destinada à instituição. Entre os novos sabores do mês, estão cheesecake de paçoca e brigadeiro, pavê de três chocolates e torta invertida de banana. R. Oscar Freire, 136, Cerqueira César, 3062-0819. 10h/0h.

Da Pá Virada

A sorveteria criou para a ocasião o ‘Bouquet de Gelato’ (R$ 18), uma casquinha gigante recheada com farofa de brownie e sete bolas de sorvete. Nas cubas da casa, há sabores como frutas do bosque, bombom de coco, pistache, morango com leite condensado, doce de leite, requeijão e chocolate. A ‘sorvetão’ para compartilhar (ou comer sozinho, se você aguentar) estará disponível neste domingo (22) e na 2ª (23). R. Cardoso de Almeida, 1.021, Perdizes, 2157-1524. 11h45/21h.

Davvero

A data será comemorada pela gelateria com promoção e sabores especiais feitos com ingredientes certificados de pequenos produtores. Os gelatos da Linha de Origem são feitos com “lotes” especiais de cachaça, café, queijo e mel produzidos em pequena escala em cidades do interior de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul e Amazonas, e servidos na casquinha ou copinho (R$ 15/R$ 19). Os sabores especiais ficam nas cubas até o final de outubro. Nesta 2ª (23), quem comprar o copinho grande pagará o valor do médio (R$ 17), em qualquer unidade da Davvero. R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h.

Stuppendo

Para comemorar o Dia do Sorvete, a gelateria lança um novo sabor: o ‘Gelato Primavera’ (R$ 15, o copinho pequeno), que combina doce de pistache, baunilha e massa folhada. R. Passo da Pátria, 790, V. Leopoldina, 3645-2672. 12h/22h (2ª, 13h/22h).

Chiquinho Sorvetes

Apenas nesta 2ª (23), as casquinhas tradicionais de baunilha, chocolate ou mista serão vendidas em todas as lojas da rede por apenas R$ 1. R. Dona Veridiana, 196, Higienópolis.